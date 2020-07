Kẻ bắt nạt Jimin (AOA) nhận trái đắng hậu bê bối nội bộ chấn động: Lập luôn kỷ lục vì số... bỏ theo dõi Youtube, bị tẩy chay diện rộng

Hơn một tuần kể từ ngày bê bối bắt nạt nội bộ của AOA bị đưa ra ánh sáng, kẻ bắt nạt Jimin đã phải nhận hậu quả thích đáng khi "toang" cả sự nghiệp, phải rời khỏi nhóm và cả ngành giải trí. Thế nhưng vậy là chưa đủ, mới đây kẻ bắt nạt này đã phải nhận thêm một "trái đắng" khác, khi bị người hâm mộ ùn ùn quay lưng.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Youtube, trong một tuần qua, kênh "Boss Baby Jiminem" của cựu trưởng nhóm AOA đã mất hơn 5.000 người đăng ký, tương đương với 12,8% tổng lượng đăng ký kênh. Việc này khiến kênh Youtube của Jimin trở thành kênh có số lượng bỏ theo dõi nhiều nhất Hàn Quốc trong tuần qua. Hành động bỏ theo dõi có thể coi như là sự quay lưng của người hâm mộ với Jimin.

Kẻ bắt nạt Jimin bị fan quay lưng hàng loạt.

Kênh Youtube của Jimin lập luôn kỷ lục kênh bị bỏ theo dõi nhiều nhất Hàn Quốc trong tuần qua.

Ngoài việc bỏ theo dõi, người dùng Youtube cũng thể hiện sự phản đối bằng cách nhấn dislike hàng loạt những video và để lại vô số bình luận giận dữ, ghét bỏ. Trong video mới nhất được đăng tải vào ngày 1/7, hiện đang có hơn 27.000 lượt dislike và chỉ có 1.700 lượt like khi tính đến ngày hôm nay (11/7).

Nhiều bình luận giận dữ, ghét bỏ còn nhận được nhiều lượt like hơn cả video. Những bình luận hàng đầu như loạt emoji giận dữ đã nhận được 2.400 like, bình luận cho rằng "Jessi đã đúng khi ‘diss’ cô, cô là người vô cảm" nhận được 1.800 like, bình luận "Thật kinh tởm, trưởng nhóm chân chính sẽ không đi bắt nạt thành viên" nhận được lượt 3.500 like, gấp đôi lượt like video.

Kênh Youtube của Jimin chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, nhưng giờ đây chẳng còn ai muốn xem nữa sau khi cựu trưởng nhóm AOA rơi chiếc mặt nạ xinh đẹp, hiện nguyên hình một kẻ bắt nạt đáng sợ.

Jimin bắt đầu mở kênh Youtube từ vài tháng trước và có mức tăng trưởng rất nhanh, đạt hơn 30.000 người theo dõi chỉ sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau khi scandal bắt nạt nội bộ nghiêm trọng nổ ra, sự nghiệp đã "toang" hẳn, Jimin cũng không còn cơ hội kiếm tiền từ nền tảng Youtube nữa khi số người bỏ theo dõi kênh tăng lên từng ngày.

Nguồn: Koreaboo