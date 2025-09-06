Vũ trụ ưu ái: 2 cung Hoàng đạo nữ "vượng duyên vượng tài", cuối năm được quý nhân nâng đỡ

Trong cuộc sống, có những thời khắc mà mọi thứ tưởng chừng như bế tắc, nhưng rồi bất ngờ xoay chiều theo cách không ai ngờ tới. Người ta thường nói "vận mệnh có lúc thịnh – suy", và với chiêm tinh học, những biến động của các hành tinh trên bầu trời chính là lời giải thích cho sự thăng trầm ấy. Cuối năm 2025, có 2 cung Hoàng đạo nữ được cho là được vũ trụ ưu ái, vừa "vượng duyên" trong tình cảm, vừa "vượng tài" trong sự nghiệp, lại còn có quý nhân sẵn lòng chìa tay nâng đỡ.

Song Ngư – Dịu dàng và khéo léo, cuối cùng cũng hái quả ngọt

Tranh minh họa

Song Ngư vốn được mệnh danh là "nàng thơ" của 12 cung Hoàng đạo. Nữ Song Ngư thường mềm mại, duyên dáng, sống giàu cảm xúc nên luôn tạo thiện cảm trong mắt mọi người. Thế nhưng, sự nhạy cảm ấy cũng khiến họ không ít lần chịu tổn thương trong tình cảm, hoặc bị xem nhẹ ở công việc.

Từ tháng 10 trở đi, khi sao Mộc – hành tinh của may mắn tạo góc thuận với sao Hải Vương (chính là hành tinh chủ quản của Song Ngư), nữ Song Ngư sẽ thấy cuộc sống như bước sang trang mới. Về tình duyên, những Song Ngư độc thân có thể gặp một nhân duyên định mệnh, người này không chỉ khiến trái tim bạn rung động mà còn mang đến cảm giác được che chở, an toàn. Với những Song Ngư đã có đôi, mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn, hai người tìm được tiếng nói chung và có thể tính chuyện gắn bó lâu dài.

Ở phương diện sự nghiệp, quý nhân xuất hiện đúng lúc Song Ngư cần nhất. Có thể là một người thầy, một cấp trên, hay một đồng nghiệp đầy kinh nghiệm. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Song Ngư tháo gỡ những khúc mắc trong công việc, mà còn tạo bước đệm để họ phát huy tối đa sự sáng tạo của mình. Cuối năm, nhiều nữ Song Ngư có khả năng được cất nhắc, tăng lương hoặc tìm được công việc đúng sở thích.

Ma Kết – Bản lĩnh và kiên định, sự nghiệp tình duyên cùng thăng hoa

Nếu Song Ngư là "nàng thơ" thì Ma Kết lại là "nữ cường" trong mắt nhiều người. Nữ Ma Kết nổi tiếng với sự kỷ luật, trách nhiệm và khả năng chịu áp lực đáng nể. Những năm gần đây, không ít Ma Kết phải đối mặt với thử thách liên tục, từ chuyện công việc trì trệ đến áp lực tài chính, tình cảm cũng chẳng mấy suôn sẻ. Nhưng chính sự bền bỉ và kiên nhẫn đã khiến họ trụ vững được đến giờ.

Tranh minh họa

Bước sang quý cuối cùng của năm, sao Thổ – hành tinh chủ quản của Ma Kết – rời khỏi góc khó và tạo nên sự cân bằng mới. Đây chính là thời khắc Ma Kết thu về thành quả sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng. Về tài lộc, những Ma Kết nữ làm việc trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, quản lý hay hành chính sẽ có cơ hội chứng minh năng lực và được ghi nhận xứng đáng. Một số Ma Kết có thể được quý nhân giới thiệu cho dự án mới, hoặc có cơ hội đổi việc với mức thu nhập cao hơn.

Trong chuyện tình cảm, nữ Ma Kết cũng hưởng "trái ngọt". Vốn là người khó mở lòng, nhưng cuối năm 2025, bạn sẽ thấy mình dễ dàng chia sẻ và đón nhận tình cảm hơn. Với người độc thân, quý nhân có thể chính là người mai mối để bạn gặp được một mối quan hệ chất lượng. Với những ai đã có đôi, sự đồng hành và thấu hiểu từ đối phương giúp Ma Kết an tâm, vừa vun vén tình yêu vừa tập trung cho sự nghiệp.

Vũ trụ luôn xoay vần, và mỗi người đều có lúc trồi, lúc sụt. Song Ngư và Ma Kết là hai cung Hoàng đạo nữ được xem như "con cưng" của chiêm tinh trong những tháng cuối năm 2025: vừa vượng duyên, vừa vượng tài, lại có quý nhân dìu dắt. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân – dám nắm lấy cơ hội, dám bước qua giới hạn cũ thì mới thật sự biến vận may thành thành quả.

Vậy nên, nếu bạn là Song Ngư hay Ma Kết, hãy sẵn sàng cho hành trình bứt phá cuối năm. Biết đâu đây chính là lúc cuộc sống của bạn sang trang rực rỡ hơn bao giờ hết.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm