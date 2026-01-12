Sự im lặng đáng sợ của Meghan Markle: "Cơn địa chấn" cuối cùng sắp được kích hoạt hay chỉ là chiêu trò dọa dẫm hoàng gia?

Có ai để ý rằng, suốt quãng thời gian Vương phi Kate Middleton chiến đấu với bạo bệnh và Vua Charles cũng gặp vấn đề sức khỏe, Meghan Markle dường như "biến mất" khỏi các cuộc khẩu chiến truyền thông không? Không còn những lời than vãn, không còn những cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt trên truyền hình. Cô ấy xuất hiện rạng rỡ ở các sự kiện, tập trung ra mắt thương hiệu American Riviera Orchard, và dường như đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh một người phụ nữ độc lập, thành đạt tách biệt khỏi cái bóng của Hoàng gia.

Nhưng với những ai đã dõi theo Meghan đủ lâu, sự bình yên này mang một màu sắc rất khác. Nó giống như mặt biển phẳng lặng trước khi một cơn sóng thần ập tới. Tom Bower, một tác giả chuyên viết về Hoàng gia và là người luôn theo sát từng động thái của nhà Sussex, đã đưa ra một nhận định khiến nhiều người phải giật mình: Meghan đang chờ đợi. Cô ấy đang chờ đúng thời điểm để tung ra đòn quyết định.





Nước cờ "Hồi ký" – Khi Meghan kể chuyện đời mình

Nếu như cuốn "Spare" (Người thừa) của Harry là tiếng lòng của một hoàng tử bị tổn thương, thì cuốn hồi ký tiềm năng của Meghan được dự báo sẽ là một "vũ khí hạt nhân" thực sự. Tại sao ư? Bởi vì phụ nữ luôn có cách nhìn nhận và ghi nhớ những chi tiết về cảm xúc, về sự đối đãi mà đàn ông đôi khi bỏ lỡ.

Harry có thể kể về những trận cãi vã vật lý với anh trai, nhưng Meghan với sự nhạy cảm của mình sẽ kể về những ánh mắt, những lời nói thì thầm, những sự lạnh nhạt tinh vi trong các bữa tiệc trà chiều mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Nguồn tin từ Express cho thấy, Meghan tin rằng cô vẫn chưa có cơ hội thực sự để giải oan cho chính mình. Cô ấy muốn một lần được nói rõ ràng, rành mạch về việc "ai làm ai khóc" trong câu chuyện chiếc váy phù dâu năm xưa, hay cảm giác thực sự khi sống trong sự soi mói của báo chí Anh quốc mà không được gia đình chồng bảo vệ.





Không chỉ là trả đũa, đó là sự khẳng định vị thế

Việc Meghan muốn viết sách hay tung ra một "bom tấn" truyền thông mới không đơn thuần chỉ là sự trả đũa cay cú của một nàng dâu cũ. Nhìn sâu hơn, đây là một nước đi mang tính chiến lược về thương hiệu. Meghan hiểu rằng, hào quang từ danh xưng "Hoàng gia thoát ly" sẽ mờ dần theo năm tháng.

Nếu muốn tồn tại ở Hollywood khắc nghiệt, cô cần một cú hích đủ mạnh để định vị lại bản thân. Cô muốn thế giới nhìn nhận mình là một Meghan Markle độc lập – một nhà hoạt động xã hội, một doanh nhân, một người mẹ, và là một nạn nhân đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, chứ không chỉ là "vợ của Hoàng tử Harry".

Viết hồi ký chính là cách nhanh nhất để cô nắm quyền kiểm soát câu chuyện đời mình, tự tay tô vẽ lại bức chân dung đã bị truyền thông bóp méo bấy lâu nay. Và tất nhiên, đi kèm với sự thật trần trụi sẽ là những khoản thù lao khổng lồ lên tới hàng triệu đô la, thứ rất cần thiết để duy trì lối sống vương giả của họ tại Montecito.

Hoàng gia Anh và nỗi lo sợ mơ hồ

Về phía cung điện Buckingham, dù luôn giữ thái độ "không than phiền, không giải thích", nhưng chắc chắn họ không thể ngồi yên. Một cuốn sách từ Meghan vào lúc này sẽ là đòn giáng mạnh vào nỗ lực hàn gắn mong manh (nếu có) giữa hai bên bờ đại dương. Điều khiến Hoàng gia lo ngại nhất không phải là những bí mật quốc gia đại sự, mà là những câu chuyện đời tư, những mâu thuẫn vụn vặt nhưng có sức sát thương cực lớn đối với hình ảnh "gia đình kiểu mẫu".

Đặc biệt là khi Vương phi Kate vừa mới trở lại sau bạo bệnh và đang là biểu tượng được yêu mến nhất nước Anh. Bất kỳ sự tấn công nào nhắm vào Kate lúc này cũng có thể là con dao hai lưỡi đối với Meghan, nhưng với cá tính quyết liệt của mình, dường như Nữ công tước xứ Sussex sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Cô ấy tin rằng công chúng xứng đáng được biết "sự thật", hoặc ít nhất là "sự thật theo góc nhìn của Meghan".

Chúng ta, những người đứng ngoài quan sát, có thể cảm thấy mệt mỏi với vở kịch dài tập của nhà Sussex và Hoàng gia Anh. Nhưng không thể phủ nhận, câu chuyện về Meghan Markle luôn có một sức hút kỳ lạ. Nó là câu chuyện về quyền lực, về sự khác biệt văn hóa, về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được phóng đại lên tầm quốc tế.

Việc Meghan "sẵn sàng tạo bom tấn" có thể là sự thật, cũng có thể chỉ là một chiêu bài để giữ nhiệt tên tuổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, người phụ nữ này chưa bao giờ chấp nhận đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của chính mình. Và chừng nào Meghan còn chưa cảm thấy được lắng nghe, chừng đó "cơn bão" từ Montecito vẫn sẽ còn lơ lửng trên bầu trời London. Hãy cùng chờ xem, liệu năm nay có phải là năm Meghan Markle thực sự "lật bài ngửa" hay không.