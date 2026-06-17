Sau 4 tuần kể từ khi công khai chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, Vanessa Trump - cựu con dâu của Tổng thống Donald Trump - vừa có những chia sẻ mới nhất về hành trình chữa bệnh của mình.

Trên trang cá nhân, Vanessa cho biết bà đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật gần đây. Dù không tiết lộ chi tiết về loại phẫu thuật đã trải qua, nhưng bà bày tỏ sự biết ơn vì cơ thể đang có những phản ứng tích cực.

Vanessa đang bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình điều trị

"Tôi đang dần hồi phục và bước tiếp chặng đường phía trước. Sắp tới, tôi sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của quá trình điều trị", bà viết. Người mẹ của 5 người con cũng không quên gửi lời động viên tới những bệnh nhân khác: "Gửi đến tất cả những ai đang cùng chiến đấu với căn bệnh này tình yêu, sự mạnh mẽ và niềm hy vọng" .

Kiên cường trong cuộc chiến sức khỏe

Trước đó, vào ngày 20/5/2026, bà Vanessa (48 tuổi) lần đầu tiết lộ thông tin mình mắc ung thư vú. Khi ấy, bà chia sẻ rằng bản thân đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để xây dựng phác đồ điều trị. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công và cho biết mình đang tập trung cao độ, giữ tinh thần lạc quan bên cạnh sự chăm sóc của gia đình và những người thân thiết.

Vanessa với con gái lớn, Kai

"Cảm ơn mọi người vì sự tử tế và ủng hộ dành cho tôi, điều đó thực sự ý nghĩa hơn bất cứ lời nói nào. Tôi xin phép được giữ sự riêng tư để chuyên tâm vào việc chăm sóc sức khỏe và hồi phục" , bà chia sẻ thêm.

Thông tin này đã nhận được sự quan tâm lớn. Ivanka Trump – cựu em chồng của Vanessa – đã công khai gửi lời động viên trên mạng xã hội: "Cầu nguyện cho chị luôn mạnh mẽ và sớm bình phục. Yêu chị!".

Điểm tựa gia đình và người đồng hành

Vanessa Trump có 5 người con với chồng cũ, Donald Trump Jr. Dù đã chia tay từ năm 2018 sau 13 năm chung sống, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vì con cái.

Trong giai đoạn khó khăn này, Vanessa nhận được sự đồng hành từ bạn trai hiện tại, Tiger Woods. Mới đây, tay golf lừng danh này cũng đã có mặt tại lễ tốt nghiệp của Kai – con gái lớn của Vanessa. Kai dự kiến sẽ theo học tại Đại học Miami vào mùa thu này với học bổng golf.

Trên Instagram Stories, Vanessa đã đăng tải bức ảnh ôm chặt Tiger Woods kèm dòng trạng thái: " Người tiếp thêm sức mạnh cho tôi qua mọi giông bão" .

Tuy nhiên, mối quan hệ của Vanessa và Tiger Woods cũng đang trải qua những thử thách riêng. Vào tháng 3/2026, Tiger Woods từng bị bắt sau một vụ va chạm giao thông tại Jupiter Island, Florida. Sau sự cố, nam vận động viên đã tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động để tập trung điều trị sức khỏe và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Hiện tại, dù phải đối mặt với áp lực từ bệnh tật và những rắc rối cá nhân, Vanessa Trump vẫn đang cho thấy một tinh thần lạc quan, kiên cường, nỗ lực hết mình để chiến thắng căn bệnh và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Vanessa Trump (Vanessa Kay Pergolizzi) sinh năm 1977 tại New York (Mỹ). Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia một số chương trình giải trí, kinh doanh thời trang. Vanessa được công chúng biết đến nhiều nhất qua cuộc hôn nhân hơn chục năm với Donald Trump Jr. (con trai của ông Donald Trump). Cặp đôi kết hôn hồi 2005, có 5 người con chung và "đường ai nấy đi" vào năm 2018.



