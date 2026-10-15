Cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin Yoo Ji-won, nữ runner phong trào tài năng từng đạt cột mốc sub3 marathon, đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau khi ngã gục trên đường chạy Seoul Race 2026, khi chỉ còn cách đích khoảng 500 mét.

Sự cố xảy ra vào khoảng 8h49 sáng ngày 11/10 (giờ địa phương) khi Yoo đang tranh tài ở cự ly half marathon (21 km). Ở đoạn giữa kilomet thứ 21, cô bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống đường. Đội ngũ y tế túc trực tại hiện trường đã lập tức thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi (CPR) và gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Dù được nỗ lực cứu chữa, nữ runner đã không qua khỏi.

Đến ngày 12/10, Ban tổ chức Seoul Race đã chính thức đưa ra thông báo chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân cùng toàn thể VĐV tham dự. Nguyên nhân y khoa chi tiết dẫn đến cái chết của Yoo hiện chưa được công bố chính thức, dù một số báo chí Hàn Quốc đưa tin sự việc có liên quan đến hiện tượng ngừng tim đột ngột.

Yoo Ji-won thường xuyên tham gia các giải chạy phong trào (Ảnh: Koreaboo)

Sự ra đi của Yoo Ji-won để lại nỗi tiếc thương lớn trong cộng đồng. Sinh năm 2001, Yoo không chỉ là một runner truyền cảm hứng mà còn là một trí thức trẻ tài năng. Cô đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), chuyên sâu về mảng chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Dù công việc nghiên cứu bận rộn từ sáng đến đêm, Yoo vẫn duy trì thói quen tập luyện nghiêm túc hai tiếng mỗi ngày.

Dù không phải VĐV chuyên nghiệp, Yoo Ji-won sở hữu bộ thông số thành tích khiến nhiều runner ao ước. Tại Seoul Marathon diễn ra ngày 15/3/2026, cô đạt mốc sub3 marathon khi hoàn thành 42 km với thời gian 2 giờ 56 phút 32 giây (pace trung bình 4:11). Cũng trong tháng 3, cô đạt thành tích 1 giờ 22 phút 1 giây tại giải New Balance Half Marathon. Đến tháng 4, cô tiếp tục giành chức vô địch cự ly 10 km nữ phong trào tại Gunsan Saemangeum Marathon với thời gian ấn tượng khoảng 36 phút.