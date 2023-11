10 phim Hàn rating cao nhất 2023: Số 1 là bom tấn quay ở Việt Nam, một mỹ nhân có tới 2 phim lọt top

1. Taxi Driver 2 (Ẩn Danh 2): 21%

Mùa 1 của Taxi Driver từng gây tiếng vang khi phát sóng vào năm 2021. Gần 2 năm sau, bộ phim trở lại với mùa 2 cùng ekip cũ, kể tiếp câu chuyện về Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) và các đồng đội trên hành trình thực thi công lý, giúp đỡ những người không có khả năng đòi lại công bằng cho bản thân.

Mùa 2 cũng đặc biệt gây chú ý khi bối cảnh Việt Nam xuất hiện ngay trong tập đầu tiên. Do Ki được nhờ tìm kiếm một thanh niên Hàn Quốc đã mất tích suốt 10 tháng sau khi đến Việt Nam. Nhận lời, anh quyết định một mình đến đây và phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia điều hành một trang web cá độ trực tuyến. Những tên này còn thường xuyên dụ dỗ người Hàn Quốc sang làm việc nhưng thực chất nhằm biến họ thành nô lệ, bị bóc lột và hành hạ dã man.

2. Doctor Cha (Bác sĩ Cha): 18,545%

Doctor Cha (2023) xoay quanh Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa), một phụ nữ mang thai ở tuổi 47, phải đối mặt với sự phản đối của chồng vì quyết định ghép gan. Cuộc sống của Jung Sook đảo lộn khi cô phát hiện chồng ngoại tình, đẩy cô đến quyết định theo đuổi ước mơ y học của mình và trở thành bác sĩ nội trú ở tuổi trung niên.

3. Crash Course in Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc): 17,038%

Khóa Học Yêu Cấp Tốc - Crash Course in Romance (2023) là câu chuyện về Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon), một cựu vận động viên quyết định dành thời gian luyện thi cho cháu gái cùng với giáo viên kén chọn Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho). Mối tình giữa Haeng Seon và Chi Yeol bắt đầu từ một mối quan hệ không ngờ giữa người bán đồ ăn vặt và giáo viên nổi tiếng. Bộ phim được yêu thích góc nhìn độc đáo trong lĩnh vực giáo dục và các nhân vật chính được xây dựng hợp lý, chân thực.

4. Dr. Romantic 3 (Người Thầy Y Đức 3): 16,8%

Phần đầu tiên của series ra mắt vào năm 2016 từng đạt được thành công vang dội và trở thành biểu tượng của dòng phim y khoa Hàn Quốc. Mùa 3 tiếp tục kể về câu chuyện của những bác sĩ làm việc ở vùng nông thôn tại bệnh viện Doldam. Series được yêu thích vì khai thác những câu chuyện thú vị về những người làm ngành y, đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem.

5. Agency (Tham Vọng): 16,044%

Quy tụ dàn sao Lee Bo Young, Son Na Eun và Jo Sung Ha, Agency thu hút với câu chuyện của những nữ doanh nhân trong ngành quảng cáo đấy cạnh tranh. Series dài 16 tập, xoay quanh Go Ah In - một cô gái xuất thân nghèo khó nhưng luôn vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau 20 năm nỗ lực cống hiến, cô phát hiện các cấp trên không hề coi trọng năng lực của mình. Bộ phim ghi điểm với kịch bản gay cấn, cùng trang phục bắt mắt của dàn nhân vật.

6. King of Land (Khách Sạn Vương Giả): 13,789%



Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Yoona sau thành công từ Big Mouth, kết hợp mỹ nam Lee Jun Ho. Kịch bản mang mô-típ chuyện tình oan gia quen thuộc của màn ảnh Hàn, kể về một người thừa kế quyến rũ vô tình phải lòng cô nàng nhân viên chăm chỉ. Hai người từ kẻ thù sau đó trở thành người yêu. Phản ứng tình cảm giữa cặp đôi cũng chính là yếu tố chính giúp series nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

7. My Dearest (Người Yêu Dấu): 12,9%

Người Yêu Dấu được chia thành hai phần, phát sóng lần lượt từ tháng 8 và tháng 10. Series thuộc thể loại cổ trang, được đánh giá cao khi khắc họa thành công sức sống mãnh liệt cùng tinh thần tích cực vươn lên của những người dân thời Joseon trong bối cảnh chiến tranh. Chuyện tình bi thương của Lee Jang Hyun (Namkoong Min đóng) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin thủ vai) là nét chấm phá khó quên trong bức tranh xã hội đầy biến động thời điểm đó. Ngoài kịch bản được đánh giá cao, Người Yêu Dấu còn chinh phục khán giả nhờ sự chỉn chu trong các khâu trang phục, ánh sáng, hành động và hậu kỳ.

8. The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi): 12,032%

Chỉ với 14 tập, series gây thích thú với đề tài đời sống vùng nông thôn. Kịch bản xoay quanh bà mẹ đơn thân Young Soon (Ra Mi Ran) cố gắng nuôi dạy con trai Kang Ho (Lee Do Hyun) với hy vọng anh sẽ trở thành công tố viên. Một ngày, Kang Ho cùng vợ sắp cưới (Ahn Eun Jin đóng) gặp tai nạn khiến toàn thân bị liệt và mất trí nhớ, chỉ còn nhận thức và suy nghĩ như đứa trẻ bảy tuổi. Bộ phim thu hút nhờ kịch bản giàu tính nhân văn cùng nhiều tình huống bất ngờ, cảm động và diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên. Với bộ phim này, Ahn Eun Jin cũng trở thành người có 2 tác phẩm góp mặt trong top 10 phim Hàn được ưa chuộng nhất năm qua.

9. Payback (Tiền Bạc Và Quyền Lực): 11,4%

Nội dung của Payback mang tới câu chuyện về những con người đấu tranh với tầng lớp tài phiệt giàu có đang dùng quyền lực để kiếm lợi cho riêng mình. Không chỉ luật pháp, họ buộc phải sử dụng đến những "biện pháp đặc biệt" để giành được chiến thắng trước kẻ thủ ác, bất chấp chuyện phải lách luật.

10. Revenant (Ác Quỷ): 11,2%

Series xoay quanh hành trình tìm kiếm ma quỷ "tóc xù" giữa nhân vật Goo San Young (Kim Tae Ri) và giáo sư văn hoá dân gian Yeom Hae Sang (Oh Jung Se). Trong phim, Goo San Young thuộc hệ "nửa chính nửa tà" vì đôi khi bị ác quỷ nhập bất thình lình dẫn đến không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Giữa cô và giáo sư có mối liên kết chặt chẽ với nhau, vì con quỷ đang ám vào cô cũng chính là kẻ được cho đã giết mẹ của ông.