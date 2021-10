Sau 6 năm hẹn hò, Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu hợp tác chung trong phim mới

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Our Blues đã lên tiếng xác nhận dàn diễn viên chính gồm Lee Byung Hyun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Kim Woo Bin và Uhm Jung Hwa.

Shin Min Ah đóng vai Min Seon Ah, người phụ nữ chuyển đến Jeju sinh sống và có mối liên kết với Dong Seok. Trong khi đó, Kim Woo Bin sẽ đảm nhận vai chàng trai Park Jeong Joon sở hữu trái tim ấm áp và nhân hậu.



Đội hình Our Blues.

Thông tin cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu cùng tham gia một dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Hơn 6 năm hẹn hò, cặp đôi chưa từng xuất hiện chung tại sự kiện giải trí nào. Hai người cũng hạn chế nhắc đến đối phương và chỉ âm thầm ủng hộ nhau.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah thừa nhận tình cảm vào tháng 7/2015. Cả hai bắt đầu hẹn hò sau khi cùng tham gia một quảng cáo. Tháng 5/2017, người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin Kim Woo Bin bị ung thư vòm họng. Căn bệnh quái ác buộc nam diễn viên phải dừng mọi hoạt động cá nhân trong thời kì đỉnh cao. Shin Min Ah luôn ở bên cạnh và chăm sóc trong thời gian bạn trai điều trị ung thư.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

Our Blues là câu chuyện về cuộc đời của những người khác nhau cùng sống trên vùng biển Jeju xinh đẹp. Bộ phim có sự chắp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Gyu Tae. Bộ đôi này từng làm nên thành công của It’s Okay, That’s Love và That Winter, The Wind Blows.

Our Blues dự kiến gồm 20 tập và lên sóng vào năm 2022.