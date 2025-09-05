3 cung hoàng đạo tưởng đã hết thời, cuối 2025 lại bất ngờ thăng hoa: Tiền vào ào ào, tình duyên nở rộ

Người ta thường nói, cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, chẳng ai mãi mãi ở đáy cũng không ai luôn đứng trên đỉnh cao. Chiêm tinh học chỉ ra rằng, khi các hành tinh dịch chuyển, vận mệnh của mỗi cung hoàng đạo cũng thay đổi theo. Nếu nửa đầu năm 2025, có những người rơi vào cảnh lận đận, trì trệ thì bước sang những tháng cuối năm, vận khí lại xoay chiều ngoạn mục.

Theo các nhà chiêm tinh, có 3 cung hoàng đạo vốn tưởng "hết thời" nhưng từ tháng 10 trở đi lại được vũ trụ ưu ái, tài lộc hanh thông, tình duyên bừng nở, khiến ai cũng phải bất ngờ.

Thiên Yết (Bọ Cạp): Phượng hoàng tái sinh từ trong khó khăn

Trong suốt nửa đầu 2025, Bọ Cạp cảm thấy mọi thứ đều chậm chạp và nặng nề. Công việc bị trì hoãn, quan hệ tình cảm cũng dễ xảy ra căng thẳng. Nhiều Bọ Cạp từng có lúc nghĩ rằng mình đang "tụt dốc không phanh".

Thế nhưng, từ giữa tháng 10 khi Mộc tinh (sao may mắn) tạo góc thuận với sao Diêm Vương - hành tinh chủ quản của Bọ Cạp, cục diện hoàn toàn thay đổi. Trong sự nghiệp, Bọ Cạp không chỉ gỡ bỏ được rào cản mà còn có cơ hội chứng minh bản thân ở một dự án hoặc vị trí quan trọng. Quý nhân xuất hiện, giúp Bọ Cạp được ghi nhận năng lực, thậm chí mở ra cơ hội thăng tiến.

Trong tình cảm, Bọ Cạp độc thân dễ gặp một nhân duyên sâu sắc, người này không chỉ khiến bạn rung động mà còn có khả năng chữa lành vết thương lòng trong quá khứ. Với những Bọ Cạp đang trong mối quan hệ, đây là giai đoạn hai bạn hiểu và tin tưởng nhau nhiều hơn, thậm chí tính đến chuyện gắn bó lâu dài.

Ma Kết: Vượt dốc thành công, tình tiền song hành

Ma Kết luôn là biểu tượng của sự kiên định và bền bỉ. Nửa đầu năm 2025, dưới sức ép của sao Thổ, nhiều Ma Kết phải gánh vác trách nhiệm lớn, công việc thì nhiều mà kết quả lại chưa như mong đợi.

Tuy nhiên, bước sang cuối năm, sao Thổ rời khỏi góc khó và mang lại sự cân bằng mới cho Ma Kết. Đây chính là thời điểm bạn nhận được phần thưởng xứng đáng sau bao nỗ lực. Công việc tiến triển thuận lợi, đặc biệt trong các ngành quản lý, kinh doanh, tài chính. Một số Ma Kết có khả năng được tăng lương hoặc thăng chức.

Về tình cảm, những Ma Kết độc thân sẽ bất ngờ gặp được một người đồng điệu về mục tiêu sống, có thể thông qua môi trường công việc hoặc một mối quan hệ xã hội. Với những Ma Kết đã có đôi, đối phương trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bạn vừa thăng tiến sự nghiệp vừa duy trì hạnh phúc gia đình.

Song Ngư: Từ mơ hồ thành rực rỡ, duyên lành gõ cửa

Song Ngư vốn giàu cảm xúc và nhạy bén, nhưng suốt nhiều tháng trước, họ dễ bị cuốn vào sự mơ hồ, thiếu định hướng. Công việc có lúc bấp bênh, còn tình duyên thì nhiều Song Ngư cảm thấy "lỡ nhịp".

May mắn thay, từ tháng 11 trở đi, khi Hải Vương tinh (hành tinh chủ quản của Song Ngư) nhận góc thuận từ sao Mộc, vận mệnh Song Ngư thay đổi rõ rệt. Trong công việc, bạn sẽ nhìn thấy con đường sáng sủa hơn, có thể liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo hoặc lĩnh vực cần đến trực giác. Đây là lúc Song Ngư phát huy tối đa tài năng thiên bẩm và được quý nhân nâng đỡ.

Về tình cảm, những Song Ngư độc thân có khả năng gặp một nhân duyên bất ngờ – một người vừa cho bạn cảm giác an toàn vừa đem lại niềm cảm hứng sống mới. Những Song Ngư đã có đôi sẽ bước sang một giai đoạn gắn bó sâu sắc hơn, có thể tính chuyện chung nhà hoặc kết hôn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm