Tôi mua đúng 20.000 đồng thứ này ngoài chợ, đem về nấu theo cách lạ mà cả nhà cứ hỏi sao ngon thế

Có những nguyên liệu ngoài chợ nhìn chẳng có gì đặc biệt, giá lại rất rẻ nhưng chỉ cần đổi cách chế biến một chút là món ăn quen thuộc cũng trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Hôm đó đi chợ, tôi mua đúng 20.000 đồng bắp cải. Thay vì luộc, xào hay nấu canh như mọi lần, tôi đem cuộn với thịt băm rồi sốt cà chua. Món lên mâm vừa mềm, thơm, có vị đậm đà lại khá đẹp mắt, ăn cùng cơm nóng rất hợp.

Bắp cải cuộn thịt sốt cà chua

Nguyên liệu gồm 1/2 chiếc bắp cải, khoảng 200g thịt băm, 2 quả cà chua, hành tím, hành lá, một ít tiêu, nước mắm, dầu hào, đường và dầu ăn.

Bắp cải tách từng lá, rửa sạch rồi chần nhanh trong nước sôi cho lá vừa mềm. Không nên luộc quá lâu vì lá sẽ nhũn, khi cuộn rất dễ rách. Sau đó vớt bắp cải ra ngâm qua nước mát rồi để ráo.

Ảnh minh họa

Thịt băm trộn với hành tím băm, một ít nước mắm, dầu hào, tiêu và hành lá thái nhỏ. Lấy từng lá bắp cải, cho một lượng nhân vừa phải vào giữa rồi gấp hai mép lá lại và cuộn thành từng cuốn nhỏ.

Cà chua thái hạt lựu. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào đến khi mềm thì thêm khoảng nửa bát nước, nêm một chút nước mắm và đường để phần sốt có vị chua ngọt vừa phải. Khi sốt bắt đầu sánh, nhẹ nhàng cho các cuốn bắp cải vào, đậy nắp và om ở lửa nhỏ khoảng 10-15 phút cho thịt chín và ngấm sốt.

Cuối cùng rắc thêm hành lá và một chút tiêu. Những cuốn bắp cải trắng xanh nằm trong lớp sốt cà chua đỏ au nhìn khá bắt mắt, cắt ra thấy phần thịt băm bên trong đầy đặn, ăn với cơm nóng rất đưa cơm.

Muốn món này ngon thì đừng cuộn quá to

Điểm quan trọng nhất của món này là phần lá bắp cải phải vừa mềm. Nếu chần chưa tới, lá cứng sẽ khó cuộn và dễ bung; nhưng nếu chần quá lâu, lá nhũn, cuốn lên không đẹp.

Phần nhân cũng chỉ nên cho vừa đủ. Cuốn nhỏ một chút sẽ dễ chín đều và khi ăn cũng đậm vị hơn. Khi om với sốt cà chua, không nên cho quá nhiều nước bởi bản thân bắp cải và cà chua đều tiết nước. Sốt cuối cùng chỉ cần sánh nhẹ, bám quanh từng cuốn là ngon.

Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể cho thêm một chút nấm hương băm nhỏ vào nhân thịt. Cách này cũng giúp phần nhân có độ ngọt và thơm mà không cần tăng quá nhiều thịt.

20.000 đồng bắp cải nhưng đổi cách làm là thành món chính

Bắp cải vốn là nguyên liệu rất quen thuộc, thường được đem luộc, xào hoặc nấu canh. Nhưng khi dùng nó làm lớp vỏ cuộn thịt rồi om trong sốt cà chua, nguyên liệu rẻ tiền này lại trở thành món chính khá chỉn chu trên mâm cơm.

Mâm cơm hôm đó chỉ cần thêm một bát canh thanh nhẹ và đĩa rau luộc là đủ. Phần bắp cải cuộn thịt có vị đậm đà, sốt cà chua chua ngọt vừa phải nên ăn cùng cơm nóng rất hợp. Đúng kiểu mua một nguyên liệu chẳng mấy ai để ý, nhưng chỉ cần đổi cách nấu là cả nhà lại thấy món quen thành món mới.