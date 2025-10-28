Hình minh họa.

Trầm cảm đang ngày càng được ghi nhận ở trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn tuổi dậy thì với nhiều biến động tâm lý. BSCKII. Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Mỗi năm, khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhi đến khám với biểu hiện trầm cảm. Trong đó nhóm trẻ từ 13 tuổi trở lên chiếm phần lớn, còn nhóm nhỏ tuổi hơn ít gặp nhưng không thể chủ quan.

Trẻ bị trầm cảm có thể xuất hiện các biểu hiện như buồn chán, lo lắng, tự ti, mất hứng thú học tập hay vui chơi. Nhiều trẻ thay đổi thói quen ăn uống, ngủ quá nhiều hoặc mất ngủ kéo dài, mệt mỏi, giảm tập trung, học hành sa sút. Một số trẻ tự làm tổn thương bản thân, thậm chí có ý nghĩ tự tử.

Bác sĩ cho biết có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ trầm cảm ở trẻ. Trong đó, yếu tố di truyền khiến trẻ có người thân bị trầm cảm có nguy cơ cao gấp 3 lần. Ngoài ra áp lực học tập, xung đột trong gia đình, bạo lực học đường hoặc các sang chấn tâm lý nghiêm trọng như mất người thân, bị lạm dụng… đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Trầm cảm nếu phát hiện muộn sẽ dẫn đến tình trạng nặng hơn, thời gian điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng sống và các mối quan hệ xã hội của trẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, không nên xem đó là "tính cách tuổi mới lớn".

Theo bác sĩ, trầm cảm có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Điều trị chính là liệu pháp tâm lý, trường hợp mức độ trung bình hoặc nặng sẽ phối hợp thêm thuốc và các biện pháp hỗ trợ khác.

"Lắng nghe và đồng hành là chìa khóa giúp trẻ vượt qua thời điểm khó khăn, bởi chỉ một cái ôm và sự thấu hiểu đúng lúc có thể cứu một cuộc đời" bác sĩ nhấn mạnh.