Quý cuối cùng của năm 2025, cung hoàng đạo nào may mắn hơn hẳn trong tình duyên?

Thiên Bình

Độc thân: Cơ hội gặp gỡ nhân duyên đến từ các buổi giao lưu, sự kiện, hoặc môi trường làm việc. Người mới xuất hiện mang đến cảm giác an toàn và sự hòa hợp.

Đang yêu: Hai bạn có sự đồng điệu hơn, dễ dàng hóa giải những khúc mắc cũ. Tháng 11–12 là thời điểm tình cảm chín muồi, có thể tính chuyện lâu dài.

Đã kết hôn: Không khí gia đình ấm áp, có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, ví dụ như mua nhà, sinh con.

Nhân Mã

Độc thân: Sự vui vẻ, năng động giúp Nhân Mã trở thành tâm điểm. Bạn dễ nhận được lời tỏ tình bất ngờ, nhất là trong các chuyến đi xa.

Đang yêu: Tình yêu thêm gắn bó, cả hai truyền cho nhau sự hứng khởi. Có khả năng tiến đến đính hôn hoặc cùng xây dựng kế hoạch hôn nhân.

Đã kết hôn: Vợ chồng thêm khăng khít, có nhiều chuyến đi hâm nóng tình cảm. Khả năng cao sẽ đón tin vui về con cái.

Song Ngư

Độc thân: Một mối tình lãng mạn có thể nảy nở từ sự kết nối qua sở thích chung như nghệ thuật, âm nhạc.

Đang yêu: Hai bạn dễ đồng cảm và sẻ chia hơn, giúp mối quan hệ trở nên bền chặt. Sự lãng mạn khiến tình cảm thăng hoa.

Đã kết hôn: Gia đình hòa thuận, Song Ngư nhận được sự quan tâm và yêu chiều từ bạn đời, có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

Sư Tử

Độc thân: Tỏa sáng rực rỡ, dễ dàng thu hút ánh nhìn. Đây là giai đoạn có thể gặp tình yêu sét đánh.

Đang yêu: Cảm xúc mạnh mẽ, đôi khi bùng nổ nhưng lại rất chân thành. Khả năng cao sẽ tính chuyện kết hôn hoặc chung sống.

Đã kết hôn: Sư Tử và người bạn đời cùng nhau vượt qua thử thách, củng cố niềm tin, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Ma Kết

Độc thân: Duyên lành đến muộn nhưng chắc chắn, người xuất hiện có xu hướng nghiêm túc và chín chắn.

Đang yêu: Đây là giai đoạn lý tưởng để bàn chuyện cưới hỏi. Ma Kết cảm thấy an tâm khi được đối phương tin tưởng và đồng hành.

Đã kết hôn: Hôn nhân ổn định, vợ chồng thấu hiểu và hỗ trợ nhau nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

Nhìn chung, cuối năm 2025, năm chòm sao này không chỉ dễ gặp may mắn trong tình duyên mà còn có nhiều bước ngoặt quan trọng, đặc biệt phù hợp cho việc gắn kết lâu dài.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm