Kể từ tang lễ đẫm nước mắt của cố Nữ hoàng vào tháng 9 năm 2022, người ta tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Meghan Markle tại Vương quốc Anh. Cô vắng mặt trong lễ đăng quang của bố chồng, bỏ qua những dịp đoàn tụ, và dường như đã khép lại cánh cửa với nơi chốn đầy rẫy thị phi này. Thậm chí, nhiều nguồn tin thân cận còn khẳng định Meghan "không bao giờ muốn đặt chân đến Anh nữa". Vậy mà mới đây, thông tin về một chuyến đi bí mật vào tháng 7 đang nhen nhóm, đặt Meghan vào thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là cái tôi cá nhân, một bên là sự nghiệp và niềm tự hào lớn nhất của chồng - Vương tử Harry. Liệu cô sẽ chọn gì?

Sự trở lại đầy bất ngờ hay tình thế bắt buộc?

Câu chuyện bắt đầu nóng lên khi những nguồn tin từ Hoàng gia tiết lộ rằng Vương tử Harry đang dốc toàn lực cho một "đứa con tinh thần" vô cùng quan trọng đối với anh: Thế vận hội Invictus (Invictus Games). Năm nay, sự kiện kỷ niệm 10 năm Invictus Games sẽ được tổ chức tại Nhà thờ St. Paul vào tháng 5, và Harry chắc chắn sẽ có mặt. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại dồn về tháng 7, thời điểm quyết định xem thành phố nào sẽ giành quyền đăng cai Invictus Games vào năm 2027.

Cuộc đua hiện tại chỉ còn lại hai cái tên sáng giá: Birmingham của Anh và Washington D.C của Mỹ. Và đây chính là lúc vai trò của Meghan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nguồn tin chia sẻ với tờ Express rằng: "Harry đang nỗ lực hết mình để đưa Invictus về nước Anh. Đây được xem như sự kiện 'về nhà' của thế vận hội này, và nó mang ý nghĩa biểu tượng cực lớn đối với anh ấy". Để giấc mơ này thành hiện thực, sự hiện diện của Harry tại Anh vào tháng 7 gần như là bắt buộc, và câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Liệu Meghan có đi cùng chồng?

Khi "ngôi nhà cũ" không còn là chốn bình yên

Thực tế, mối quan hệ giữa Meghan và nước Anh chưa bao giờ êm ả. Trong cuốn sách gây chấn động "Endgame", tác giả Omid Scobie - người được cho là có mối quan hệ mật thiết với nhà Sussex đã viết rằng Meghan "không bao giờ muốn đặt chân đến Anh một lần nào nữa". Đối với cô, nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm buồn, sự soi mói và cảm giác không an toàn. Cô thậm chí còn không cảm thấy thoải mái khi ở đó. Đó là lý do tại sao suốt gần 4 năm qua, dù Harry có đi về giữa hai bờ đại dương, Meghan vẫn chọn ở lại Mỹ.

Nhưng Invictus Games không chỉ là một sự kiện thể thao. Nó là tâm huyết, là di sản và là niềm tự hào lớn nhất của Harry kể từ khi anh rời khỏi nghĩa vụ Hoàng gia. Meghan luôn được biết đến là người vợ luôn sát cánh, ủng hộ chồng hết mình trong mọi dự án. Cô đã từng cùng anh đến Đức, đến Hà Lan để cổ vũ cho các vận động viên thương binh. Hình ảnh Meghan rạng rỡ, nắm tay Harry tại các kỳ Invictus Games đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết của cặp đôi. Chính vì thế, nếu Birmingham thắng thầu và sự kiện diễn ra tại Anh, sự vắng mặt của Meghan sẽ trở thành một "vết gợn" lớn, thậm chí là một sự thiếu sót khó chấp nhận trong mắt công chúng và cả Harry.





Đứng giữa ngã ba đường: Hy sinh vì chồng hay giữ vững lập trường?

Tháng 7 tới đây sẽ là một phép thử hạng nặng cho bản lĩnh của Meghan. Nếu Birmingham được chọn làm nơi đăng cai Invictus Games 2027, Harry chắc chắn sẽ muốn ăn mừng chiến thắng này ngay trên quê hương mình, cùng với vợ và các con. Việc đưa Archie và Lilibet về thăm quê nội cũng là một áp lực không nhỏ. Nguồn tin nội bộ cho hay: "Harry rất mong muốn Meghan và các con sẽ cùng anh trở về. Anh ấy muốn Invictus Games thực sự trở thành một ngày hội gia đình, một sự kiện mang tính hàn gắn".

Tuy nhiên, rào cản tâm lý của Meghan là quá lớn. Trở về Anh đồng nghĩa với việc đối mặt lại với truyền thông Anh, với những ánh mắt dò xét của Hoàng gia, và cả những rắc rối về an ninh mà Harry vẫn đang đau đầu giải quyết tại tòa án. Đó không phải là một chuyến du lịch, đó là một cuộc chiến tâm lý.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đây cũng là cơ hội để Meghan chứng minh tình yêu và sự hy sinh của mình dành cho Harry. Nếu cô chấp nhận gạt bỏ những tổn thương cá nhân, gạt bỏ lời thề "không quay lại" để đứng cạnh chồng trong giây phút quan trọng nhất của sự nghiệp anh, đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ nhất gửi tới thế giới. Nó cho thấy rằng, đối với Meghan, gia đình nhỏ của cô và hạnh phúc của Harry quan trọng hơn cái tôi hay những hiềm khích cũ.

Tháng 7 đang đến gần, và cả thế giới vẫn đang nín thở chờ đợi. Liệu chúng ta có thấy một Meghan Markle mạnh mẽ bước xuống sân bay Heathrow, hay cô sẽ chọn cách ủng hộ chồng từ xa qua màn hình video? Dù lựa chọn thế nào, chắc chắn đó cũng không phải là một quyết định dễ dàng đối với người phụ nữ vốn dĩ đã chịu quá nhiều áp lực này. Và nếu chuyến đi này thực sự diễn ra, nó chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện tốn nhiều giấy mực nhất của mùa hè năm nay.