Sao Hàn ly hôn ngập "drama" chấn động: Màn đấu tố của Song Song hay Goo Hye Sun chưa sốc bằng vụ đánh vợ sảy thai

Mới đây, tòa đã xử cho cặp đôi vàng một thời Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun được ly hôn, nối dài thêm danh sách những cặp đôi "đứt gánh giữa đường" trong làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ là ly hôn yên bình, cặp đôi này còn khiến công chúng mệt mỏi với những vụ đấu tố không dứt. Dưới đây là những vụ ly hôn cũng không yên ả như thế tại showbiz Hàn.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun

Sau hơn 10 tháng kể từ ngày "đấu tố", "bóc phốt" nhau, đến ngày 15/7, cặp đôi Goo Hye Sun – Ahn Jae Hyun cuối cùng cũng đã có thể ly hôn trong hòa bình. Trước khi trở thành tâm điểm thị phi vì loạt "drama" xoay trong quá trình ly hôn không yên ả, Goo Hye Sun – Ahn Jae Hyun đã từng là cặp đôi vàng của làng giải trí.

Gặp nhau trên phim trường "Blood" vào năm 2015, Goo Hye Sun – Ahn Jae Hyun nhanh chóng phải lòng nhau và trở thành cặp đôi "phim giả tình thật". Cả hai tổ chức đám cưới đơn giản vào tháng 5 năm 2016. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Ahn Jae Hyun được biết đến với hình ảnh người đàn ông "cuồng vợ", luôn dành cho Goo Hye Sun những lời nói và hành động ngọt ngào. Chính vì vậy, công chúng chẳng thể ngờ có ngày họ "đường ai nấy đi" theo cách không hề yên ả.

Trở lại ngày 18/8 năm ngoái, "nàng cỏ" Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố trên Instagram cá nhân rằng sẽ ly hôn chồng trẻ Ahn Jae Hyun. Không chỉ vậy, Goo Hye Sun còn khiến công chúng sốc nặng khi liên tiếp đăng đàn "đấu tố" chồng ngoại tình, vô tâm, bội bạc. Cụ thể, Goo Hye Sun tố Ahn Jae Hyun đã thay lòng đổi dạ, công bố tin nhắn nam diễn viên không đến gặp mẹ cô như lúc xin phép kết hôn.

Ngoài ra, trong mắt Goo Hye Sun, chồng cô còn là người nói xấu vợ với CEO, không trả tiền nhà, vô trách nhiệm với gia đình, chán vợ vì không còn quyến rũ như xưa… Thậm chí, Goo Hye Sun còn ám chỉ chồng ngoại tình với bạn diễn. Loạt "phốt" đến không kịp trở tay làm hình tượng "thánh cuồng vợ" của Ahn Jae Hyun sụp đổ chỉ sau một đêm.

Loạt tin nhắn Dispatch tung ra đã khiến "gió xoay chiều" về phía Ahn Jae Hyun.

Công chúng thương cảm Goo Hye Sun và dành sự chỉ trích nặng nề cho Ahn Jae Hyun. Thế nhưng, gió đã đổi chiều khi Dispatch tung nhật ký tin nhắn trong 2 năm chung sống của cặp đôi. Soi xét những đoạn tin nhắn, công chúng dần cho rằng Goo Hye Sun là kẻ thích kiểm soát chồng, làm to chuyện và nghiện nói dối. Cùng với những hành động mất kiểm soát trên mạng xã hội, Goo Hye Sun khiến công chúng ngán ngẩm. Trong khi đó, hành động im lặng khiến công chúng có cảm tình hơn với Ahn Jae Hyun.

Cuối cùng cặp đôi cũng đã có thể ly hôn trong yên bình.

Hết muốn ly hôn lại thôi, hết bên nọ tố bên kia, hết nói rút khỏi làng giải trí rồi quay trở lại, hết nói đi du học rồi lại về, công chúng đã tỏ ra ngán ngẩm về drama ly hôn của cặp đôi. Truyền thông tốn giấy mực, dân tình bị xoay như chong chóng. Có thể nói Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun là 2 nhân vật có vụ ly hôn ầm ĩ nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Trước Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun, một cặp đôi vàng khác của làng giải trí là Song Joong Ki - Song Hye Kyo cũng từng khiến công chúng choáng váng khi tuyên bố ly hôn vào tháng 6/2019. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó, cặp đôi Song Song đã xử lý xong các thủ tục ly hôn một cách nhanh gọn. Theo truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao đã đồng thuận ly hôn, không tranh chấp tài sản nên phiên tòa chỉ diễn ra trong 5 phút.

Thế nhưng, không phải là không có drama xoay quanh vụ ly hôn này. Sau khi tuyên bố ly hôn, phía Song Joong Ki liên tiếp đưa ra những thông báo ẩn ý lỗi thuộc về phía vợ cũ. Cụ thể, trong thông cáo chính thức gửi báo chí về vụ ly hôn, Song Joong Ki đã viết:" Tôi đã bắt đầu sắp xếp thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo. Chúng tôi đều hi vọng có thể dàn xếp quá trình ly hôn một cách suôn sẻ, thay vì tố cáo lẫn nhau hay tranh cãi lỗi lầm thuộc về ai". Tuyên bố này được cho là Song Joong Ki cố ý khẳng định anh là người chủ động ly hôn Song Hye Kyo.

Những người thân quen với Song Joong Ki cũng có những động thái ám chỉ lỗi phần nhiều thuộc về phía Song Hye Kyo. Cụ thể, anh trai Song Joong Ki đã xóa ảnh gia đình anh xem phim "Encounter" - bộ phim có sự góp mặt của Song Hye Kyo. Người này còn đăng tải hình ảnh bầu trời trên Instagram Story cùng dòng chữ tiếng Trung "Lấy tay che trời". Động thái này khiến công chúng nghi ngờ anh trai Song Joong Ki đang ám chỉ em dâu cũ.

Hình ảnh được cho là ám chỉ Song Hye Kyo từ anh trai Song Joong Ki.

Gần đây, cư dân mạng cũng đã "soi" được Song Joong Ki luôn có động thái mỗi lần vợ cũ lên mặt báo với những tin đồn tình cảm. Không rõ là vô tình hay cố tính nhưng những hành động này đều khiến công chúng "bán tín bán nghi", cho rằng Song Joong Ki muốn chứng tỏ bản thân vẫn ổn hoặc "dằn mặt" người cũ. Cũng có người cho rằng, có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Song Hye Kyo đăng tải story bị nghi là có liên quan đến Park Bo Gum.

Ngày hôm sau, Song Joong Ki tuyên bố sẽ rời khỏi công ty quản lý - mái nhà chung với Park Bo Gum

Ngay sau khi có tin đồn Song Hye Kyo tái hợp tình cũ Hyun Bin...

... thì ngay ngày hôm sau, công ty phía Song Joong Ki đăng tải hình ảnh vui vẻ của nam diễn viên.

Song Hye Kyo và Hyun Bin dính nghi án tái hợp từ trước khi Song Song thành vợ chồng.

Đúng như dự đoán, Song Joong Ki lặp lại "bài cũ", đăng clip tái xuất với diện mạo mới toanh, thậm chí còn "khuyến mãi" thêm tin đồn hẹn hò nữ luật sư nóng bỏng.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee

Tháng 5/2020, showbiz Hàn xôn xao trước thông tin tài tử Lee Dong Gun ly hôn vợ Jo Yoon Hee sau 3 năm hôn nhân ngắn ngủi và đã có với nhau 1 con gái. Yêu nhanh cưới vội, Lee Dong Gun công khai bạn gái mới Jo Yoon Hee chỉ sau 1 tháng chia tay tình cũ Jiyeon. Chỉ sau 3 tháng chia tay bạn gái cũ và 2 tháng công khai bạn gái mới thì Lee Dong Gun đã vui vẻ khoe chuyện anh chuẩn bị kết hôn.

Điều đáng nói, khi đó cô dâu đã mang thai 2 tháng. Vượt qua nhiều chỉ trích để có được gia đình hạnh phúc với cô con gái nhỏ, những tưởng Lee Dong Gun – Jo Yoon Hee là định mệnh của đời nhau, thế nhưng cặp đôi cũng chẳng thể tránh được kết cục ly hôn.

Khi tuyên bố ly hôn, cặp đôi chỉ ra rằng họ chia tay vì tính cách khác biệt. Tuy nhiên, hàng loạt những bằng chứng sau đó đã chứng minh tài tử "Chuyện tình Paris" dù hay nói lời ngọt ngào như soái ca ngôn tình song thực chất lại là người đàn ông vô tâm, hời hợt trong chuyện tình cảm.

Khi xuất hiện trên một chương trình vào năm 2012, Jo Yoon Hee từng chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của mình như sau: "Đó là một người đàn ông chu đáo, hết lòng vì tôi". Cô rất coi trọng những ngày kỷ niệm, ấy vậy chẳng hiểu sao nữ diễn viên lại kết hôn với người đàn ông từng tuyên bố "Sự kiện kỷ niệm đám cưới rất là sến sẩm".

Dù đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn, nhưng cặp đôi vẫn "đường ai nấy đi" do sự khác biệt về tính cách.

Trong chương trình "Happy Together" vào năm 2018, Lee Dong Gun từng gây tranh cãi nảy lửa khi đề cập tới câu chuyện anh làm vợ tủi thân với thái độ thản nhiên. Nam diễn viên từng quên khuấy đi mất kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cặp đôi. Anh muốn ăn món chân giò jokbal nên Jo Yoon Hee đã ra ngoài mua về.

Trong lúc hai vợ chồng đang ăn, pháo hoa bỗng nổ liên tiếp bên ngoài cửa sổ. Lúc đó Lee Dong Gun còn hồn nhiên hỏi vợ: "Hôm nay không phải ngày gì quan trọng sao tự nhiên lại có pháo hoa em nhỉ?". Sau khi ăn xong, thấy vợ vào phòng và khóc nức nở, lúc này tài tử "Chuyện tình Paris" mới nhớ ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi.

Cậu chuyện món chân giò và kỷ niệm 1 năm ngày cưới từng khiến công chúng tranh cãi dữ dội.

Lee Dong Gun còn 1 lần nữa thể hiện sự vô tâm khi thản nhiên khẳng định trong chương trình "Radio Star" hồi đầu năm 2020 rằng anh không thích những sự kiện kỷ niệm đám cưới: "Tôi không thích những sự kiện như vậy. Mỗi khi xem tivi thấy người ta tổ chức những sự kiện tương tự vợ tôi thường trầm trồ khen ngợi rằng: 'Tuyệt', 'Thật đáng ngưỡng mộ',… Còn tôi thì chẳng bao giờ dồn hết tâm trí cho nó".

Khi MC gặng hỏi rằng Lee Dong Gun chưa từng tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho vợ hay sao, nam diễn viên đã trả lời thẳng thắn: "Thì tôi cứ bảo cô ấy là 'Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì mà em muốn'. Nhưng tôi vẫn thấy những sự kiện như vậy rất là sến sẩm".



Phát ngôn của Lee Dong Gun khiến cả dàn khách mời sốc.

Lấy phải người chồng mà lời nói không đi đôi với việc làm, công chúng tỏ ra thương cảm cho Jo Yoon Hee đã phải chịu đựng một cuộc hôn nhân bất hạnh. Về phía Lee Dong Gun, anh bị chỉ trích là người vô tâm, "cả thèm chóng chán" và cực kỳ hời hợt trong chuyện tình cảm.



Lee Min Young - Lee Chan

Trước những drama ly hôn đình đám của cặp Song Song hay Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun, showbiz Hàn đã từng chấn động với một vụ ly hôn đi kèm bạo hành của người nổi tiếng. Đến nay, đây vẫn được xem như là vụ ly hôn tai tiếng nhất trong làng giải trí Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Lee Min Young là cái tên được yêu thích trong thập niên 90, được yêu thích với vai diễn trong bộ phim "Anh em nhà bác sĩ". Tháng 12/2006, cô kết hôn với đồng nghiệp là nam diễn viên Lee Chan. Trong đám cưới, thậm chí cô dâu đã bật khóc vì hạnh phúc.

Ấy thế nhưng, chỉ hơn 1 tuần sau đó, khi đi trăng mặt ở đảo Bali về, cặp đôi tuyên bố ly hôn mà không hề cho biết lý do. Vài ngày sau, truyền thông Hàn Quốc phát hiện Lee Min Young đang nằm bệnh viện với gương mặt tím bầm, đôi mắt sứng húp, mũi bị băng bó kín mít. Gia đình Lee Min Young tố cáo Lee Chan đánh vợ gãy mũi, bầm dập chân tay, dẫn đến sảy thai.

Cặp đôi ly hôn chỉ sau 1 tuần.

Lee Min Young bị chồng đánh đập dã man, tới mức sảy thai.

Nữ diễn viên cho biết Lee Chan đã tát, túm tóc và đấm, đá vào bụng cô, sau đó còn lôi cô khỏi ô tô, ném xuống đường. Về phía Lee Chan, nam diễn viên một mực phủ nhận việc hành hung vợ: "Chúng tôi đã cãi vã trong ôtô. Min Young nói rằng tôi nhờ cô ta mới nổi tiếng lên được, vì thế tôi đã tát cô ấy, nhưng tôi không đấm vào bụng, vào mũi cô ấy". Dù vậy, Lee Chan vẫn bị Tòa xử 2 năm tù treo cùng 240 giờ lao động công ích.

Ryu Si Won - Jo Soo In

Suốt thập niên 1990, Ryu Si Won được mệnh danh là "Hoàng tử Hallyu", "Thiên vương Hàn Quốc" hay "Chàng trai toàn năng", là thần tượng trong mơ của hàng ngàn cô gái. Năm 2010, anh kết hôn với nghệ sĩ múa Jo Soo In, kém anh 9 tuổi. Con gái của cặp đôi chào đời vài tháng sau đó càng làm gia đình nhỏ thêm hạnh phúc. Thế nhưng chỉ 18 tháng sau ngày cưới, vợ anh Jo Soo In bất ngờ đâm đơn ly hôn, với lý do khiến công chúng sốc nặng.

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới.

Trong đơn ly hôn, Jo Soo In tiết lộ khi hai vợ chồng cãi vã, Ryu Si Won thường dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề cay nghiệt và không ngại ngần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô. Tệ hơn nữa, Ryu Si Won còn là người hoang tưởng và cuồng ghen khi cài thiết bị định vị vào xe của Jo Soo In để theo dõi hành động của cô.



Dù đã cố gắng phủ nhận trước báo chí, nhưng khi Jo Soo In đưa ra như các tin nhắn mắng mỏ, đoạn ghi âm các cuộc cãi vã, hình ảnh thương tật do bị chồng đánh, thì nam thần một thời Ryu Si Won cũng đã phải thừa nhận tất cả. Tòa án đã xử cho cặp đôi được ly hôn, và tuyên phạt Ryu Si Won 7 triệu won (hơn 138 triệu đồng).

Vì bê bối cuồng ghen, bạo hành vợ, giờ đây cái tên Ryu Si Won đã trôi vào quên lãng.

Hình tượng nam thần sụp đổ, vướng vòng lao lý, kể từ đó, sự nghiệp của Ryu Shi Won tụt dốc không phanh. Ryu Shi Won không còn là cái tên được nhà sản xuất săn đón, và giờ đây khi nhắc đến nam diễn viên, công chúng cũng chỉ nhớ đến anh là một kẻ bạo hành vợ mà thôi.