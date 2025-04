Theo tin độc quyền từ IZE ngày 1/4, bộ phim truyền hình The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) – thuộc thể loại cung đình giả tưởng lãng mạn, chuyển thể từ tiểu thuyết web đình đám cùng tên – sẽ chính thức ra mắt trên Disney+. Quá trình quay phim dự kiến khởi động vào cuối tháng 5.

The Remarried Empress xoay quanh Navier, vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc Đông Đại, người bị phế truất sau khi chồng cô – hoàng đế Sovieshu – ngoại tình. Không cam chịu số phận, Navier bất ngờ tái hôn với hoàng tử Heinrey của vương quốc Tây và một lần nữa trở thành hoàng hậu. Câu chuyện đã thu hút một lượng fan hâm mộ khổng lồ và hiện vẫn đang được phát hành dưới dạng webtoon.

Dàn cast sở hữu nhan sắc cực phẩm.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên của phiên bản truyền hình hiện đang là tâm điểm chú ý. Nữ chính Navier sẽ do Shin Min Ah thủ vai, trong khi nhân vật Rashta – phi tần đầy thị phi – sẽ do Lee Se Young đảm nhận. Vai hoàng tử Heinrey được đề nghị cho Lee Jong Suk, còn Ju Ji Hoon đang trong quá trình thương thảo cho vai hoàng đế Sovieshu. Dù cả hai nam diễn viên chưa chính thức ký hợp đồng, nhưng thông tin này đã khiến khán giả vô cùng mong chờ.

Dàn cast của bộ phim hiện đang thu hút sự chú ý lớn và được ví như "dàn cast trong mơ". Với visual ấn tượng, diễn xuất thực lực, cùng rất nhiều sản phẩm phim ảnh thành công trước đó, The Remarried Empress đang tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng fan. Nếu Lee Jong Suk nhận lời, đây sẽ là lần đầu tiên nam diễn viên hợp tác cùng Shin Min Ah, hứa hẹn tạo nên một cặp đôi màn ảnh mới đầy cuốn hút và tài năng.

Shin Min Ah và Lee Jong Suk hứa hẹn tạo nên một cặp đôi màn ảnh mới đầy cuốn hút.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Ju Ji Hoon và Lee Se Young trong những vai phụ khiến nhiều người không khỏi tò mò và thắc mắc. Được biết, cả hai đều sở hữu một gia tài điện ảnh đồ sộ với nhiều vai diễn ấn tượng và sự nghiệp đầy thăng hoa. Việc họ đảm nhận vai phụ trong The Remarried Empress khiến khán giả càng thêm mong đợi.

Joo Ji Hoon và Lee Se Young cũng là 2 cái tên được khán giả quan tâm.

Sau những phản hồi không mấy khả quan từ Knock-Off, Disney+ đang đặt nhiều kỳ vọng vào The Remarried Empress để khôi phục lại phong độ của mình. Thời gian qua, nền tảng này đã mạnh tay đầu tư vào thị trường châu Á với loạt tác phẩm nổi bật như Casino, Moving, The Lighting Store... Và lần này, họ tiếp tục mở rộng danh mục với một bộ phim cổ trang – giả tưởng đầy tham vọng. Với dàn diễn viên thực lực, một nguyên tác sở hữu lượng fan đông đảo và tiềm năng to lớn từ nền tảng toàn cầu, The Remarried Empress được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng mới, khuấy đảo màn ảnh nhỏ.