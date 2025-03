Thời gian gần đây, các tựa phim Hàn chiếu trên đài truyền thống có phần lép vế so với phim trên các nền tảng OTT khi gần như không có tác phẩm nào bứt phá về mặt rating. Dĩ nhiên vẫn có những ngoại lệ hiếm hoi và cái tên được nhắc tới ở đây là For Eagle Brothers - phim dài tập cuối tuần của đài KBS2. Dù chỉ là phim tình cảm hài hước nhẹ nhàng, dàn cast cũng không có nam thần, mỹ nhân trẻ đẹp nhưng phim vẫn duy trì được sức hút ổn định.

Ở những diễn biến mới nhất, rating For Eagle Brothers lên tới con số 21,6%, tự phá kỷ lục của chính mình, tăng 130% so với rating tập trước. Chưa kể, với con số này, For Eagle Brothers cũng duy trì thành tích là phim Hàn có rating cao nhất cả nước, vượt mặt các miniseries nổi đình đám của MBC, SBS.

Sáng 31/3, For Eagle Brothers trở thành chủ đề hot trên các mặt báo xứ Hàn bởi thành tích rating ấn tượng của mình. Theo đó, con số này cao hơn cả kỷ lục rating của 3 bộ phim cuối tuần trước đó đã lên sóng trên kênh KBS2. Chưa kể, phim mới đi được gần một nửa chặng đường nên chắc chắn, những thành tích mới sẽ tiếp tục được thiết lập. Sau một thời gian dài đài KBS tương đối khủng hoảng về tỷ suất người xem thì For Eagle Brothers đang được kỳ vọng là sẽ vực dậy nhà đài này.

Cái tên được truyền thông Hàn nhắc đến nhiều nhất xoay quanh For Eagle Brothers hiện tại là Uhm Ji Won, nữ chính duy nhất giữa một dàn tới 5 nam chính. Tuy phải dẫn dắt cả bộ phim, diễn cùng lúc với 5 nam chính khác nhau nhưng Uhm Ji Won không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Cô được coi là "linh hồn" của cả tác phẩm, từ những cảnh bi đến hài đều rất xuất sắc. Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ trung niên, đúng với độ tuổi U50 của mình, nhưng có tính cách trẻ trung, dễ tổn thương, dễ rung động, từ cách ăn mặc đến cách ứng xử với mọi người đều rất "teen", như một thiếu nữ.

Bình luận của khán giả:

- Lần đầu tiên tui thấy một nữ chính có tuổi mà diễn nét đáng yêu như thiếu nữ nhưng không bị lố đấy.

- Cảnh nữ chính đáng yêu dã man, chưa bao giờ tui nghĩ mình lại mê một bà thím như thế.

- Nữ chính diễn hay thế hả trời. Kịch bản cũng hay nữa, giải trí đúng nghĩa, xem không bị nặng đầu. Rất cần những bộ phim cuối tuần thế này.

- Cho đến nay thì chưa chê được điểm nào ở phim này luôn. Lúc đầu nhìn poster có 6 người già (ý tôi là không phải kiểu nam nữ chính trẻ đẹp đôi mươi ý) thì đã không định xem nó, ai ngờ cuốn quá.

Nữ chính Uhm Ji Won

Trong phim, Uhm Ji Won vào vai Ma Gwang Suk, người phụ nữ 45 tuổi, độc thân và làm trưởng phòng tại Bưu điện Shiwan. Cô gặp và yêu Oh Jang Su, giám đốc điều hành của Eagle Brewery, sau đó họ quyết định kết hôn. Nhưng chỉ 10 ngày sau khi kết hôn, Oh Jang Su gặp tai nạn và qua đời. Ma Gwang Suk tiếp quản nhà máy bia và trở thành trụ cột gia đình cho cả nhà với 4 người em trai của chồng. Nhờ tính cách vui vẻ và hoạt bát, Gwang Suk đã kiên trì, vượt qua mọi khó khăn. Lúc này cô gặp được Han Dong Seok là chủ tịch của Khách sạn LX, người đã sống cô đơn suốt 15 năm sau khi vợ mất.