Showbiz báo tin hỷ: "Ông hoàng phòng vé" bất ngờ tuyên bố cuối năm cưới, hôn thê là mỹ nhân đẹp tuyệt trần kém 11 tuổi

Ngày 14/10, tờ News1 đưa tin showbiz Hàn Quốc nô nức đón tin vui "ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo sắp đi lấy vợ. Công ty quản lý Walkhouse Company cho biết tài tử Thử Thách Thần Chết và nữ diễn viên Cha Jung Won sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13/12. Như vậy là sau 6 năm đồng hành bên nhau, mối quan hệ của Ha Jung Woo và Cha Jung Won đã đi đến cái kết viên mãn.

Đám cưới của cặp sao đình đám xứ Hàn sẽ diễn ra tại 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Hôn lễ dự kiến tổ chức riêng tư, không công khai với truyền thông. Liên quan đến nghi vấn Cha Jung Won cưới chạy bầu, phía Walkhouse Company bác bỏ và khẳng định đây là tin đồn sai sự thật.

Ha Jung Woo và Cha Jung Won sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13/12. Ảnh: X.

Mỹ nhân Cha Jung Won kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 và duy trì mối quan hệ kín tiếng trong nhiều năm qua. Đến tháng 2 năm nay, họ mới chính thức công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Ngay lập tức, truyền thông Hàn hé lộ 1 thông tin gây ngỡ ngàng, bật ngửa về mối quan hệ của cặp đôi. Theo đó, Cha Jung Won chơi rất thân với nữ diễn viên kiêm người mẫu Goo Jae Yi - bạn gái cũ của tài tử họ Ha. Hai người đẹp trở nên thân thiết sau khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình giải trí chuyên về làm đẹp Follow Me mùa 8. Sau khi Ha Jung Woo chia tay Goo Jae Yi, anh tìm hiểu rồi hốt luôn cô bạn thân của người yêu cũ.

Cặp đôi có chuyện tình cảm kín tiếng kéo dài 6 năm. Ảnh: Nate.

Ha Jung Woo tên thật là Kim Sung Hoon, sinh năm 1978. Anh được biết đến là một trong những tài tử thực lực và sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Là con trai của nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun, Ha Jung Woo chọn cách từ bỏ danh xưng "con nhà tông" để tự đi lên bằng chính thực lực. Không dựa dẫm vào danh tiếng gia đình, nam diễn viên kiên trì xây dựng sự nghiệp từ những vai phụ và từng bước chinh phục khán giả nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là các nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Tên tuổi của anh thực sự bứt phá và vươn lên tầm sao hạng A qua hàng loạt kiệt tác điện ảnh lẫn truyền hình như The Chaser, The Yellow Sea, The Handmaiden, Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết), Narco-Saints... Ha Jung Woo là cái tên "bảo chứng phòng vé" hiếm hoi của màn ảnh xứ kim chi.

Ha Jung Woo là "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X.

Cha Jung Won tên thật là Cha Mi Young, sinh năm 1989. Cô hoạt động trong 2 lĩnh vực diễn viên và người mẫu nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70. Cha Jung Won chạm ngõ màn ảnh với phim Horror Stories vào năm 2012. Sau đó, hôn thê "ông hoàng phòng vé" ghi dấu ấn qua loạt phim She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean...

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Nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối của hôn thê Ha Jung Woo. Ảnh: Instagram.

Nguồn: News1, Nate