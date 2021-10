Song Hye Kyo đẹp xuất sắc trong phim mới: Chỉ 3 bức ảnh đã phô diễn cái gọi là "nữ thần nhan sắc của các nữ thần"

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng ngày 6/10, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã chính thức tung ra still cut đầu tiên của Song Hye Kyo.

Không hổ danh là ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn, loạt ảnh của Song Hye Kyo trong dự án mới của nhà đài SBS khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc quá đỗi xinh đẹp với làn da trắng sáng, đôi mắt to, đôi môi hờ hững.

Loạt ảnh still cut hé lộ tạo hình của Song Hye Kyo trong dự án Now, We Are Breaking Up được nhà sản xuất tung ra.

Chia sẻ về sự dự án Now, We Are Breaking Up, phía nhà sản xuất cho biết: "Đây là bộ phim được mong đợi nhất trong cuối năm 2021, và sẽ chiếu vào ngày 12/11 tới đây. Bộ phim là câu chuyện của sự chia tay với nhiều cung bậc cảm xúc ngọt, mặn, cay,... Đây cũng là bộ phim thuộc thể loại melodrama duy nhất vào cuối năm nay, và sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc sâu sắc nhất.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo trong vai Ha Young Eun sẽ là tâm điểm của câu chuyện. Cô nàng là trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang, là một người thực tế, lạnh lùng, thông minh, chuyên nghiệp trong công việc nhưng lại lận đận trong tình yêu. Thưởng thức bộ phim này, khán giả có thể cảm nhận được giá trị thực sự của nữ diễn viên Song Hye Kyo, người đã biến nhân vật trở thành của riêng mình".

Ngay sau loạt ảnh still cut của Song Hye Kyo được tung ra, từ khóa của nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng lọt top trending trên Twitter xứ Hàn, minh chứng cho sức hút của vợ cũ Song Joong Ki chưa bao giờ hạ nhiệt.

Now, We Are Breaking Up sẽ lên sóng vào ngày 12/11 tới đây.