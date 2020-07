Sau AOA, phóng viên Hàn bóc trần loạt vụ bắt nạt nội bộ: Sốc nhất là tình tiết nữ idol đấm thẳng vào bụng thành viên

Sau vụ bê bối nội bộ gây chấn động của AOA, "bắt nạt" đã trở thành một chủ đề nóng. Trong tập mới nhất lên sóng, chương trình "Heard It Through the Grapevine" của kênh Channel A đã khiến khán giả sốc khi tiết lộ một loạt những vụ bắt nạt trong giới giải trí.

Cụ thể, phóng viên của của chương trình tiết lộ cô nghe câu chuyện từ nam idol A. Khi idol A vào phòng chờ của một nhóm nhạc nữ để chào hỏi, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh trưởng nhóm đấm thẳng vào bụng thành viên khác do người này nhảy sai vũ đạo. Ban đầu có vẻ là đùa, nhưng trưởng nhóm đã đấm mạnh đến nỗi thành viên kia phải gập người xuống. A sốc nặng và vội vã đóng cửa, rời đi.

Phóng viên cũng chia sẻ câu chuyện về một nhóm nhạc nam đã tan rã. Nhóm nhạc này được biết đến là "X và những người bạn" khi thành viên X nổi tiếng lấn át những người còn lại. Đa số các thành viên âm thầm chấp nhận, nhưng có một thành viên cảm thấy bất bình. Người này đã tranh cãi một trận lớn với công ty quản lý, và kết quả là nhóm nhạc phải tan rã.

Tuy nhiên, câu chuyện gây sốc nhất thuộc về một nhóm nhạc nữ đang hoạt động. Phóng viên cho biết nhóm nhạc này có một thành viên thu hút hết mọi sự quan tâm, chú ý từ công ty cũng như công chúng ngay từ khi debut. Chuyện này dẫn đến các thành viên còn lại ghen tỵ và tìm cách cô lập, tẩy chay thành viên nổi bật. Đằng sau những hình ảnh thân thiết công khai là bức màn thực tế: các thành viên đều im lặng, đấu đá, cô lập nhau.

Đáng sợ hơn, phóng viên tiết lộ đây không phải những trường hợp duy nhất. Còn có rất nhiều những vụ bắt nạt nội bộ khác diễn ra như "cơm bữa" trong ngành giải trí. Trong hầu hết trường hợp, công ty quản lý sẽ không can thiệp sát sao mà để cho nội bộ nhóm tự giải quyết với nhau.

