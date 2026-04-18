Võ Điền Gia Huy xin lỗi vụ vướng tin đồn hẹn hò hàng loạt mỹ nhân Việt

Võ Điền Gia Huy được khán giả ưu ái gọi là mỹ nam mới của màn ảnh Việt sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Không chỉ được "đẩy thuyền" với nữ chính Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy còn rộ tin hẹn hò Uyển Ân, Gigi Hương Giang. Trước những tin đồn này, Võ Điền Gia Huy nhanh chóng lên tiếng phản hồi nhưng vẫn khiến làn sóng bàn tán rầm rộ. Điều này còn dẫn đến việc "fan couple" đẩy thuyền các cô gái với Võ Điền Gia Huy mâu thuẫn, bình luận "đấu đá" nhau trên mạng xã hội. Những "bóng hồng" bên cạnh Võ Điền Gia Huy phần nào cũng bị vạ lây.

Trước tình hình này, mới đây nam diễn viên đã lên tiếng để làm rõ. Theo đó, Võ Điền Gia Huy mong fan kiểm soát để tránh gây ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi với những người đồng nghiệp bị réo tên trong những ngày qua.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ: "Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã. Huy cảm ơn những sự quan tâm và Huy sẽ rất hạnh phúc khi đó là những sự quan tâm về những dự án và công việc mà Huy đang cố gắng. Huy xin gửi lời xin lỗi đến những người bạn thân thương của mình".

Võ Điền Gia Huy xin lỗi trước loạt tin đồn hẹn hò

Võ Điền Gia Huy vướng tin đồn hẹn hò Uyển Ân, Gigi Hương Giang và nghi vấn "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng

Võ Điền Gia Huy vướng nghi vấn du lịch cùng với Uyển Ân - em gái Trấn Thành khi cả hai đăng ảnh xuất hiện trên một bãi cỏ hao hao nhau. Nam diễn viên phủ nhận tin đồn hẹn hò em gái Trấn Thành, cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân còn thoải mái xuất hiện chung trong buổi ăn tối cùng Trấn Thành. Nam diễn viên lên tiếng đính chính: "Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn “đào mộ” hình ảnh trong quá khứ xa xôi. Tôi nghĩ trước mắt cảm thấy vui vì nhiều khán giả dành thời gian để đào sâu về mình, đôi khi trong lúc đào sâu lại phát hiện ra những sự trùng hợp. Sau đó, mọi người liên kết những sự trùng hợp đó để ra một câu chuyện mà mọi người nghĩ hợp lý. Giữa một nam và một nữ có sự trùng hợp thì khán giả thường nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu thường đẹp và hay ho nên được nhiều người hướng tới nên thường được nghệ thuật hoá, đẩy lên theo một cách rất mơ mộng.

Tôi có biết Uyển Ân gần đây, có dịp chơi chung trong nhóm anh chị em đồng nghiệp, cũng hụt vài dự án với nhau. Tôi cũng dành tình cảm cho người em này, người đồng nghiệp của mình qua những lần ủng hộ khi Ân có dự án. Đối với tôi, đơn thuần chỉ là tình cảm một người anh dành cho Uyển Ân. Mà cũng do con mắt tình quá nên mọi người lại nghĩ là có tình cảm, liên kết những sự trùng hợp lại. Những chuyện không liên quan mà em của mình, đồng nghiệp và cả chính mình bị ảnh hưởng. Đầu tiên, tôi cảm thấy vui vì được khán giả tò mò. Bên cạnh đó, tôi hơi tiếc là trong sự tò mò đó lại có những hệ luỵ không hay lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc của Ân và của tôi. Thực ra thì tôi và Uyển Ân là hai người anh em. Bức hình check in là tôi đi chạy bộ còn Ân đi tận Mũi Né, Cà Mau gì đó".

Võ Điền Gia Huy cho biết là bạn bè, anh em thân thiết chung hội bạn với Uyển Ân

Về việc vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi thấy trong một môi trường làm việc gần gũi và cần phải tạo điều kiện để hiểu, chia sẻ và tin tưởng nhau thì đó là một trong những yếu tố để phát triển tình cảm, cảm xúc. Giữa hai con người với nhau, không có lý do gì mà lại không có tình cảm được. Cả hai cũng không phải sắt đá, chúng tôi tiếp xúc, làm việc, yêu thương nhau rất nhiều và phát triển tình cảm trong suốt quá trình đó. Thứ tình cảm đó còn đẹp đẽ, thiêng liêng, hay ho, quý giá hơn những gì đơn thuần. Mọi người cảm nhận được tình cảm đó giữa tôi và Dâng thì tôi tin tình cảm đó đáng quý. Ở ngoài đời, mọi người còn tin tưởng và ủng hộ như vậy thì tôi tin hành trình vừa qua của cả hai đi đúng đường. Bộ phim được thành công cũng nhờ hành trình vừa qua cả hai vun đắp tình cảm, làm việc với nhau, tiếp xúc với nhau".

Nam diễn viên được "đẩy thuyền" với Tam Triều Dâng vì quá đáng yêu

Ngoài ra, trên Threads lại bùng nổ nghi vấn Võ Điền Gia Huy hẹn hò với Gigi Hương Giang khi cả hai bị soi sử dụng ốp điện thoại như đồ đôi. Tuy nhiên, chi tiết này khiến netizen tranh cãi, bởi lẽ đây là những món đồ phổ biến ngoài thị trường, không thể kết luận cả hai có mối quan hệ đặc biệt.

Cư dân mạng bức xúc vì Võ Điền Gia Huy vướng tin hẹn hò chỉ vì chiếc ốp điện thoại

