5 phim Hàn 18+ cấm tuyệt đối trẻ em: Bom tấn ngập cảnh nóng của Ji Chang Wook bị cả MXH chỉ trích

Trong những năm gần đây, điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu với hàng loạt tác phẩm gây bão. Những bộ phim truyền hình nổi tiếng không chỉ chinh phục khán giả nhờ vào cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất tài ba, mà còn vì những yếu tố táo bạo chưa từng có trong lịch sử truyền hình nước này. Đặc biệt, khi các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, cảnh nóng, hay thậm chí là những chủ đề gây tranh cãi như tình yêu đồng giới được đưa vào, các bộ phim này đã khiến khán giả nảy sinh những cuộc tranh luận sôi nổi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc 18+ nổi bật và phân tích những yếu tố khiến chúng trở thành những hiện tượng gây tranh cãi nhưng không kém phần đặc biệt.

Không thể không nhắc đến Squid Game, bộ phim truyền hình Hàn Quốc của Netflix đã gây bão toàn cầu. Phim xoay quanh một trò chơi sinh tử đầy máu me và bạo lực, nơi các người chơi tham gia vào những trò chơi nhìn thì có vẻ rất trẻ con để giành lấy giải thưởng tiền mặt khổng lồ. Tuy nhiên, điều khiến Squid Game gây tranh cãi không chỉ nằm ở các yếu tố bạo lực mà còn là một cảnh nóng táo bạo giữa nhân vật Deok Su (Heo Sung Tae) và Han Mi Nyeo (Kim Joo Ryoung) trong nhà vệ sinh. Mặc dù chỉ kéo dài vài giây, cảnh quay này đã gây sốc khi để lộ vòng 1 và lồng ghép những âm thanh nhạy cảm. Sau những phản ứng trái chiều, phần 2 của Squid Game đã hoàn toàn cắt bỏ những yếu tố liên quan đến tình dục.

Nhân vật có cảnh nóng táo bạo trong phim

2. Love in the Big City

Love in the Big City là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khai thác chủ đề LGBTQIA+. Bộ phim với sự tham gia của Jin Ho Eun và Nam Yoon Su trong vai Kyu Ho và Go Young đã gây sốt ngay từ khi ra mắt nhờ vào những cảnh giường chiếu táo bạo giữa hai nhân vật. Những phân cảnh này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, bởi trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, chưa có tác phẩm nào khai thác tình yêu đồng giới một cách trực diện và mạnh mẽ như vậy. Sự táo bạo này không chỉ gây tranh cãi mà còn mở ra một làn sóng ủng hộ cho cộng đồng LGBTQIA+ tại Hàn Quốc.

3. Queen Woo

Queen Woo, với sự tham gia của Ji Chang Wook, là một bộ phim truyền hình lịch sử về một nữ hoàng trong triều đại Joseon. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng về một tác phẩm truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ, Queen Woo lại bị chỉ trích vì chứa đựng quá nhiều cảnh nóng và yếu tố 18+. Sau bốn tập đầu tiên, một bài đánh giá từ TENASIA đã gọi bộ phim này là "toàn cảnh nóng và vòng 1", khiến nhiều người xem cảm thấy thất vọng. Những cảnh nóng trong phim không chỉ làm giảm đi chất lượng của tác phẩm mà còn gây mất điểm trong mắt khán giả - những người mong muốn một câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ. Việc lạm dụng yếu tố tình dục trong phim đã khiến Queen Woo vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người xem.

4. The Trunk

Một bộ phim khác không thể không nhắc đến là The Trunk của Netflix, với sự tham gia của Seo Hyun Jin, Gong Yoo, và Jung Yun Ha. Phim kể về một công ty chuyên cho thuê vợ chồng giả để phục vụ nhu cầu của khách hàng, và ngay từ tập đầu tiên, người xem đã phải bất ngờ với một cảnh nóng táo bạo. Tuy nhiên, khác với Queen Woo, những cảnh nóng trong The Trunk lại được khen ngợi vì tính nghệ thuật và không mang tính phản cảm. Phim không chỉ dừng lại ở yếu tố tình dục mà còn khai thác những vấn đề sâu sắc về mối quan hệ và tình yêu, khiến khán giả cảm thấy những phân cảnh 18+ này mang lại giá trị nghệ thuật và không bị lạm dụng.

5. The World of the Married

Dựa trên loạt phim Doctor Foster của BBC, The World of the Married là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất của Hàn Quốc trong năm 2020. Phim kể về câu chuyện của bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) khi phát hiện chồng mình (Park Hae Joon) ngoại tình. Những cảnh nóng và bạo lực trong phim đã khiến khán giả bất ngờ, nhưng điều này không làm giảm đi giá trị của tác phẩm. Thay vào đó, phim tập trung vào sự thay đổi tâm lý của nhân vật và những cuộc trả thù đầy kịch tính. Mặc dù có nhiều cảnh gây sốc, nhưng The World of the Married không quá chú trọng vào yếu tố "người lớn", mà chủ yếu tập trung vào mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất.

Nguồn: Koreaboo