Mỹ nhân phim "Lan Hương Như Cố" vẫn trẻ trung quyến rũ ở tuổi 36: Từng giảm 7,5kg trong 2 tháng cho vai diễn, bí quyết được tiết lộ

Ở tuổi 36, nữ diễn viên Trung Quốc Đàm Tùng Vận vẫn gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú và vóc dáng gọn gàng. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt cũng là những yếu tố được quan tâm khi nhắc đến cách giữ dáng của nữ diễn viên.

Mới đây, bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã đi đến hồi kết vào tối 12/10. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Hứa Lan Hương, nhân vật trải qua nhiều thăng trầm trước khi trở thành chủ mẫu Lâm phủ. Khả năng diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài trẻ trung tiếp tục giúp cô nhận được sự yêu mến của khán giả.

Từ vai Thuần Quý nhân trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, Cảnh Cảnh trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta đến Lý Tiêm Tiêm trong Lấy danh nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận thường được nhớ đến với hình ảnh trẻ trung hơn tuổi thật. Tuy nhiên, ít người biết nữ diễn viên từng có thời điểm nặng khoảng 66 kg và phải điều chỉnh vóc dáng để phù hợp với yêu cầu vai diễn.

Từng giảm 7,5 kg trong 2 tháng để phục vụ vai diễn

Theo chia sẻ được truyền thông Trung Quốc đề cập, Đàm Tùng Vận từng giảm khoảng 7,5 kg trong hai tháng để hóa thân thành cô gái vùng núi trong bộ phim Tôi và Số Mệnh Của Tôi. Quá trình này bao gồm điều chỉnh chế độ ăn, tăng cường vận động và đi bộ đường dài trong điều kiện địa hình cao nguyên, với quãng đường có ngày lên tới khoảng 10 km.

Thực đơn của nữ diễn viên trong giai đoạn đó chủ yếu gồm rau luộc và thực phẩm giàu protein, kết hợp với các bài tập thể lực cường độ cao. Sự thay đổi nhanh chóng về vóc dáng giúp cô thể hiện hình ảnh nhân vật khác biệt trên màn ảnh, nhưng cũng khiến không ít người hâm mộ lo lắng về cường độ giảm cân.

Cần lưu ý, việc giảm cân nhanh trong thời gian ngắn chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của diễn viên, không phải phương pháp phù hợp để mọi người áp dụng. Tốc độ giảm cân an toàn còn phụ thuộc vào cân nặng ban đầu, tình trạng sức khỏe và chế độ sinh hoạt của mỗi người.

5 bí quyết giữ dáng được Đàm Tùng Vận chia sẻ

1. Điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt và thực phẩm nhiều năng lượng

Đàm Tùng Vận từng cho biết cô yêu thích các món ăn đậm vị như lẩu cay, đồ ăn vặt cay. Tuy nhiên, trong giai đoạn giảm cân, nữ diễn viên tạm thời hạn chế lẩu, trà sữa và đồ ngọt để kiểm soát lượng năng lượng nạp vào.

Cô cũng có xu hướng lựa chọn những bữa tối nhẹ nhàng hơn và thích tự nấu ăn với cách chế biến ít dầu, ít muối. Dù vậy, ăn tối quá ít hoặc bỏ bữa không phải lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người. Thay vì nhịn ăn, nên ưu tiên bữa ăn cân đối, có đủ protein, rau xanh và lượng tinh bột phù hợp.

2. Uống đủ nước mỗi ngày

Nữ diễn viên từng chia sẻ thói quen uống khoảng 2.000 ml nước mỗi ngày, trong đó có uống nước sau khi thức dậy và trước bữa ăn.

Nước giúp cơ thể duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Uống một lượng nước phù hợp trước bữa ăn cũng có thể hỗ trợ cảm giác no ở một số người. Tuy nhiên, nhu cầu nước không giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

3. Kết hợp tập cardio và tập sức mạnh

Trong quá trình giữ dáng, Đàm Tùng Vận kết hợp các hoạt động như chạy bộ với tập tạ đơn và những bài tập sử dụng dụng cụ.

Cardio giúp cải thiện sức bền tim phổi và tiêu hao năng lượng, trong khi tập sức mạnh góp phần duy trì khối cơ. Kết hợp hai hình thức vận động này không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giúp cơ thể săn chắc hơn.

4. Thay đổi hình thức vận động với yoga, Pilates và nhảy dây

Ngoài chạy bộ và tập tạ, nữ diễn viên còn lựa chọn yoga, Pilates và nhảy dây để làm phong phú lịch tập luyện.

Việc thay đổi hình thức vận động giúp duy trì hứng thú, đồng thời hỗ trợ nhiều khía cạnh thể lực như sức bền, sức mạnh, độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Với người mới bắt đầu, nên lựa chọn bài tập phù hợp thể trạng, tăng cường độ từ từ thay vì tập quá sức để đạt kết quả nhanh.

5. Ngủ đủ giấc, duy trì giờ sinh hoạt điều độ

Bên cạnh ăn uống và vận động, Đàm Tùng Vận cũng chú trọng việc nghỉ ngơi, cố gắng ngủ sớm và thức dậy đúng giờ khi lịch làm việc cho phép.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi cơ thể, khả năng điều hòa cảm giác đói và no cũng như sức khỏe tinh thần. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến việc kiểm soát khẩu phần và duy trì thói quen tập luyện trở nên khó khăn hơn.

Nhìn chung, cách giữ dáng của Đàm Tùng Vận được nhắc đến qua nhiều yếu tố, từ điều chỉnh chế độ ăn, uống đủ nước đến tập luyện và ngủ nghỉ hợp lý. Tuy nhiên, không có một công thức giảm cân nào phù hợp với tất cả mọi người. Thay vì chạy theo mục tiêu giảm nhiều cân trong thời gian ngắn, việc xây dựng thói quen ăn uống cân bằng, vận động đều đặn và duy trì giấc ngủ chất lượng mới là nền tảng quan trọng để giữ vóc dáng và sức khỏe lâu dài.