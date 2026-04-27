30 giây xấu hổ mà Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng không muốn cho ai biết

Mới đây, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đã chia sẻ một đoạn phim quay hỏng từ tác phẩm Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay . Trong đó diễn ra một tình huống khiến nam diễn viên xấu hổ với đồng nghiệp và bạn diễn Lê Tam Triều Dâng. Sự cố này từng được các diễn viên chia sẻ bằng lời kể trước đó. Nhưng dù người hâm mộ yêu cầu mạnh mẽ, nhà sản xuất định giấu kín để giữ gìn hình ảnh cho nghệ sĩ. Ai ngờ, chính Võ Điền Gia Huy lại tự bật mí cảnh quay hỏng để chê cười mình.

30 giây xấu hổ của Võ Điền Gia Huy

Lê Tam Triều Dâng diễn theo yêu cầu, tặng bạn diễn một nụ hôn trộm

Nhưng Võ Điền Gia Huy không hề phản ứng

Theo đó, trong một cảnh quay, vốn Lê Tam Triều Dâng trong vai hộ lý Thanh Tâm cần gọi Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) dậy. Cô lén trao cho anh nụ hôn bất ngờ, song không thấy bạn diễn phản ứng để diễn tiếp. Hóa ra, ngay khi vừa đặt lưng xuống sô pha, Gia Huy đã ngủ luôn không biết gì nữa. Sau đó, Tam Triều Dâng phải lay mạnh Gia Huy mới bừng tỉnh và luôn miệng nói xin lỗi.

Sự hồn nhiên thoải mái đi vào giấc ngủ của anh khiến Tam Triều Dâng và ê-kíp được trận cười vỡ bụng. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện Võ Điền Gia Huy đã rất căng thẳng và mệt mỏi sau quá trình quay phim liên tục, tới mức vừa đặt lưng là ngủ được.

Gương mặt bàng hoàng của Gia Huy khi phát hiện bản thân đã ngủ quên

Phản ứng của anh khiến mọi người bật cười

Khán giả cũng thích thú trước đoạn hậu trường của hai diễn viên:

- Chắc đoạn này viral khắp cõi nền tảng vì độ đáng yêu , siêu hài hước và dễ thương của hai diễn viên

- Cười xỉu á trời… chị bé ráng diễn cho ổng nhập vai ổng mở mắt mà ổng ngủ thiệt

- Tôi nghĩ là ảnh cố tình nhưng tôi không thể chứng minh

- Huy ơi, sao mà dễ ngủ quá vậy

- Cuối cùng nhà đài cũng chịu tung đoạn fail này rồi

- Cười xỉu trời ơi, mê cặp này quá đi

- Này là buồn ngủ từ trong tâm luôn, nên nằm xuống là ngủ ngay liền, không biết gì luôn

- Quá đáng yêu, vậy mà đợt trước giấu hoài không cho fan xem

- Xấu hổ thanh Gia Huy luôn đó, bảo sao ảnh giấu mãi.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là một trong những phim ngôn tình Việt đầu tiên khai thác niềm tin tâm linh như mấu chốt kịch tính của chuyện đôi lứa. Nam chính Phú (Võ Điền Gia Huy) vì muốn trốn tránh việc ly hôn nên đã lừa gia đình rằng anh bị liệt. Ai ngờ hộ lý được mời đến giúp đỡ là "oan gia lâu năm" Tâm (Tam Triều Dâng). Tâm được trả 30 triệu để chăm sóc Phú. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Bộ đôi Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang được khán giả rất yêu thích và "đẩy thuyền" mạnh mẽ vì có nhiều tương tác ngọt ngào trước và sau ống kính.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy ngọt ngào bên nhau

Trước đó, khi tham gia một chương trình giải trí, cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Ta y đã khiến khán giả sốc khi có cử chỉ rất thân mật. Trong lúc chỉnh sửa trang phục, Lê Tam Triều Dâng không ngại tô son cho bạn diễn. Khoảnh khắc tay của nữ diễn viên chạm môi Võ Điền Gia Huy khiến khán giả vừa thích thú vừa đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.