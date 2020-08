HOT: Karik bất ngờ công khai bạn gái, gửi lời tỏ tình cực ngọt "Hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên"

Là một trong những rapper đình đám nhất nhì showbiz hiện tại, Karik sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Cũng chính vì vậy mà đường tình duyên của họ cũng được quan tâm không kém, đặc biệt sau khi anh gây bão trên chương trình Rap Việt. Dạo vừa qua, cư dân mạng truyền tai nhau tin đồn Karik đang hẹn hò cùng một gái xinh tên Bella. Nàng thì đẹp gái, chàng thì đẹp trai, cả hai lại còn có sự đồng điệu về phong cách thời trang nên bảo sao dân tình không "đẩy thuyển" mệt nghỉ. Chưa hết, Bella cũng chính là cô gái duy nhất được nam rapper nhấn nút theo dõi trên Instagram cá nhân.



Không để dân tình chờ lâu thì mới đây, Karik đã đăng hẳn một chiếc ảnh đầy tình tứ bên Bella với lời chú thích ngọt ngào để công khai bạn gái và tuyên bố sẽ ở bên cô.

Đã lâu lắm rồi, dân tình mới thấy Karik đắm chìm trong tình yêu.

Anh chàng để chú thích dài đầy ngọt ngào: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me". (Tạm dịnh: Người ta nói, cuộc sống của bạn không hề lãng phí miễn là có ít nhất một người quan tâm đến bạn. Vì vậy khi mọi thứ đi lệch hướng đến mức tồi tệ, và em vẫn không muốn bỏ buộc, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên).

Được biết, cô gái này cũng đã đổi ảnh đại diện Instagram sang hình Karik đăng lên như một lời khẳng định ngầm mối quan hệ.

Bella đổi ảnh đại diện sang hình như Karik chia sẻ. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Nhan sắc Bella - bạn gái của Karik.

Cô cũng là người con gái duy nhất được anh chàng follow trên Instagram.

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật