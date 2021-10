Sau buổi gặp mặt anh trai tôi, người yêu bỗng một mực đòi chia tay, biết lý do tôi uất hận cả hai người

32 năm nay, tôi từng yêu vài cô gái nhưng chưa có ai khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện kết hôn. Cho đến khi gặp My. My hiền lành, ăn nói dễ thương và có quan điểm sống rất hợp với tôi: sống vì gia đình. Tôi luôn thích mẫu phụ nữ luôn vun vén, hi sinh hết lòng vì gia đình. Vợ như thế thì chồng mới bình tâm mà làm ăn. My thậm chí có thể nghỉ việc nếu như tôi muốn, chỉ cần tôi có đủ khả năng chăm lo kinh tế trong nhà. Đương nhiên, với mức lương 50 triệu/tháng thì tôi thừa sức làm điều đó.

Chúng tôi đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch trong tương lai. Nào là sẽ mua nhà ở đâu, sinh mấy đứa con, đặt tên con là gì?... Nhưng rồi mọi thứ đã vỡ tan tành khi tôi giới thiệu My với anh trai của mình, cũng là người mà tôi trân trọng nhất.

Bố mẹ tôi không hạnh phúc nên chia tay khi anh em tôi còn bé. Lớn lên, anh tôi làm thầu xây dựng và kiếm tiền nuôi tôi ăn học. 36 tuổi, anh ấy mới lấy vợ được hơn một năm và chị dâu tôi đang mang bầu. Hiện giờ, tôi có được cuộc sống sung túc, công việc tốt cũng là nhờ công anh nuôi dưỡng, lo học hành.

Trong buổi gặp gỡ, tôi hơi bất ngờ khi thấy My và anh trai có vẻ ngượng nghịu. Cả hai cứ lấm lét nhìn nhau, rồi anh tôi đôi lúc lại thở dài. Khi về, anh tôi bảo tôi ra xe trước, anh ấy có mấy lời muốn nói với My. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, còn nghĩ như thế là tạo điều kiện cho hai người họ trò chuyện nhiều hơn.

Không ngờ, ngay tối đó, My đòi chia tay. Tôi không đồng ý. Chúng tôi tranh cãi nhau. My quyết liệt đòi cắt đứt, không chịu gặp mặt tôi. Đau đớn vì bị thất tình, tôi hẹn anh trai đi uống bia. Thấy tôi khóc vì đau khổ, lúc này anh tôi mới kể mọi chuyện.

Cách đây 4 năm, anh tôi có đi công tác ở một vùng quê. My làm ở hợp tác xã nơi đó. Cả hai thường xuyên đi ăn chung vì công việc. Anh tôi cũng từng ngỏ lời yêu với My nhưng không được chấp nhận. Đến ngày về, hai người có đi chơi chung lần cuối và có "vượt giới hạn" với nhau. Nhưng từ đó đến nay, hai người không gặp nhau nữa.

Anh chỉ không ngờ người tôi yêu sống yêu chết lại chính là cô gái năm xưa từng "lên giường" với mình. Anh tôi cũng khẳng định My là cô gái tốt, chỉ là anh không thể chấp nhận quá khứ của anh và My. Anh sợ tôi đau lòng nên mới bảo My chia tay tôi.

Nghe rõ mọi chuyện, tôi chếnh choáng. Thật không ngờ, mọi chuyện lại vượt ngoài tưởng tượng của tôi như thế? Giờ biết rõ lý do rồi, tôi vẫn muốn tìm gặp My để hỏi rõ ràng về tình cảm của cô ấy? Tôi có nên bỏ qua quá khứ mà tiếp tục với My không?

