Xuất hiện chớp nhoáng, vợ chồng Harry - Meghan lại gây bão vì gương mặt bị cà mịn đến mức lạ lẫm

Thực ra, việc người nổi tiếng chăm chút cho ngoại hình mỗi khi lên sóng là chuyện "thường ở huyện", chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như nó không tạo ra một cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên. Trong đoạn clip mới nhất này, Harry và Meghan đứng cạnh nhau, khoác lên mình những bộ vest tối màu trang trọng, cài huy hiệu hoa anh túc đỏ thắm để tưởng nhớ, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc và chuẩn mực.

Harry, với tư thế khoanh tay chững chạc, và Meghan, với ánh nhìn thẳng vào ống kính, cả hai thay nhau nói về sự cấp thiết của việc bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Nội dung họ nói rất nhân văn, rất đúng thời điểm. Họ kêu gọi sự chung tay giải quyết bạo lực kỹ thuật số, một vấn nạn nhức nhối mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng quan tâm.

Thế nhưng, điều trớ trêu nằm ở chỗ, khi video vừa được đăng tải, phần bình luận lại ngập tràn những câu hỏi về... kỹ thuật quay dựng. Ánh sáng trong video được đánh giá là "quá hoàn hảo", một thứ ánh sáng mềm mại, xóa nhòa mọi khuyết điểm, làm da dẻ căng bóng và đôi mắt long lanh hơn mức bình thường. Nhiều người tinh ý nhận ra, dường như có một lớp "filter" làm đẹp khá dày đã được phủ lên khung hình. Nó khiến cho gương mặt của Harry trông "mịn màng" lạ thường, bớt đi vẻ phong trần vốn có, còn Meghan thì rạng rỡ nhưng lại thiếu đi nét chân thực của làn da tự nhiên. Một tài khoản trên mạng xã hội X (Twitter cũ) đã thốt lên đầy châm biếm: "Cái filter này nặng đô quá, nhìn họ cứ như nhân vật đồ họa vậy". Một người khác thì gay gắt hơn: "Tại sao phải chỉnh sửa nhiều đến thế khi đang nói về một vấn đề thực tế và đau lòng? Sự bóng bẩy này có thực sự cần thiết không?".

Câu chuyện về chiếc "filter" tưởng chừng nhỏ nhặt này thực ra lại phản ánh một sự chuyển dịch lớn trong phong cách sống của nhà Sussex kể từ khi rời hoàng gia. Nếu như trước đây, khi còn ở Anh, hình ảnh của họ gắn liền với những bức ảnh báo chí chụp vội, những thước phim tài liệu mộc mạc, hoặc những lần xuất hiện công khai dưới ánh sáng tự nhiên đôi khi có phần khắc nghiệt; thì nay, tại Mỹ, mọi thứ dường như đã được "Hollywood hóa". Ánh sáng phim trường, góc quay được tính toán kỹ lưỡng, và công nghệ hậu kỳ chỉnh sửa đã trở thành một phần không thể thiếu. Điều này không sai, nhưng nó vô tình tạo ra một khoảng cách. Khán giả, đặc biệt là những người đã quen với sự mộc mạc, nghiêm trang của Hoàng gia Anh, cảm thấy lạ lẫm và đôi khi là khó chịu trước sự "diễn" quá mức này.

Có một nghịch lý mà chúng ta dễ dàng nhận thấy: Harry và Meghan đang nỗ lực xây dựng hình ảnh những nhà hoạt động xã hội gần gũi, chân thành, những người muốn kết nối trái tim với trái tim. Nhưng chính việc quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, vào sự hoàn hảo không tì vết của hình ảnh, lại đang phản tác dụng. Khi bạn nói về nỗi đau, về sự tổn thương của trẻ em, người nghe cần nhìn thấy sự đồng cảm trên gương mặt bạn, kể cả đó là những nếp nhăn lo âu hay quầng thâm của sự trăn trở, chứ không phải là một làn da láng mịn như sứ nhờ công nghệ. Sự "giả trân" về mặt hình ảnh dễ khiến người ta nghi ngờ về tính chân thực của cảm xúc.

Hơn nữa, việc lạm dụng bộ lọc làm đẹp trong một video nói về an toàn trên không gian mạng cũng là một chi tiết khá "đắt" để suy ngẫm. Chúng ta đều biết, một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ ngày nay tự ti, trầm cảm trên mạng xã hội chính là việc phải đối diện với những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế, những hình ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng của người nổi tiếng. Vậy mà, chính Harry và Meghan – những người đang đứng lên bảo vệ trẻ em khỏi tác động tiêu cực của thế giới số lại (vô tình hay cố ý) sử dụng chính công cụ "làm đẹp ảo" đó. Dân mạng có lý do để khắt khe, bởi họ mong chờ một sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa thông điệp và cách thức truyền tải.

Tất nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực cho rằng, có thể đó chỉ là do cách thiết lập ánh sáng chuyên nghiệp trong studio, hoặc đơn giản là họ muốn mình trông chỉn chu nhất có thể để tôn trọng người xem. Ở độ tuổi tứ tuần, việc muốn che đi vài dấu vết thời gian cũng là tâm lý dễ hiểu của bất kỳ ai, huống hồ là những người luôn sống dưới ống kính soi mói của cả thế giới. Nhưng có lẽ, sau sự việc lần này, ê-kíp của nhà Sussex sẽ cần phải cân nhắc kỹ hơn. Sự hoàn hảo đôi khi không nằm ở việc không có tì vết, mà nằm ở sự chân thật. Một chút khiếm khuyết, một chút mộc mạc đôi khi lại là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim khán giả, nhất là trong những chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc như thế này. Suy cho cùng, giá trị của một thông điệp nằm ở sức nặng của lời nói, chứ không phải ở độ mịn của làn da.