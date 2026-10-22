Sang nhà bạn ăn cơm tôi được đãi món nộm ngon lạ, ăn hết mới biết nguyên liệu quen thuộc chỉ 15k là lên mâm

Hôm sang nhà bạn ăn cơm, tôi thấy trên mâm có một đĩa nộm nhìn trong veo, sợi rau xanh giòn, trộn cùng cà rốt, rau thơm và lạc rang. Tôi cứ tưởng bạn dùng su hào hoặc đu đủ xanh vì vị giòn mát rất quen thuộc, ăn hết gần nửa đĩa mới hỏi thì bạn cười bảo: “Bí đao đấy, có khoảng 15.000 đồng thôi”.

Bí đao vốn thường xuất hiện trong những món canh quen thuộc, nhưng đem nạo sợi rồi làm nộm lại cho cảm giác hoàn toàn khác. Cách làm cũng không cầu kỳ, quan trọng nhất là xử lý bí để sợi bí bớt hăng nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Ảnh minh họa

Bí đao nạo sợi làm nộm

Để làm một đĩa nộm cho khoảng 3-4 người, có thể dùng 400-500g bí đao xanh, 1/2 củ cà rốt, một ít rau mùi hoặc rau kinh giới, 30-40g lạc rang, 1 quả chanh, tỏi, ớt, đường, nước mắm và muối. Một khúc bí đao mua ngoài chợ hoàn toàn có thể nằm trong mức khoảng 15.000 đồng tùy thời điểm và nơi mua; phần rau thơm, cà rốt và gia vị chỉ cần dùng lượng nhỏ. Một số công thức nộm bí đao cũng sử dụng đúng cách kết hợp bí nạo sợi với cà rốt, lạc, rau thơm và nước trộn chua ngọt này.

Bí đao gọt vỏ, bỏ phần ruột mềm bên trong rồi dùng dụng cụ bào nạo thành những sợi dài. Nên chọn phần bí còn chắc, ít hạt để sợi sau khi trộn không bị bở. Cà rốt cũng nạo sợi mảnh để khi ăn có độ giòn tương đồng với bí.

Cho bí và cà rốt vào âu, rắc một chút muối rồi bóp nhẹ. Để khoảng 10-15 phút cho bí tiết bớt nước và giảm vị hăng. Sau đó rửa lại bằng nước sạch, vắt thật ráo. Một số công thức cũng hướng dẫn xóc bí với muối rồi rửa và vắt khô trước khi trộn để giữ món nộm giòn và dễ ngấm gia vị.

Nước trộn pha theo vị chua ngọt gồm nước cốt chanh, nước mắm, đường, tỏi và ớt băm. Không nên pha quá loãng vì bí sau khi sơ chế vẫn còn một lượng nước nhất định. Cho bí và cà rốt vào tô, rưới nước trộn từng chút một rồi đảo nhẹ tay. Cuối cùng thêm rau thơm thái nhỏ và lạc rang giã dập.

Lạc nên cho vào ngay trước khi ăn để giữ được độ bùi và giòn. Khi lên đĩa, có thể rắc thêm chút lạc rang và vài lát ớt đỏ cho món nộm trông bắt mắt hơn.

Bí quyết để nộm bí đao không bị hăng và nhũn

Ảnh minh họa

Món này nhìn đơn giản nhưng bước xử lý bí quyết định gần như toàn bộ độ ngon. Nếu lấy cả phần ruột mềm đem nạo, món nộm dễ bị nhiều nước và nhanh nhũn. Vì vậy nên chọn phần thịt bí chắc, bỏ ruột rồi mới nạo sợi.

Bí cũng không nên bóp muối quá mạnh hoặc để quá lâu. Mục đích chỉ là giúp bí bớt mùi hăng và ra bớt nước, sau đó phải rửa lại và vắt ráo. Nhiều công thức nộm bí xanh đều sử dụng bước bóp muối, rửa và vắt nước trước khi trộn.

Nước trộn nên có đủ vị chua, ngọt, mặn và cay nhưng không quá gắt. Nếu cho quá nhiều chanh hoặc nước mắm ngay từ đầu, bí dễ tiết thêm nước khiến đĩa nộm nhanh loãng. Tốt nhất là pha nước trộn đậm vừa phải, cho từng ít một rồi nếm lại.

Nếu thích món nộm có mùi thơm rõ hơn, có thể thêm một chút gừng thái chỉ hoặc rau kinh giới. Cách kết hợp bí nạo sợi với gừng, chanh, lạc rang và rau thơm cũng xuất hiện trong các công thức nộm bí đao đã được chia sẻ trước đây.

Nguyên liệu rẻ nhưng lên mâm lại chẳng hề “rẻ tiền”

Điều khiến tôi thích món này sau lần ăn ở nhà bạn chính là cảm giác rất lạ: nguyên liệu chẳng có gì đặc biệt nhưng khi nạo thành sợi, xử lý đúng cách rồi trộn với nước mắm chua ngọt, bí đao lại trở thành một món ăn hoàn chỉnh.

Sợi bí giòn nhẹ, vị thanh, cà rốt tạo thêm độ ngọt, lạc rang bùi béo còn nước trộn chua cay giúp món ăn bắt vị hơn. Đặc biệt, món này rất hợp để ăn cùng những món đậm vị như thịt kho, cá chiên, thịt rang hoặc các món nướng vì có tác dụng cân lại vị béo và mặn.

Nếu đi chợ chỉ có khoảng 15.000 đồng mua một khúc bí đao, thêm vài nguyên liệu sẵn trong bếp là đã có thể làm được một đĩa nộm khá đầy đặn. Có lẽ vì thế mà ăn xong mới thấy những nguyên liệu quen thuộc đôi khi chỉ cần đổi cách chế biến là đã đủ khiến cả mâm cơm có thêm một món mới.