Sao Võ Điền Gia Huy lại bầm dập thế này?

Ngày 11/5 vừa qua, nhà sản xuất phim điện ảnh Bò sữa bay đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có khi tung cùng lúc 3 teaser poster và 1 teaser trailer ngay ngày đầu quảng bá.

Trong số đó, tâm điểm bàn tán của netizen lập tức đổ dồn vào tấm poster khắc họa Võ Điền Gia Huy với gương mặt bầm tím, te tua. Giữa bối cảnh thảo nguyên, điệu cười nửa miệng mang nhiều ẩn ý của nam diễn viên khiến khán giả thi nhau vẽ ra muôn kiểu kịch bản về một "tổng tài hắc ám" hay gã "bad boy" phản diện sừng sỏ. Rốt cuộc, anh chàng đã đắc tội với ai mà ra nông nỗi này?

Thế nhưng, sự xuất hiện đầy "bất ổn" của Võ Điền Gia Huy chỉ là một mảnh ghép nhỏ báo hiệu cho một cốt truyện rắc rối và nhiều cú lừa của Bò sữa bay .

Câu chuyện tréo ngoe tại nông trường bò sữa

Lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu thập niên 90, phim xoay quanh một loại sữa công thức lạ có tiềm năng mang về khoản tiền khổng lồ. Dưới sức hút của đồng tiền, những toan tính cá nhân và sự khác biệt địa vị đã cuốn các nhân vật vào một hành trình đầy gay cấn.

Vai nam chính (Trâu) được giao cho ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Không còn là chàng thư sinh mộc mạc trong Mưa đỏ , Trâu lần này gai góc, phức tạp và "quái tính" hơn rất nhiều. Đường tình duyên của nam chính cũng là một dấu hỏi lớn khi teaser hé lộ cảnh anh chàng vừa có khoảnh khắc "tình bể bình" bên ngọc nữ Ngọc Xuân (vai San), lại vừa nhận ngay một cú tát nổ đom đóm mắt từ Hoa hậu Tiểu Vy.

Bên cạnh chuyện tình tay ba đầy ngang trái, Bò sữa bay còn là sân khấu hội ngộ của dàn sao trẻ đang lên. Khán giả sẽ gặp lại Huy Tít người anh em thân thiết của Nguyễn Hùng bước ra từ Mưa đỏ .

Đặc biệt, dự án đánh dấu màn tái hợp lịch sử của cặp đôi boylove từng gây bão màn ảnh Việt 2019: Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy ( Thưa mẹ con đi ). Cả hai sẽ mang đến những màu sắc hoàn toàn mới lạ, đầy bí ẩn, được dự đoán là nhân tố làm chao đảo thế giới của nam chính.

Bảo chứng từ "đạo diễn Gen Z hot nhất Việt Nam"

Không chỉ sở hữu dàn cast cực phẩm, Bò sữa bay còn khiến giới mộ điệu an tâm khi được "nhào nặn" bởi ê-kíp trẻ đầy tài năng. Phim đánh dấu màn chào sân điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thủ khoa Sân khấu Điện ảnh, người từng tạo nên cơn sốt phòng vé thương mại với phim ngắn Đàn cá gỗ . Trợ lực cho anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi, bệ phóng vững chắc phía sau các bom tấn trăm tỷ của Trấn Thành như Mai và Nhà bà Nữ .

Được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa , tác phẩm này thực chất là một "chú ngựa ô" đáng gờm khi đã kịp bỏ túi giải thưởng tại LHP Châu Á - Đà Nẵng 2025 và ẵm giải Kantana Award trị giá 25.000 USD tại LHP Quốc tế Busan 2025.

Mang nguồn năng lượng thanh xuân sôi nổi, đan xen khéo léo các yếu tố hài hước, tình yêu và kịch tính tột độ, Bò sữa bay hứa hẹn là chuyến hành trình đầy bất ngờ và sức sống nhất rạp Việt cuối năm nay.

Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 06/11/2026.