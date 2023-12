Cặp đôi đẹp nhất phim Hàn hiện tại gây sốt với diễn xuất bùng nổ: Xem mà rung động thay nữ chính

Thời điểm hiện tại, "My demon" đang là bộ phim Hàn gây được nhiều sự chú ý nhất. Tác phẩm này có sự tham gia của hai "chiến thần nhan sắc" là Song Kang và Kim Yoo Jung, kể về mối tình giữa cô nàng giàu có Do Do Hee cùng với ác quỷ Jeong Gu Won.

Ở những diễn biến mới nhất, nữ chính một lần nữa rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Do Do Hee bị treo ở bên ngoài một tòa nhà rất cao, còn hung thủ thì đang cắt dây chuẩn bị kết liễu tính mạng cô. Do Do Hee đã vô cùng sợ hãi, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc cô chuẩn bị rơi xuống, Jeong Gu Won đã xuất hiện kịp thời.

Diễn xuất bùng nổ của Kim Yoo Jung và Song Kang ở "My demon"

Trong phân cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" này, khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của Kim Yoo Jung được khán giả khen ngợi hết lời, còn thần thái mà Song Kang thể hiện cũng cực kỳ "chất".

Không khó để thấy, "phản ứng hóa học" giữa hai diễn viên rất tuyệt và điều đó làm các khán giả thích thú. Thậm chí, có người còn nói rằng nhìn cảnh này, họ thấy rung động thay cho Do Do Hee:





- Nữ chính diễn bằng ánh mắt tốt quá. - Hèn chi có cảnh ôm nam chính khóc trong trailer. Nhỏ sợ độ cao còn bị dí kiểu này. - Đoạn này cả hai diễn đúng đỉnh, nhất là Yoo Jung. Huhu, em còn rung động huống chi nữ chính anh Gu Won ơi. - Rung động thay nữ chính, huhu. Cứu em hoài vậy bảo sao em không rung động cho được. - Huhu, xem mà toát mồ hôi cùng anh chị luôn. Phân cảnh mình mong nhất là đây nè.

Bộ phim "My demon" do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.