Chỉ thay cách nấu một nguyên liệu quen thuộc, mâm cơm tối từ bình thường bỗng có ngay món khiến ai cũng mê mẩn

Có những nguyên liệu tuần nào cũng xuất hiện trong bữa cơm gia đình, nhưng cứ kho, rang, xào mãi thì đến người nấu cũng thấy ngán. Hôm đó tôi vẫn mua thịt nạc vai như thường lệ, nhưng thay vì thái nhỏ để rang hoặc kho, tôi thái thành từng lát mỏng, cuộn với nấm rồi áp chảo sốt tiêu. Món thịt mềm, thơm, bên ngoài hơi xém cạnh, nước sốt sánh lại bám quanh từng cuộn nên nhìn khá giống món ở quán. Đặt lên mâm cùng bát canh và đĩa rau đơn giản, vậy mà đây lại là món được gắp hết đầu tiên.

Thịt nạc vai cuộn nấm sốt tiêu

Ảnh minh họa

Nguyên liệu gồm khoảng 400g thịt nạc vai, 1 túi nấm kim châm, 1/2 củ hành tây, tỏi, hành lá, tiêu đen, dầu hào, nước tương, một chút mật ong và dầu ăn.

Thịt nạc vai nên chọn miếng có một chút mỡ xen kẽ để khi áp chảo không bị khô. Thái thịt thành những lát mỏng bản rộng, nếu thịt hơi dày có thể dùng sống dao dần nhẹ cho mềm. Ướp thịt với một thìa dầu hào, nửa thìa nước tương, tiêu và một chút tỏi băm, để khoảng 15-20 phút cho ngấm.

Nấm kim châm cắt bỏ phần gốc, tách thành những phần nhỏ. Lấy từng lát thịt bọc quanh một ít nấm rồi cuộn lại, không cần cuộn quá chặt vì khi nấu thịt sẽ co lại.

Làm nóng chảo với một ít dầu, đặt phần mép cuộn thịt xuống trước để cuộn thịt giữ được dáng. Áp chảo ở lửa vừa đến khi các mặt thịt vàng xém thì gắp ra.

Tận dụng chiếc chảo đó, phi thơm tỏi rồi cho hành tây thái nhỏ vào đảo nhanh. Thêm khoảng nửa bát nước, một thìa nước tương, một chút dầu hào, tiêu đen và nửa thìa mật ong. Đun cho phần sốt hơi sánh lại rồi cho thịt cuộn vào đảo nhẹ vài phút để sốt phủ đều bên ngoài.

Khi dọn ra đĩa, rắc thêm hành lá và tiêu xay. Cắt đôi một cuộn thịt sẽ thấy phần nấm trắng nằm gọn bên trong, thịt mềm thơm, nước sốt mặn ngọt và cay nhẹ. Món này ăn cùng cơm nóng khá cuốn mà cách làm cũng không quá cầu kỳ.

Thêm hai món nhẹ vị để mâm cơm không bị ngấy

Ảnh minh họa

Vì món thịt cuộn đã có vị đậm đà nên hai món còn lại tôi làm theo hướng thanh nhẹ. Một bát canh cải xanh nấu thịt băm là vừa đủ để cân vị. Cải xanh rửa sạch, thái nhỏ; thịt băm xào sơ với hành tím rồi thêm nước, đun sôi và cho rau vào. Nêm một chút muối hoặc nước mắm, tắt bếp khi rau vừa chín để nước canh vẫn trong và rau giữ được màu xanh.

Món rau có thể làm đậu cô ve xào tỏi. Đậu cô ve tước xơ, chần nhanh qua nước sôi rồi để ráo. Phi thơm nhiều tỏi, cho đậu vào xào trên lửa lớn, nêm một chút nước mắm và tiêu. Cách này giúp đậu vừa xanh vừa giòn, ăn cùng phần thịt sốt tiêu khá hợp.

Mâm cơm lúc này chỉ gồm đĩa thịt cuộn nấm nằm ở giữa, bát canh cải xanh và đĩa đậu cô ve xào tỏi, thêm cơm nóng là đủ một bữa tối gọn gàng.

Đổi cách nấu đôi khi cũng đủ làm món quen thành món mới

Điểm đáng làm nhất của món thịt cuộn này không nằm ở nguyên liệu mà ở cách xử lý. Cùng một miếng thịt nạc vai, nếu thái nhỏ rồi rang thì thành món quen thuộc; nhưng thái lát mỏng, cuộn nấm rồi áp chảo, sau đó áo một lớp sốt tiêu sánh nhẹ, món ăn lập tức có cảm giác khác hẳn.

Muốn thịt mềm, nên thái ngang thớ và đừng áp chảo quá lâu. Nấm kim châm cũng chỉ cần một lượng vừa phải để cuộn thịt không bị bung. Phần sốt nên nêm hơi đậm một chút vì khi ăn cùng cơm sẽ vừa vị hơn.

Đây cũng là kiểu mâm cơm rất dễ áp dụng khi đã chán những món thịt kho, thịt rang quen thuộc. Không cần mua nguyên liệu lạ, chỉ cần đổi cách chế biến một chút, nguyên liệu cũ cũng có thể trở thành món chủ lực khiến cả nhà tò mò hỏi: “Hôm nay thịt làm kiểu gì mà ngon thế?”