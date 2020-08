Sáng ra Bella bỗng đăng status cực căng, Karik phải lên tiếng luôn: "Đừng đẩy chuyện tình cảm của mình tới bờ vực thẳm nữa"

Karik công khai bạn gái hot girl nhiều ngày qua vẫn luôn là tâm điểm thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Cặp đôi liên tục thả thính qua lại trên mạng xã hội, khiến fan không ngừng thích thú. Tuy nhiên, sau khi công khai cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm này.

Mới đây nhất, Bella bất ngờ đăng trạng thái ẩn ý trên Facebook cá nhân: "If you love her. Don't destroy her" (Nếu bạn yêu cô ấy, đừng hủy hoại cô ấy). Từ ngày được biết đến với danh xưng bạn gái rapper Karik, quả thật Bella đã phải chịu khá nhiều áp lực và điều tiếng.

Ngay sau đó, để bảo vệ Bella trước ý kiến chỉ trích của antifan, Karik liền lên tiếng: "Chuyện công khai xuất phát từ việc mình muốn thể hiện tình cảm với cô ấy. Cô ấy hoàn toàn vô can trong việc này. Xin đừng hiểu câu chuyện theo 1 hướng khác mà đẩy chuyện tình cảm của mình tới bờ vực thẳm nữa. Please".

Bella đăng status tâm trạng giữa lúc chuyện hẹn hò với Karik đang thu hút đông đảo sự chú ý

Ngay lập tức, Karik liền có động thái đáp trả antifan để bảo vệ bạn gái hot girl

Dường như, Bella đang phải chịu khá nhiều áp lực kể từ ngày công khai chuyện hẹn hò với Karik

Netizen động viên cặp đôi mạnh mẽ vượt qua áp lực dư luận

Trước đó, tại chương trình Hot ơi là... Hot, Karik cho biết ban đầu anh vẫn chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội vì nhiều vấn đề. Tuy nhiên sau một trò chơi, giọng ca Người Lạ Ơi đã thua và bắt buộc phải công khai chuyện tình cảm theo yêu cầu của bạn gái. Và câu chuyện chia sẻ tưởng chừng rất đơn giản và bình thường của Erik lại trở thành mũi dùi khiến một bộ phận netizen quá khích sử dụng để công kích cặp đôi.



Ảnh: Facebook nhân vật