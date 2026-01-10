Nếu để ý kỹ trong các bức ảnh gia đình hay những sự kiện trọng đại của Hoàng gia Anh, bạn sẽ luôn thấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ mặc bộ đồng phục màu nâu, đội mũ tròn, trông có vẻ hơi cổ điển và nghiêm nghị. Đó chính là Maria Borrallo, người đã gắn bó với gia đình xứ Wales từ khi Hoàng tử George còn ẵm ngửa. Maria không phải là một người giúp việc bình thường. Cô tốt nghiệp Norland College, nơi được ví như Harvard của giới bảo mẫu, nơi đào tạo ra những vú em không chỉ biết thay tã, nấu ăn mà còn giỏi cả võ tự vệ, lái xe tốc độ cao để cắt đuôi paparazzi và am hiểu tâm lý trẻ thơ tường tận.

Chính vì được đào tạo bài bản đến thế, phương pháp giáo dục mà Maria áp dụng lên ba đứa trẻ Hoàng gia là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống quý tộc và tư duy hiện đại. Và bài học đầu tiên cô dạy chúng không phải là cầm dĩa sao cho sang, mà là bài học về sự tôn trọng, bắt đầu từ chính cách xưng hô hàng ngày.





Từ cấm kỵ và triết lý tôn trọng đứa trẻ như một cá thể độc lập

Theo tiết lộ từ Louise Heren, tác giả cuốn sách chuyên nghiên cứu về các bảo mẫu Norland, có một từ tiếng Anh cực kỳ phổ biến mà chúng ta dùng hàng ngày, nhưng Maria Borrallo tuyệt đối không bao giờ được phép thốt ra trước mặt George, Charlotte và Louis. Đó là từ "Kids" .

Nghe có vẻ lạ lùng đúng không? "Kids" trong tiếng Anh có nghĩa là "lũ trẻ", "tụi nhỏ", một cách gọi thân mật, suồng sã mà người lớn hay dùng để gọi một nhóm trẻ con. Nhưng trong từ điển của Norland và quy tắc tại cung điện Kensington, từ này bị gạch bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, lũ trẻ phải luôn được gọi là "Children" (những đứa trẻ) hoặc gọi đích danh tên của từng người.

Lý do đằng sau quy tắc này thực ra rất thâm thúy và "đời", chứ không hề mang nặng tính lễ nghi sáo rỗng. Ở phương Tây, từ "Kid" vốn gốc gác còn có nghĩa là... con dê con. Việc gọi những đứa trẻ là "Kids" đôi khi mang hàm ý hạ thấp, coi chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé chưa biết gì, hoặc là một đám lố nhố cần được quản lý. Ngược lại, gọi là "Children" hay gọi bằng tên riêng là cách người lớn công nhận sự hiện diện của chúng như những cá thể độc lập, có nhân cách và cần được tôn trọng.

Louise Heren giải thích: "Mọi việc đều xoay quanh việc tôn trọng bọn trẻ như những con người thực thụ. Khi bạn gọi chúng một cách trang trọng và đúng mực, chúng cũng sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm phải cư xử đúng mực hơn". Một thay đổi nhỏ trong lời nói, nhưng lại là bước đi lớn trong việc hình thành nhân cách. Khi đứa trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, chúng sẽ bớt đi những hành vi mè nheo vô lý để thu hút sự chú ý.





Không chỉ là lời nói, đó là cách rèn giũa "thép"

Quy tắc "không gọi là Kids" chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cách giáo dục của nhà William - Kate. Dưới sự hỗ trợ của bảo mẫu Maria, lịch sinh hoạt của ba đứa trẻ được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng vẫn đảm bảo sự tự nhiên.

Sẽ không có chuyện những đứa trẻ Hoàng gia được phép kén cá chọn canh. Chúng được khuyến khích ăn tất cả các loại thức ăn, thử những hương vị mới để tránh thói quen kén ăn sau này, một tật xấu mà rất nhiều trẻ em hiện đại mắc phải. Giờ giấc đi ngủ cũng là "bất khả xâm phạm". Dù là Hoàng tử hay Công chúa, đến giờ là phải lên giường. Một giấc ngủ đủ và đúng giờ được coi là chìa khóa để trẻ không cáu bẳn và phát triển trí não tốt nhất.

Và đặc biệt, dù sống trong nhung lụa, George, Charlotte và Louis vẫn phải lấm lem bùn đất. Phương châm của trường Norland là "không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không phù hợp". Vì thế, dù trời mưa hay nắng, miễn là mặc đúng đồ, lũ trẻ sẽ được ra ngoài chạy nhảy, đạp xe, nghịch đất cát và trồng cây. Điều này giúp chúng cân bằng lại cuộc sống đầy áp lực của những người thừa kế ngai vàng, giữ cho tuổi thơ của chúng được "bình thường" nhất có thể.





Bài học cho những bậc cha mẹ bình thường

Câu chuyện về từ cấm của bảo mẫu Hoàng gia không chỉ là một mẩu tin giải trí đọc cho vui. Nó gợi mở cho chúng ta – những ông bố bà mẹ Việt một góc nhìn mới mẻ về việc giao tiếp với con cái. Đôi khi, chúng ta hay gọi con bằng những từ ngữ suồng sã, quát tháo con bằng những câu mệnh lệnh cộc lốc vì nghĩ rằng "trẻ con biết gì đâu". Nhưng thực ra, trẻ con biết hết và cảm nhận được hết.

Sự tôn trọng không cần phải đợi đến khi con trưởng thành mới trao đi. Nó cần được gieo mầm ngay từ khi con còn bé xíu, qua cách chúng ta gọi tên con, cách chúng ta ngồi xuống ngang tầm mắt để nói chuyện thay vì đứng trên cao chỉ tay xuống. William và Kate cũng vậy, họ nổi tiếng với quy tắc "trò chuyện trên ghế sofa" thay vì phạt úp mặt vào tường. Khi con mắc lỗi, họ sẽ ngồi xuống, giải thích cặn kẽ vì sao hành động đó là sai và lắng nghe cảm xúc của con.

Có thể chúng ta không có một bảo mẫu tốt nghiệp Norland trong nhà, nhưng tư duy giáo dục thì hoàn toàn có thể học hỏi. Bắt đầu từ việc gọi con một cách trân trọng, lắng nghe con như một người bạn nhỏ, biết đâu đấy, những "ông hoàng bà chúa" nhỏ trong nhà bạn cũng sẽ trở nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn, không phải vì sợ đòn roi, mà vì cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng đúng nghĩa.