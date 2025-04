Làng phim Hàn có không ít các trường hợp diễn viên phải chật vật suốt nhiều năm mới có thể tìm được cơ hội chứng tỏ bản thân. Người vì chưa đủ năng lực, người lại gặp rắc rối trong chính vấn đề ngoại hình của mình. Chun Woo Hee, nữ diễn viên nổi tiếng với danh xưng "ảnh hậu" cũng từng gặp phải tình trạng tương tự.

Những năm gần đây, Chun Woo Hee nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều bom tấn nổi đình đám. Thế nhưng ít ai ngờ cô lại từng trải qua giai đoạn khủng hoảng vì không thể đóng phim. Trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, nữ diễn viên từng thú nhận rằng mình đã trải qua nỗi đau khi trượt tới ngót nghét 100 buổi thử vai trước khi chính thức trở thành diễn viên. Cô cho biết sau khi tham gia một câu lạc bộ kịch, cô đã phát hiện ra niềm đam mê với diễn xuất của mình. Ngay lập tức, Chun Woo Hee nghiêm túc tìm kiếm cơ hội làm nghề bằng việc đi casting thế nhưng luôn thất bại.

Chun Woo Hee ở chương trình You Quiz on the Block của đài tvN

Nữ diễn viên thú nhận, cô liên tục phải nghe những lời nhận xét như "Diễn xuất của bạn tốt, nhưng khuôn mặt của bạn không giống diễn viên" thậm chí có người còn thẳng thắn nói rằng Chun Woo Hee quá xấu và từ chối cô. Dù vậy, Chun Woo Hee khẳng định cô biết bản thân đã làm đủ tốt, luôn tư duy một cách tích cực dù bị miệt thị ngoại hình. Thời điểm đó dù không được làm nghề nhưng cô vẫn duy trì niềm đam mê với diễn xuất ngay cả khi phải sống bằng cách làm việc bán thời gian suốt một thời gian dài.

Khởi đầu khó khăn thôi chưa đủ, Chun Woo Hee khi đã có những vai diễn đầu tay thì lại phải mất thêm gần 10 năm mới bắt đầu được chú ý. Cụ thể, đến năm 2011, sự nghiệp của cô mới bắt đầu rẽ hướng với vai diễn Sang Mi nổi loạn trong bộ phim Sunny. Tới năm 2014, Chun Woo Hee đạt được bước ngoặt quan trọng khi đảm nhận vai chính Han Gong Ju trong bộ phim cùng tên. Tác phẩm giúp cô giành giải Ảnh hậu tại lễ trao giải Rồng Xanh danh giá, cũng từ đây, nữ diễn viên được khán giả và truyền thông gọi với danh xưng Ảnh hậu.

Vai diễn kinh điển giúp Woo Hee nhận giải thưởng Ảnh hậu

Những năm gần đây, Chun Woo Hee tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chỉ trong năm 2024, cô có liền lúc 2 tác phẩm gây tiếng vang lớn là The 8 Show và The Atypical Family. Đặc biệt The 8 Show còn là bom tấn nổi danh toàn cầu cũng là tác phẩm nơi Chun Woo Hee tỏa sáng rực cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Xem phim, khán giả không thể hiểu tại sao nhan sắc rất độc lạ này lại từng bị chê bai thậm tệ ở những ngày đầu sự nghiệp.

Vai diễn vừa điên loạn vừa quyến rũ ở The 8 Show giúp Chun Woo Hee thăng hạng sự nghiệp

Cho tới hiện tại, Chun Woo Hee không chỉ nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng mà còn được công chúng yêu mến nhờ nhan sắc độc đáo và vóc dáng quyến rũ. Cô sở hữu vẻ đẹp rất nổi loạn, cuốn hút cùng thần thái tự tin, giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Chun Woo Hee ngày càng xinh đẹp, cô cũng theo đuổi phong cách gợi cảm

Nguồn ảnh: Naver