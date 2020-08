Bạn gái Karik lần đầu chia sẻ về mối quan hệ sau khi công khai: Họ nói tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu

Tối 23/8, Karik đã bất ngờ công khai hẹn hò với bạn gái Bella với dòng chia sẻ đầy ngọt ngào: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me". (Tạm dịch: Người ta nói, cuộc sống của bạn không hề lãng phí miễn là có ít nhất một người quan tâm đến bạn. Vì vậy khi mọi thứ đi lệch hướng đến mức tồi tệ, và em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên).

Việc HLV của chương trình Rap Việt công khai bạn gái nhận được rất nhiều sự chú ý của dân tình. Tất tần tật thông tin cũng như nhan sắc của Bella đều được quan tâm.

Mới đây, Bella cũng đã bày tỏ tình cảm với bạn trai bằng một hình ảnh tình tứ. Cô nàng viết: "There are many fish in the sea. And they said this love is the impossible kind. But they don't know... we are strong enough to fight for this life". (Tạm dịch: Trên đời có rất nhiều người để lựa chọn. Và họ nói rằng tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng họ không biết rằng, chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn).

Bạn gái cũng nói lời tình tứ đáp lại Karik.

Cô nàng còn chia sẻ một hình ảnh của cả 2 lên Instagram.

Được biết, bạn gái của Karik tên thật là Phan Thị Phương Uyên, hiện đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Tuy nhiên, nhan sắc của Bella cũng gây tranh cãi vì trông có phần thiếu tự nhiên.

Ảnh: Facebook, Instagram NV