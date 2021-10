Sau siêu phẩm Hospital Playlist, Jo Jung Suk tham gia phim "Vùng đất hạnh phúc"

Truyền thông Hàn đưa tin, Jo Jung Suk sẽ tham gia đóng chính bộ phim Vùng đất hạnh phúc.

Với khả năng nhập vai ấn tượng, Jo Jung Suk liên tiếp gặt hái nhiều thành công với các bộ phim nổi tiếng như Jealousy Incarnate, Oh My Ghost,... Trong thời gian gần đây, nam diễn viên thu hút không ít sự quan tâm bởi bộ phim đình đám Hospital Playlist. Chính vì vậy, khán giả đã đặt nhiều kỳ vọng về màn tái xuất của Jo Jung Suk trong Vùng đất hạnh phúc.

Jo Jung Suk, Lee Sun Gyun và Yoo Jae Myung xác nhận sẽ tham gia bộ phim.

Chia sẻ về nguyên nhân tham gia bộ phim, nam diễn viên cho biết: “Tôi đã rất đắm chìm khi đọc kịch bản. Tôi đang mong đợi thử sức ở một thể loại mới. Tôi cảm thấy vui khi được hợp tác cùng các diễn viên, đạo diễn và nhân viên tuyệt vời. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cống hiến cho khán giả một bộ phim hay”.

Dàn diễn viên chính của bộ phim Vùng đất hạnh phúc.

Bộ phim kể về một người bị cuốn vào vụ án chấn động lịch sử hiện đại. Jo Jung Suk đóng vai vị luật sư chỉ tin vào thắng thua ở tòa án hơn là công lý. Vùng đất hạnh phúc do đạo diễn Chu Chang Min đứng ra chỉ đạo sản xuất. Ông từng đứng sau thành công của bộ phim Masquerade và Seven Years of Night. “Đó là một câu chuyện mà tôi đã giữ trong lòng một thời gian dài. Tôi rất mong chờ vì đây là dự án quy tụ những diễn viên mà tôi thực sự muốn làm việc cùng" - đạo diễn Chu Chang Min chia sẻ.

Vùng đất hạnh phúc dự kiến sẽ công chiếu vào năm 2022.