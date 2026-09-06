Rộ lại khoảnh khắc đáng yêu của Vua Charles và Vương hậu Camilla tại Royal Ascot

Khoảnh khắc được ghi lại khi Vua Charles và Vương hậu Camilla xuất hiện trong đoàn rước tại khu vực Windsor Great Park. Nhìn thấy những người dân đã đứng chờ từ khá lâu để được chứng kiến đoàn xe Hoàng gia đi qua, Vua Charles dường như khá bất ngờ và hỏi: "Mọi người đã ở đây hàng giờ rồi sao?".

Những người hâm mộ Hoàng gia vui vẻ đáp lại rằng đúng vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người nhanh chóng nói thêm rằng họ vẫn có rượu để thưởng thức trong lúc chờ đợi.

Câu trả lời khiến Vương hậu Camilla bật cười và lập tức đáp lại đầy dí dỏm: "Well, that's the answer…" - tạm dịch: "À, thế thì có câu trả lời rồi…".

Màn đối đáp ngắn ngủi nhưng rất tự nhiên khiến không khí trở nên vui vẻ. Thay vì một cuộc trò chuyện mang tính nghi thức, Vua Charles và Vương hậu Camilla tương tác khá thoải mái với những người đứng hai bên đường.

Đây cũng là kiểu khoảnh khắc thường khiến người hâm mộ thích thú bởi nó cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn của các thành viên Hoàng gia. Giữa một sự kiện có đông người tham dự và những quy chuẩn nghi thức quen thuộc, chỉ một câu nói đời thường cũng đủ tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.

Đặc biệt, câu trả lời của Camilla được nhiều người chú ý bởi sự nhanh nhạy và hài hước. Trước lời giải thích rằng những người dân vẫn có rượu trong lúc chờ đợi, bà gần như ngay lập tức tìm ra lý do hợp lý cho việc họ có thể kiên nhẫn đứng bên đường suốt nhiều giờ.

Một câu hỏi của nhà vua, một câu trả lời của người dân và cú chốt duyên dáng từ Vương hậu Camilla - khoảnh khắc chưa đến vài giây nhưng lại cho thấy sự thoải mái, tự nhiên hiếm thấy trong những lần Hoàng gia tương tác với công chúng.