Hot rần rần clip Võ Điền Gia Huy bơ đẹp Tam Triều Dâng tại sự kiện, tưởng phim giả tình thật cơ mà

Tối 21/4, thảm đỏ ra mắt Đại Tiệc Trăng Máu 8 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Không chỉ có ê-kíp phim, sự kiện còn quy tụ loạt tên tuổi đình đám như Lâm Vỹ Dạ, Thiều Bảo Trâm, Minh Triệu, Liên Bỉnh Phát, Trương Quỳnh Anh… Giữa dàn sao của Vbiz, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng nhanh chóng là tâm điểm khi đã được dân tình mong ngóng ngay từ khi sự kiện chưa bắt đầu. Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của cặp đôi tại thảm đỏ lại bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao.

Clip ghi lại cảnh Võ Điền Gia Huy "bơ đẹp" Tam Triều Dâng

Trong clip, Gia Huy bước vào khu vực sự kiện, đảo mắt nhìn xung quanh chào hỏi mọi người. Nhưng khi đi ngang qua Triều Dâng, anh lại lướt qua luôn thay vì dừng lại "đánh tiếng" hay có bất kỳ tương tác nào như thường thấy. Về phía Triều Dâng, cô có để ý thấy bạn diễn, nở nụ cười nhẹ như chào hỏi nhưng khi đối phương đi thẳng, cô cũng chẳng gọi lại mà bĩu môi và tiếp tục ký tặng fan.

Võ Điền Gia Huy chào hỏi tất cả mọi người trừ Tam Triều Dâng

Nhà gái tiếp tục giao lưu với khán giả, còn nhà trai tiếp tục đi thẳng

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Sự việc càng khiến netizen bàn tán rôm rả bởi trước đó, Gia Huy - Triều Dâng vốn là cặp đôi được "đẩy thuyền" mạnh mẽ, thậm chí còn bị nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng. Không chỉ có chemistry ngọt ngào và tự nhiên trong phim mà ngoài đời, cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thoải mái, thân thiết.

Đặc biệt, những ngày gần đây, tần suất "dính như sam" của cặp đôi còn tăng chóng mặt. Từ màn hóa thân cô dâu - chú rể gây bão tại concert Anh Trai Say Hi Day 9 cho đến loạt sự kiện cá nhân, Gia Huy và Triều Dâng gần như không rời nhau nửa bước, càng khiến fan tin vào "tình trong như đã".

Cặp đôi thường có những tương tác thân mật

Dính nhau như sam tại mọi sự kiện

Và còn "tình bể bình" trong concert Anh Trai Say Hi

Chính vì vậy, chỉ một khoảnh khắc "bơ đẹp" của Gia Huy tại thảm đỏ cũng đủ khiến dân tình đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, ngay khi clip viral, fan đã nhanh chóng đính chính hộ hai nhân vật chính. Theo nhiều người, lý do Gia Huy không nhận ra Triều Dâng có thể đến từ việc tạo hình của cô quá khác lạ. Không còn mái tóc dài uốn xoăn quen thuộc, nữ diễn viên nay thay đổi hẳn với tóc mái giả, nếu chỉ lướt qua thì cũng khó nhận ra. Đáng nói, sau khoảnh khắc gây hiểu lầm này, cả hai vẫn có loạt tương tác cực kỳ thân thiết tại sự kiện, trò chuyện tự nhiên, đứng cạnh nhau không rời, thậm chí còn chia đôi chai nước uống chung.

Cả hai sau đó vẫn tương tác vui vẻ như thường

Thậm chí còn chia đôi chai nước

Dân tình bình luận dưới đoạn clip:

- Nói thật là lần đầu tôi thấy tôi cũng không nhận ra chị thiệt, còn kêu ủa nay ảnh đi chung với ai lạ vậy

- Vào trong lại ôm eo uống chung chai nước ấy mà

- Anh tôn trọng chị vì chị đang giao lưu với fan thôi mà

- Trời ơi Dâng đẹp quá Huy nhìn không ra

- Chị thấy nhưng chị không kêu, còn anh thì ngó chỗ khác nên không nhận ra chị

- Mà nay chị lạ thiệt, nhìn kỹ mới nhận ra

- Mới lướt clip này xong lướt xuống thấy 2 người uống chung chai nước

- Không sao đâu, người ta vẫn chơi chung đó

Clip: Queen Drama