Mới đây ông Haris Justin Mark (quốc tịch Úc) đến khám tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), được chẩn đoán tổn thương nông ở cẳng tay, kèm chỉ định chụp X-quang.

Tại Úc, cần 4-5 tiếng đồng hồ để chờ chụp X-quang và gặp bác sĩ. Nếu đến khoa cấp cứu ở nhiều bệnh viện, thời gian chờ phụ thuộc vào số bệnh nhân và tình trạng bệnh. Còn ở đây, bệnh nhân chỉ mất 10 phút để được khám mà chi phí cũng không cao.

Haris chia sẻ, vợ của ông vừa lấy cao răng tại một cơ sở y tế mà chỉ phải trả hơn 315.000 đồng (khoảng 17 AUD), trong khi ở Úc sẽ tốn 250 AUD. “ Quy trình và thiết bị y tế như nhau nhưng chi phí thấp hơn nhiều, nhanh hơn mà chất lượng vẫn tốt”, ông Haris nói.

Vợ chồng anh Gunner bất ngờ khi đi khám bệnh tại bệnh viện công Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Đưa vợ đi khám tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), anh Gunner (người Mỹ) được hướng dẫn đến bộ phận hỗ trợ khách quốc tế. Thủ tục đăng ký diễn ra trong 5 phút. Sau đó, vợ anh được đưa đi chụp X-quang phổi và nhận kết quả sau khoảng 30 phút.

Sau khi xem kết quả, bác sĩ phát hiện dấu hiệu nhỏ cần kiểm tra thêm. Vợ chồng anh quyết định chụp CT phổi và tiếp tục ngạc nhiên khi được thông báo có thể thực hiện ngay mà không cần đặt lịch trước hay quay lại vào hôm khác.

Từng là y tá tại Mỹ, điều khiến anh Gunner bất ngờ là chi phí chụp X-quang thấp hơn ở Mỹ rất nhiều, chỉ 4,18 USD (hơn 109.000 đồng). Chi phí cho một lần chụp CT phổi khoảng 31 USD (hơn 800.000 đồng).

" Mọi thứ diễn ra nhanh, chi phí hợp lý, nhân viên thân thiện. Một bệnh viện công tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ thuận tiện như vậy khiến tôi ấn tượng” , anh Gunner nói.

Nhiều bệnh nhân nước ngoài đến khám tại BV 199.

Đại diện Bệnh viện 199 cho biết mức phí mà du khách đề cập bao gồm chi phí khám và dịch vụ kỹ thuật. Hiện nay, Phòng khám Chất lượng cao của Bệnh viện 199 tiếp nhận trung bình 50 - 60 lượt người nước ngoài mỗi ngày, thời điểm cao điểm có thể lên đến hơn 100 lượt.

Theo Thượng tá, BSCKII Trần Nam Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ tầm soát sức khỏe, khám định kỳ, điều trị nội khoa, ngoại khoa đến chăm sóc thẩm mỹ. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân quốc tế.

Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp với khu vực khám riêng dành cho người nước ngoài, giúp việc tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng hơn.