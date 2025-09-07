Sau tiết Xử Thử, 3 cung hoàng đạo nữ đào hoa rực rỡ: Người cũ day dứt, người mới đổ gục

Xử Thử vừa qua, Bạch Lộ sắp đến. Khí trời chuyển mình, đúng như lời cổ nhân: "Thiên hà ngôn tai? Tứ thời hành yên, bách vật sinh yên". Trong tiết thu man mác ấy, sao đỏ lóe sáng, hoa đào khẽ nở, báo hiệu vận tình duyên của một số cung hoàng đạo đang được dệt nên bằng sợi tơ hồng của vũ trụ.

Không phải cung hoàng đạo nào cũng chạm tay vào yến tiệc tình yêu này, nhưng có ba cái tên chắc chắn sẽ đón nhận những trang lãng mạn mới.

Cự Giải: Trăng tròn, tình đầy

Dưới ánh trăng hành tinh hộ mệnh của Cự Giải vận đào hoa nở rộ. Trong hai tuần tới, Cự Giải liên tiếp đón nhận những góc tam hợp đẹp giữa Mặt Trăng, Kim Tinh và Mộc Tinh, khiến tình cảm trở nên tròn đầy như ánh nguyệt rằm.

Theo Kinh Dịch, Cự Giải mang khí chất "Khảm" sâu lắng, mềm mại. Lúc này, nước Khảm gặp núi Cấn, cảm xúc tìm thấy bến đỗ, tình yêu có nơi neo lại.

Người độc thân dễ bất ngờ gặp được mối duyên mới ngay trong đời thường: trên con phố quen, quán cà phê nhỏ, hay một lần tình cờ lướt qua. Với người đã có đôi, đây là thời điểm vàng để mở lòng, để cả hai nhìn thấy nhau trọn vẹn hơn.

Thiên Bình: Hòa hợp, hoa tình nở rộ

Với Thiên Bình, hai tuần tới là khúc giao hưởng tình yêu. Kim Tinh – ngôi sao hộ mệnh – tỏa sáng rực rỡ, tạo nên hàng loạt góc chiếu hài hòa với các hành tinh khác, như một bản nhạc tình lãng mạn.

Trong hệ quái Kinh Dịch, Thiên Bình tương ứng "Đoài" – sự mềm mại, duyên dáng. Khi Đoài gặp Càn, thành tượng "Trạch Thiên Quải": quyết đoán nhưng không mất đi dịu dàng. Đó cũng là cách Thiên Bình bước vào tình yêu – vừa lý trí, vừa nồng nàn.

Với người độc thân, đây là mùa hoa nở rực rỡ. Người phù hợp không nhất thiết phải hào nhoáng, mà là người có thể đem lại sự đồng điệu tâm hồn. Với những ai đang yêu, đây là giai đoạn củng cố, đưa tình cảm sang một bước tiến xa hơn – từ kế hoạch tương lai cho tới quyết định gắn bó lâu dài.

Song Ngư: Mộng mơ, duyên thật

Song Ngư vốn là kẻ mộng mơ, nhưng trong hai tuần tới, mơ và thực giao hòa. Hải Vương Tinh – hành tinh chủ quản tạo góc chiếu đẹp với Kim Tinh và Mộc Tinh, đưa tới cơ hội gặp "mối duyên định mệnh".

Trong Ngũ hành, Song Ngư thuộc Thủy, mềm mại và bao dung, tương ứng "Khôn" trong Kinh Dịch lấy nhu thắng cương, dung hòa vạn vật. Khi Thủy gặp Hỏa, tạo thế "Thủy Hỏa Ký Tế": tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa quyện, bổ trợ cho nhau như hai tâm hồn tưởng xa lạ nhưng lại vừa vặn đến bất ngờ.

Người độc thân dễ có một cuộc gặp gỡ mang cảm giác "từ kiếp trước đã quen". Người đang trong mối quan hệ sẽ tìm thấy cách nói ra những điều chưa từng bộc lộ, giúp tình cảm thăng hoa, sâu lắng hơn.

Tình yêu cũng như vạn vật, có thịnh có suy, có tụ có tán. Nhưng khi vũ trụ khẽ mở lối, khi sao lành chiếu rọi, Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư sẽ là những cái tên may mắn nhất mùa thu này.

Đào hoa không chỉ là sự ban tặng của trời, mà còn là kết quả của sự chân thành, đồng điệu và kiên nhẫn vun bồi. Giữa tiết thu lãng đãng, mong mỗi tình cảm nảy nở đều như sương sớm trong veo, như ánh bình minh ấm áp giản dị nhưng đủ sức làm ấm cả một đời người.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm