Võ Điền Gia Huy lộ bằng chứng yêu một cô gái khác không phải Tam Triều Dâng, netizen điên tiết “hoá ra là xào couple”

Dù tập cuối đã khép lại vài ngày trước, cơn sốt Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Góp phần làm nên thành công cho bộ phim không thể không nhắc tôi "cặp đôi vàng" thế hệ mới của màn ảnh Việt - Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng. Không chỉ sở hữu visual đồng đều, chemistry giữa 2 sao trẻ được nhận xét tự nhiên đến mức như thể không phải diễn xuất nữa. Vì thế, không bất ngờ khi dân tình "than trời" rằng 16 tập vẫn chưa đủ thoả mãn hội đu "OTP" Gia Huy và Triều Dâng.

Không chỉ trong phim, Gia Huy và Triều Dâng vô cùng tình tứ, liên tục "nhử" người hâm mộ với những khoảnh khắc đời thường, quay TikTok hay kể cả đi sự kiện. 2 diễn viên không ngần ngại bày tỏ tình cảm, liên tục thể hiện skinship nhưng đồng thời, cũng chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ giữa họ. Sự mập mờ, lấp lửng càng khiến fan cặp đôi "đẩy thuyền" máu lửa hơn. Tuy nhiên, thông tin mới đây về Gia Huy đang gây chia rẽ nội bộ fandom một cách nhanh chóng.

Trên một vài hội nhóm Facebook, tin đồn Gia Huy đã có bạn gái không phải Triều Dâng đang lan truyền trên khắp nền tảng Threads. Biệt đội "thám tử mạng" đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái này tên H.T, một tiktoker kiêm KOL khá có tiếng. Nguyên nhân được đưa ra là Gia Huy bị phát hiện tương tác thả tim với loạt bài đăng của H.T liên tục, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái. Cô nàng cũng là một trong hơn 25 nghìn thành viên trong nhóm chat trên Instagram của Gia Huy.

Không chỉ vậy, một số tài khoản còn chỉ ra Gia Huy ngồi chung xe ô tô riêng của H.T dựa theo thiết kế ghế ngồi. Việc này càng dấy lên nghi vấn Gia Huy bất chấp "xào couple" với Triều Dâng để "cọ nhiệt" nhờ hiệu ứng Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Văn hoá "xào couple" không sai, thậm chí đây là công thức quen thuộc không chỉ ở phim ảnh mà ở cả âm nhạc nói chung, để các nghệ sĩ nhận được sự đón nhận từ khán giả nhiều hơn. Nhưng trong trường hợp một nghệ sĩ đã có mối quan hệ riêng ngoài đời mà vẫn duy trì những skinship quá đà với bạn diễn, nhiều người cho rằng điều đó dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng khán giả lẫn người yêu thật.

Thông tin lan truyền quá nhanh đã khiến cộng đồng người hâm mộ Gia Huy và Triều Dâng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít khán giả tỏ ra hoang mang, liên tục đặt câu hỏi liệu tất cả chỉ là màn "diễn sâu" của 2 ngôi sao trẻ. Một bộ phận fan couple thất vọng ra mặt, cho rằng nếu nam diễn viên thực sự đã có bạn gái ngoài đời thì những màn tương tác thân thiết suốt thời gian quảng bá phim dễ khiến công chúng cảm thấy bị phản bội. Nhiều người thậm chí tuyên bố “bể thuyền”, rút khỏi fandom sau loạt bằng chứng đang lan truyền.

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực Gia Huy, cho rằng toàn bộ câu chuyện hiện tại mới chỉ dừng ở mức suy đoán từ vài chi tiết rời rạc như lượt thả tim, tương tác MXH.. Nhóm netizen này nhấn mạnh việc một nghệ sĩ bấm thích bài đăng của ai đó không đồng nghĩa đang hẹn hò, càng không thể dùng những bằng chứng thiếu cơ sở này để kết luận chuyện tình cảm cá nhân. Một số ý kiến cũng kêu gọi netizen giữ sự tỉnh táo, tránh kéo vào trang cá nhân người bị réo tên công kích khi chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ người trong cuộc.

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với H.T, Gia Huy từng nhiều lần bị cư dân mạng “ghép đôi” với các đồng nghiệp nữ vì những chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội. Trong đó, nam diễn viên và Uyển Ân từng bị đồn hẹn hò khi liên tục lộ loạt hình ảnh check-in cùng địa điểm, thời điểm gần nhau.

Đứng làn sóng tranh luận dâng cao, Gia Huy nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Nam diễn viên cho biết anh quen Uyển Ân trong quá trình làm nghề, có cơ hội gặp gỡ qua nhóm bạn đồng nghiệp chung và từng suýt hợp tác ở vài dự án. Theo Gia Huy, mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn thuần là tình cảm anh em đồng nghiệp, anh luôn dành sự quý mến và sẵn sàng đến ủng hộ mỗi khi Uyển Ân ra mắt sản phẩm mới.

Không lâu sau đó, Gia Huy tiếp tục bị gọi tên cùng ca sĩ Gigi Hương Giang. Cả hai bị netizen soi loạt khoảnh khắc khá thân thiết như nam diễn viên mang hoa đến chúc mừng, chụp ảnh chung hay diện ốp đôi... Tuy nhiên, trên MXH, Gia Huy vẫn gọi Gigi Hương Giang là “người bạn”, cho thấy mối quan hệ thân thiết nhiều năm chứ không phải yêu đương như lời đồn đoán.