Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới cho biết họ từng trải qua cảm giác này. Sau khi những chia sẻ tương tự xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, hiện tượng đó thậm chí đã được cộng đồng đặt cho một cái tên riêng: "Sad Nipple Syndrome" (tạm dịch: Hội chứng núm vú buồn) .

Những người trải qua tình trạng này mô tả cảm giác như một cơn sóng cảm xúc tiêu cực bất ngờ ập đến. Có người ví nó như "một hố sâu trong dạ dày", người khác lại cảm thấy buồn bã, tội lỗi, lo âu hoặc thậm chí là nhớ nhà mà không rõ nguyên nhân.

Vậy điều gì đang xảy ra trong cơ thể khiến một kích thích đơn giản lại có thể kéo theo phản ứng cảm xúc mạnh mẽ đến vậy?

Có thể liên quan đến một phản xạ đã được y học ghi nhận

Theo bác sĩ sản phụ khoa Melissa Walsh (Mỹ), hiện tượng này có nhiều điểm tương đồng với một tình trạng đã được nghiên cứu ở phụ nữ cho con bú, gọi là D-MER (Dysphoric Milk Ejection Reflex) - phản xạ tiết sữa kèm cảm xúc tiêu cực.

Ở những phụ nữ đang cho con bú, ngay trước khi sữa được tiết ra, họ có thể đột ngột cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng hoặc trống rỗng trong vài giây đến vài phút.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến những thay đổi nội tiết xảy ra trong não bộ.

Khi cơ thể chuẩn bị tiết sữa, hormone oxytocin tăng lên để kích thích dòng sữa được giải phóng. Cùng lúc đó, nồng độ dopamine - chất dẫn truyền thần kinh thường được gọi là "hormone hạnh phúc" - có thể giảm đột ngột.

Chính sự sụt giảm này giúp hormone prolactin tăng lên để hỗ trợ quá trình sản xuất sữa, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra cảm giác buồn bã hoặc bất an trong thời gian ngắn.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Ari Hoschander cho biết vùng quầng vú và đầu ngực là một trong những khu vực có mật độ dây thần kinh dày đặc nhất trên cơ thể phụ nữ. Do đó, các kích thích tại đây có khả năng tạo ra những phản ứng thần kinh và nội tiết phức tạp hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Theo các chuyên gia, cảm giác buồn chán, tội lỗi hoặc lo âu trong trường hợp này thường xuất hiện rất nhanh rồi biến mất khi nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh trở lại trạng thái cân bằng.

Điều quan trọng là D-MER được xem là một phản xạ sinh lý chứ không phải vấn đề tâm lý. Nó khác hoàn toàn với trầm cảm sau sinh hay rối loạn lo âu kéo dài, vốn có xu hướng tồn tại dai dẳng và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống.

Còn những phụ nữ chưa từng cho con bú thì sao?

Điều khiến các nhà khoa học tò mò là nhiều phụ nữ chưa từng mang thai hoặc cho con bú cũng mô tả những cảm xúc tương tự khi đầu ngực bị kích thích.

Hiện nay, khoa học vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho hiện tượng này.

Một số nghiên cứu cho thấy việc kích thích đầu ngực có thể làm tăng tiết oxytocin ngay cả ở phụ nữ không cho con bú. Điều này khiến các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng cơ chế dopamine có thể cũng tham gia vào quá trình tạo ra những cảm xúc tiêu cực nói trên.

Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận.

Không chỉ là hormone, yếu tố tâm lý cũng có thể đóng vai trò

Một số chuyên gia cho rằng ở những phụ nữ không cho con bú, hiện tượng "núm vú buồn" có thể liên quan đến các yếu tố tâm lý hơn là phản ứng nội tiết đơn thuần.

Bác sĩ Loren Rourke, chuyên gia phẫu thuật ung thư vú, cho rằng mức độ căng thẳng kéo dài, những trải nghiệm cá nhân trong quá khứ, sự nhạy cảm của hệ thần kinh hay những biến động hormone đều có thể góp phần tạo nên phản ứng cảm xúc này.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hình ảnh cơ thể, sự tự ti ngoại hình, những trải nghiệm tiêu cực hoặc sang chấn trong quá khứ cũng được cho là những yếu tố cần được xem xét.

Khi nào nên tìm kiếm sự hỗ trợ?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc xuất hiện cảm giác buồn thoáng qua khi đầu ngực bị kích thích không nhất thiết là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, người bệnh nên tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ.

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hiện là một trong những phương pháp được áp dụng phổ biến nhằm giúp người bệnh nhận diện các yếu tố kích hoạt cảm xúc, từ đó xây dựng cách ứng phó phù hợp và hiệu quả hơn.

Dù "hội chứng núm vú buồn" vẫn còn là một chủ đề mới và chưa được nghiên cứu đầy đủ, các chuyên gia cho rằng việc lắng nghe những trải nghiệm của phụ nữ là bước quan trọng để hiểu rõ hơn về mối liên hệ phức tạp giữa hệ thần kinh, hormone và cảm xúc con người.