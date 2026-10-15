Cúm mùa ở trẻ: Cảnh giác biến chứng, nhận biết dấu hiệu nặng

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Đang trong thời điểm giao mùa, Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phát triển, trong đó có cúm mùa. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, một số trẻ mắc cúm diễn biến nặng, phải nhập viện điều trị.

Chị P.T.P., trú tại xã Phước An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị sốt thông thường nên cho uống thuốc hạ sốt và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, trẻ sốt cao không thuyên giảm, sau đó co giật, tím tái, phải nhập viện cấp cứu. Bé được xác định mắc cúm, viêm phổi nặng và điều trị trong 9 ngày.

Một trường hợp khác là bé 2 tuổi rưỡi, con chị N.H.K.D., trú tại phường Ea Kao. Trẻ ban đầu sốt nhẹ, sau đó co giật nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Theo BSCKII Lê Thị Bích Phượng, Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cúm mùa lây lan qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi và qua tiếp xúc gần. Các triệu chứng ban đầu như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi có thể dễ bị nhầm với cảm lạnh hoặc các bệnh hô hấp khác.

Đa số trẻ mắc cúm có thể hồi phục, nhưng bệnh vẫn có nguy cơ gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp; một số trường hợp có thể gặp biến chứng thần kinh, viêm cơ tim hoặc làm nặng thêm bệnh lý nền. Vì vậy, phụ huynh không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá tình trạng bệnh mà cần theo dõi cả nhịp thở, khả năng ăn uống và mức độ tỉnh táo của trẻ.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, khi trẻ mệt lả, li bì, bỏ bú, không ăn uống được, nôn nhiều hoặc kém tương tác, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá. Các dấu hiệu như co giật, tím tái, khó thở, thở nhanh hoặc thở gắng sức cần được cấp cứu ngay.

Với trẻ được hướng dẫn chăm sóc tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, tiếp tục bú mẹ nếu còn bú và ăn thức ăn phù hợp với lứa tuổi. Có thể chia thành nhiều bữa nhỏ khi trẻ mệt, ăn uống kém. Việc sử dụng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, không tự ý dùng thuốc.

Tiêm vaccine cúm hằng năm là biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh và giảm nguy cơ diễn biến nặng. Trẻ từ 6 tháng tuổi có thể tiêm vắc xin cúm phù hợp theo tư vấn của cơ sở tiêm chủng, căn cứ vào độ tuổi và tiền sử tiêm.

Bên cạnh đó, gia đình cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sinh hoạt thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Khi trẻ có triệu chứng cúm, nên cho trẻ nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà để được chăm sóc và hạn chế lây lan.

Cúm mùa là bệnh thường gặp nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chăm sóc đúng cách và chủ động tiêm phòng giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em.