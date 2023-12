Sao nam "số hưởng" nhất phim Hàn hiện tại: Đang "yêu" nàng thơ đình đám, dàn "tình cũ" toàn cực phẩm nhan sắc

Nhắc đến các mỹ nam trẻ đình đám của màn ảnh Hàn, Song Kang là một trong những gương nổi bật nhất. Anh ghi dấu ấn nhờ vẻ điển trai cùng khả năng tạo "chemistry" với các bạn diễn nữ trong những bộ phim lãng mạn.

My demon

Thời điểm hiện tại, "My demon" (tựa Việt: "Chàng quỷ của tôi") đang thu hút nhiều sự chú ý. Ở tác phẩm này, Song Kang nên duyên cùng với Kim Yoo Jung, mỹ nhân được ưu ái gọi bằng biệt danh "em gái quốc dân".

Thời điểm hiện tại, chuyện tình của Song Kang và Kim Yoo Jung trong phim "My demon" đang được nhiều khán giả đón nhận

Bộ phim kể về chuyện tình định mệnh giữa ác quỷ Jeong Gu Won cùng với nữ tài phiệt trẻ tuổi Do Do Hee. Mối duyên giữa hai người bắt đầu khi ấn ký ẩn chứa sức mạnh của Jeong Gu Won bất ngờ chuyển sang người Do Do Hee, vì thế nên anh luôn cần ở cạnh cô mới dùng được những khả năng đặc biệt mình có.

Tính đến lúc này, "My demon" đã chiếu được 6/16 tập. Nhìn chung, đây là một tác phẩm có nội dung thú vị khi hội tụ hai yếu tố hai hước và lãng mạn, đồng thời lồng ghép sự tranh đấu quyền lực của giới nhà giàu vào chuyện tình của hai nhân vật chính.

Chuông báo tình yêu

Song Kang yêu Kim So Hyun ở phim "Chuông báo tình yêu" phần 1

Năm 2019, Song Kang đã cùng với Kim So Hyun và Jung Ga Ram viết nên chuyện tình tay ba khá cuốn hút trong bộ phim "Chuông báo tình yêu". Tác phẩm này xoay quanh một ứng dụng công nghệ đột phá giúp mọi người tìm kiếm tình yêu. Cụ thể, mỗi khi có một người thích bạn xuất hiện trong phạm vi 10 mét, ứng dụng sẽ phát ra thông báo.

Trong phim, Kim So Hyun vào vai nữ chính Kim Jo Jo, một nàng "Lọ Lem" xinh đẹp, chăm chỉ. Song Kang vào vai Hwang Sun Oh, anh chàng xuất thân từ gia đình giàu có. Còn Jung Ga Ram, anh đảm nhận nhân vật Lee Hye Yeong, bạn thân của Hwang Sun Oh, người cũng đem lòng yêu Kim Jo Jo.

Kết thúc phần 2, người tiếp tục sánh bước cùng Hwang Sun Oh là Yook Jo (Kim Si Eun)

Ở phần phần đầu của "Chuông báo tình yêu", Hwang Sun Oh và Kim Jo Jo đã cùng nhau viết nên một chuyện tình đầy lôi cuốn. Tuy nhiên sang đến phần 2 (lên sóng năm 2021), bộ phim lại gây tranh cãi, cặp đôi này cũng không đến được với nhau. Đến cuối cùng, Kim Jo Jo yêu Lee Hye Yeong, còn Hwang Sun Oh vun đắp chuyện tình mới cùng Yook Jo. Vai diễn này do Kim Si Eun, cũng là một nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp thủ vai.

Dẫu biết

Nhắc đến năm 2021 của Song Kang, khán giả không nhớ tới "Chuông báo tình yêu" mà là "Dẫu biết". Bộ phim này bị đánh giá tiêu cực vì dư thừa cảnh nóng, nội dung nhạt và cổ súy cho chuyện tình dục không tình yêu. Thế nhưng ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều khán giả cảm thấy bị cuốn hút vào câu chuyện của "trai hư" Park Jae On và cô nàng xinh đẹp Yoo Na Bi.

Song Kang và Han So Hee thể hiện "phản ứng hóa học" tràn màn hình trong phim 19+ "Dẫu biết"



Ở "Dẫu biết", Song Kang nên duyên cùng mỹ nhân cảnh nóng Han So Hee. Hai người có không ít cảnh quay khiến khán giả đỏ mặt, "phản ứng hóa học" cũng vô cùng bùng nổ. Đặc biệt là đến cuối phim, cả hai đã có "happy ending".

Dự báo thời tiết và tình yêu

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Dự báo thời tiết và tình yêu". Trong bộ phim này, Song Kang nên duyên với đàn chị nổi danh Park Min Young. Hai người là đồng nghiệp làm việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc, nảy sinh mối quan hệ lãng mạn, gặp trắc trở nhưng cuối cùng vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Ở phim "Dự báo thời tiết và tình yêu", Song Kang hợp tác với chị đẹp Park Min Young

Thực tế là vào thời điểm phát sóng, "Dự báo thời tiết và tình yêu" không gây được quá nhiều sự chú ý khi mọi ánh mắt đều đồ dồn vào "Hẹn hò chốn công sở" cùng với "Tuổi 25, tuổi 21". Dẫu vậy, điều đó chẳng có nghĩa là màn kết hợp giữa Song Kang cùng với Park Min Young không đáng xem.