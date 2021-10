Sau bao năm đóng vai phụ mờ nhạt, Kang Tae Oh lần đầu thành nam chính trong phim mới

Công ty quản lý của Kang Tae Oh lên tiếng xác nhận nam diễn viên đang tích cực thảo luận vai chính trong bộ phim Unusualyers Woo Young Woo.

“Kang Tae Oh đã nhận được lời đề nghị đóng vai nam chính Lee Jun Ho của Unusualyers Woo Young Woo do đài SBS sản xuất. Anh ấy đang tích cực xem xét cơ hội này” - đại diện công ty lên tiếng.



Trong phim, Kang Tae Oh sẽ đóng vai Lee Jun Ho - một nhân viên của công ty luật Baekryong. Dù sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn nhưng anh lại không trục lợi từ điều đó. Lee Jun Ho rất quan tâm đến mọi người xung quanh và giúp đỡ Woo Young Woo - một cô gái 27 tuổi mắc hội chứng Asperger đang cố gắng trở thành luật sư.

Kang Tae Oh đang xem xét vai nam chính trong Unusualyers Woo Young Woo.

Nếu Kang Tae Oh chấp nhận lời đề nghị này thì đây sẽ là lần đầu tiên nam diễn viên đóng vai nam chính trong một miniseries. Được biết nhà sản xuất đang thảo luận với Park Eun Bin vào vai nữ chính của bộ phim. Xuất phát điểm từ một diễn viên nhí, Park Eun Bin từng góp mặt trong một số tác phẩm như Operation Proposal, Encounter, The Ghost Detective.

Kang Tae Oh.

Park Eun Bin.

Kang Tae Oh là một cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam khi từng tham gia Tuổi Thanh Xuân. Vào năm 2015, Kang Tae Oh đã nhận được giải thưởng "Nam diễn viên ấn tượng" tại lễ trao giải VTV Award 2015. Trong 6 năm qua, nam diễn viên thường đảm nhận vai phụ trong các bộ phim như Run On, Doom At Your Service, Short, My First First Love,...