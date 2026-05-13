Giữa lúc thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma tuý đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, hàng loạt nội dung xoay quanh nữ ca sĩ liên tục xuất hiện dày đặc trên các nền tảng. Tuy nhiên bên cạnh những thông tin chính thống, không ít đoạn clip cắt ghép, tạo dựng bằng AI cũng bắt đầu lan truyền nhằm câu view, câu tương tác khiến nhiều người hoang mang.

Mới đây, Noo Phước Thịnh trở thành cái tên tiếp theo phải lên tiếng đính chính khi bất ngờ bị kéo vào vụ việc liên quan đến Miu Lê.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh Noo Phước Thịnh mặc áo trắng, ngồi trò chuyện như trong một buổi phỏng vấn. Nội dung clip được gắn tiêu đề theo hướng nam ca sĩ đang đưa ra quan điểm cá nhân về drama của Miu Lê. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video nhanh chóng bị chia sẻ rộng rãi trên TikTok và nhiều hội nhóm bàn chuyện showbiz.

Noo Phước Thịnh bức xúc trước việc bị cắt ghép và làm giả phát ngôn liên quan đến người khác

Ngay khi phát hiện sự việc, Noo Phước Thịnh lập tức lên tiếng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ bức xúc cho biết đây là clip giả mạo được tạo bằng AI, cố tình sử dụng hình ảnh của anh để dựng nên những phát ngôn không có thật. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn kêu gọi khán giả cùng report đoạn clip cũng như trang đăng tải vì nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cờ bạc.

Nam ca sĩ làm rõ: "Noo xin chính thức tuyên bố là mình không hề phát ngôn như vậy. Đây là trang web lừa đảo và cờ bạc, sử dụng công nghệ AI để lạm dụng hình ảnh của mình để phát ngôn xằng bậy. Mình có thể xin cả nhà mỗi người chung tay một lượt report để xoá sạch trang này cũng như là những clip như vầy để tránh mọi người bị lừa đảo được không".

Noo Phước Thịnh kêu gọi mọi người report thông tin sai lệch, tránh bị dẫn dắt

Nếu theo dõi kỹ đoạn clip đang lan truyền có thể nhận ra một số dấu hiệu bất thường. Trong vài phân đoạn, hình ảnh của nhân vật xuất hiện tình trạng giật nhẹ, phần khẩu hình thiếu tự nhiên và không khớp hoàn toàn với âm thanh. Dù vậy, giọng nói được AI mô phỏng khá giống chất giọng thật của Noo Phước Thịnh nên nhiều người dễ tin đây là phát ngôn thật nếu chỉ xem lướt qua.

Sau khi Noo Phước Thịnh lên tiếng, đông đảo dư luận cũng bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng sử dụng AI để cắt ghép hình ảnh nghệ sĩ ngày càng phổ biến. Nhiều ý kiến cho rằng việc lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để dựng chuyện không chỉ gây ảnh hưởng đến danh tiếng nghệ sĩ mà còn dễ tạo ra những luồng thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm cho công chúng.

Khẩu hình miệng của nhân vật trong đoạn clip không tự nhiên

Tràn làn những thông tin sai sự thật

Trước đó, cư dân mạng liên tục truyền tay một đoạn clip của Miu Lê có tiêu đề: "Bị bắt chơi ma tuý thì mình nên làm gì cho ngầu hả chị?". Trong video, Miu Lê trả lời: "Em ơi, một khi đã bị bắt là hết ngầu rồi em, mình ở thế hèn rồi, không thể ngầu được nữa đâu em ơi". Chính phần tiêu đề này khiến không ít người hiểu lầm rằng nữ ca sĩ đang trực tiếp nhắc đến câu chuyện liên quan ma túy giữa lúc vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn clip gốc thực chất từng được đăng tải trên TikTok cá nhân của Miu Lê từ trước với nội dung hoàn toàn khác. Câu hỏi ban đầu trong clip là: "Bị bắt phao thì mình nên làm gì cho ngầu hả chị?". Trong phần phản hồi, nữ ca sĩ cũng nói rất rõ cụm từ "bị bắt phao". Việc cắt bỏ một chữ trong phát ngôn đã khiến ý nghĩa đoạn clip thay đổi hoàn toàn, từ một nội dung vui vẻ đời thường trở thành video dễ gây hiểu lầm trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại.

Không ít cư dân mạng sau khi xem lại clip gốc đã lên tiếng cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc nội dung mạng xã hội bị cắt ghép, chỉnh sửa để câu view hoặc dẫn dắt dư luận. Một số ý kiến nhận xét việc lan truyền các clip sai ngữ cảnh ở thời điểm vụ việc còn chưa có kết luận chính thức rất dễ khiến công chúng hoang mang, tấn công.

Miu Lê bị cắt ghép phát ngôn gây hiểu lầm, thực tế cô chưa từng lên tiếng về thái độ khi bị bắt do chơi ma tuý

Hay trường hợp của Karik. Sau thông tin Miu Lê bị điều tra, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Karik và Miu Lê trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, đồng thời gắn kèm dòng trạng thái: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Đến tối 11/5, trên trang cá nhân, rapper Karik vừa có động thái phản ứng mạnh mẽ trước một thông tin sai sự thật đang lan truyền. Nam rapper bày tỏ sự bức xúc: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui! Please". Đồng thời, Karik còn dùng dấu gạch chéo lớn màu đỏ để phủ lên toàn bộ hình ảnh bài đăng nhằm thể hiện rõ thái độ phủ nhận.

Karik cũng phải lên tiếng gấp vì thông tin sai sự thật

Cần tỉnh táo và ứng xử văn minh trên mạng xã hội

Sau khi ồn ào nổ ra, Phi Thanh Vân - diễn viên từng làm việc với Miu Lê trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng gây chú ý khi viết tâm thư lúc 1h sáng để nhắc lại hình ảnh Miu Lê thời còn là cô bé hồn nhiên trong đoàn phim. Phi Thanh Vân cho hay cảm xúc lúc này không phải giận dữ mà là tiếc nuối cho một tài năng, một hành trình đẹp và cô bé từng đầy khát vọng ngày nào.

Tối 12/5, trên trang fanpage chính thức của Thông tin Chính phủ chia sẻ bài viết với thông điệp: "Một xã hội văn minh không chỉ nghiêm minh trước sai phạm, mà còn ở sự tỉnh táo, nhân văn, biết rút ra bài học và lựa chọn con đường đúng đắn cho chính bản thân mình". Đáng chú ý, bài đăng đã trích dẫn đoạn chia sẻ của Phi Thanh Vân về Miu Lê và tác hại của chất kích thích: "Showbiz áp lực là thật. Cô đơn là thật. Mệt mỏi là thật. Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình. Không có đâu. Nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu. Lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng".

Không chỉ đăng lại chia sẻ của Phi Thanh Vân, Thông tin Chính phủ cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý về cách mạng xã hội phản ứng trước những vụ việc đang gây tranh cãi. Bài viết nêu rõ: "Sau những thông tin về việc một nghệ sĩ liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, điều đáng suy ngẫm không chỉ là sai lầm của một cá nhân, mà còn là cách xã hội phản ứng trước sự vấp ngã ấy. Có người xem đó là bài học để tự nhắc mình sống tỉnh táo hơn.

Nhưng cũng có người biến lỗi lầm của người khác thành trò cười, thành công cụ câu tương tác, hả hê trên mạng xã hội bằng những hình ảnh cắt ghép, lời lẽ miệt thị và sự chế giễu vô cảm. Sai lầm là điều không ai mong muốn, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều làm nên giá trị của một con người không nằm ở việc họ chưa từng sai, mà ở bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sai lầm, sửa sai và lựa chọn lại con đường đúng đắn. Hãy biến câu chuyện này thành lời cảnh tỉnh cho bản thân: Nói không với ma túy, tránh xa những cám dỗ và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng".

Kể từ khi thông tin Miu Lê bị điều tra, mạng xã hội xuất ảnh nhiều hình ảnh, chia sẻ được cắt ghép sai sự thật

Bài đăng của Thông tin Chính phủ được cho là xuất hiện đúng vào thời điểm dư luận đang bị cuốn quá sâu vào cảm xúc phán xét. Thay vì kích động tranh cãi hay đẩy cao sự công kích, bài viết chọn cách nhìn vấn đề theo hướng tỉnh táo và nhân văn hơn, lên án sai phạm nhưng không cổ suý cho sự miệt thị, chế giễu vô cảm trên mạng xã hội. Một xã hội văn minh không chỉ thể hiện ở việc nghiêm khắc với sai lầm, mà còn ở cách con người đối diện với cú ngã của người khác bằng sự tỉnh táo và giới hạn của lòng trắc ẩn.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Vì thế, nhiều khán giả cũng kêu gọi cộng đồng mạng nên giữ sự bình tĩnh, tiếp nhận thông tin có chọn lọc và tránh suy diễn quá mức khi chưa có thông báo cuối cùng. Nếu nghệ sĩ thật sự sai, pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. Nhưng trước khi mọi chuyện được làm rõ, việc lan truyền tin đồn, cắt ghép nội dung hay công kích cá nhân quá đà có thể để lại những hệ lụy lớn hơn rất nhiều so với một cuộc tranh cãi thông thường trên mạng xã hội.