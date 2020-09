Sáng ra đã có biến: Bella xóa ảnh và unfollow Karik sau story ẩn ý chia tay!

Đã lâu lắm rồi showbiz mới được dịp xôn xao khi Karik công khai tình yêu với bạn gái Bella. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội, liên tục rắc "cẩu lương" làm dân tình sống trong ghen tỵ, ngưỡng mộ.

Cho đến khuya hôm qua, Bella bỗng có hàng loạt động thái lạ làm dấy lên tin đồn "đường ai nấy đi" với nam rapper. Cụ thể, cô đăng ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn cho thấy mình đang cảm thấy áp lực vì nhiều chuyện phiền toái cứ dồn dập ập đến. Nhân vật nam trong đó cũng đáp lời rằng: "Nếu em thấy như vậy thì chấm dứt nó đi... Hạnh phúc hay đau khổ là do em chọn". Đồng thời, cô để lại chú thích "I choose to be happy" (Tạm dịch: Tôi chọn hạnh phúc).

Nhân vật nam mà Bella nói chuyện trong đoạn chat rất có thể là Karik

Chưa hết sáng sớm nay, netizen còn nhanh chóng soi ra bạn gái đã lẳng lặng xoá hết ảnh chụp đôi với Karik trên Instagram. Cô cũng không còn nhấn nút theo dõi anh như đã từng. Về phần mình, nam rapper đăng bức ảnh ẩn ý vào 5 giờ sáng. Nếu vụ chia tay này là thật, có lẽ fan "đẩy thuyền" cặp đôi sẽ rất buồn.



Những hình ảnh chụp chung đã bị Bella gỡ xuống

Cô cũng huỷ theo dõi bạn trai

Bức ảnh Karik đứng một mình trên đường khiến dân tình vô cùng hoang mang

Không biết rồi cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ đi về đâu

Một lần nữa, fan chờ đợi họ lên tiếng

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật