Sau 7 năm bão giông, 2 cung hoàng đạo chính thức gỡ bỏ nút thắt: Tình tiền cùng rực rỡ

Trong chiêm tinh Vệ Đà (Jyotish), có một giai đoạn gọi là Sade Sati - chu kỳ 7,5 năm đầy thử thách khi Sao Thổ (Shani) di chuyển qua ba cung: trước, chính giữa và sau cung Mặt Trăng cá nhân. Đây được coi là thời điểm "thanh lọc", nơi con người trưởng thành qua khó khăn nhưng cũng dễ cảm thấy chạm đáy. Tin vui là, khi chu kỳ này kết thúc, vận mệnh sẽ bước sang trang mới, tràn đầy may mắn, tình duyên và tài lộc. Hai cung Hoàng đạo dưới đây đang sắp khép lại Sade Sati và bước vào giai đoạn thăng hoa rực rỡ.

Sư Tử (Leo) – Từ bóng tối tới ánh hào quang

Tranh minh họa

Những năm qua, nữ (hoặc nam) Sư Tử trải qua nhiều thử thách: sự nghiệp lao đao, tình cảm mệt mỏi, áp lực lớn từ gia đình. Nhưng đây là thời điểm Sade Sati dần khép lại, mang lại điều mà dân gian thường gọi là "hết hạn khổ".

Khi Sao Thổ rời khỏi cung Mặt Trăng, Sư Tử không chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong tâm thế mà còn thấy cánh cửa mới mở ra. May mắn dẫn lối trong sự nghiệp và tài chính; tình yêu đến nhẹ nhàng nhưng đầy cảm thông. Người độc thân dễ gặp đúng người, còn người có đôi dễ thấy tình cảm thăng hoa và tính tới tương lai chung.

Cổ nhân từng nói: "Gió bão rồi sẽ qua, cầu vồng sẽ hiện ra". Và Sư Tử chính là minh chứng cụ thể của câu nói ấy.

Kim Ngưu (Taurus) – Kiên trì bền bỉ, giờ là lúc nhận quả ngọt

Kim Ngưu luôn nổi bật với sự cần cù, kiên nhẫn và thực tế. Nhưng Sade Sati khiến bạn phải đương đầu với những thách thức chồng chất: từ tình cảm đến tài chính, tất cả đều đặt bạn vào thế tối. Sự trưởng thành qua thử thách ấy là hành trang quý giá.

Tranh minh họa

Khi Sao Thổ đi qua, vận khí Kim Ngưu sẽ chính thức "thay áo mới". Bạn sẽ thấy cơ may đến đúng lúc, có thể là một hợp đồng trúng thầu, một công việc đúng chuyên môn hoặc một mối quan hệ hợp tác đầy hứa hẹn. Tình yêu trở nên sâu sắc hơn, sự nghiệp dần ổn định và tiền tài khởi sắc.

Cổ nhân có câu: "Kiên trì như Kim Ngưu, hưởng trọn quả ngọt khi kết thúc gian nan". Và nay, Kim Ngưu đang chuẩn bị nếm vị ngọt ấy.

Sade Sati không phải để trói buộc, mà để rèn giũa. Chính qua những giai đoạn khắt khe, chúng ta học cách buông bỏ, trưởng thành hơn và chuẩn bị cho vận mới tươi sáng hơn. Sư Tử và Kim Ngưu đang ở thời điểm chuyển giao ấy – nơi vận hạn khép lại, mở ra một chu kỳ thịnh vượng thật sự.

Nếu bạn thuộc một trong hai cung này, hoặc có bạn bè thuộc hai tuổi trên, xin hãy nhắn rằng: bão cuối rồi, ánh sáng đang chờ bên kia núi, và đó có thể là bứt phá bất ngờ trong sự nghiệp, tài lộc hoặc chuyện tình cảm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm