Meghan Markle âm thầm đón tin vui ngay sau khi trở lại Anh cùng chồng và hai con

Vương tử Harry và Meghan Markle đã trở lại Anh vào tuần trước cùng hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Tuy nhiên, khác với những lần xuất hiện trước công chúng, cặp đôi gần như không để lộ nhiều thông tin về lịch trình tại quê nhà.

Trong lúc gia đình Sussex giữ sự kín đáo, Meghan vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Thương hiệu phong cách sống As Ever, trước đây có tên American Riviera Orchard, tiếp tục được Meghan phát triển và vận hành.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi Meghan đặt chân xuống sân bay Birmingham, As Ever thông báo ra mắt một sản phẩm mới là Spiced Apple Butter, loại sốt táo cay lấy cảm hứng từ hương vị mùa thu. Sản phẩm được giới thiệu là bắt đầu từ một công thức gia đình, kết hợp táo với các loại gia vị để tạo nên hương vị vừa ngọt vừa mặn.

Spiced Apple Butter được bán với giá 12 USD một lọ hoặc 42 USD cho bộ ba. Đến ngày 4/9, sản phẩm đã được xác nhận bán hết trên website của As Ever.





Thành tích này được xem là một tín hiệu tích cực đối với Meghan, đặc biệt trong bối cảnh cô đang tìm cách mở rộng hoạt động của thương hiệu riêng. Việc một sản phẩm mới nhanh chóng hết hàng cho thấy As Ever vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhóm khách hàng theo dõi Meghan.

Điều đáng nói là thành tích kinh doanh của Meghan diễn ra đúng thời điểm cô và Harry trở lại Anh. Đây cũng là lần gia đình Sussex trở lại quê nhà trong một giai đoạn mà nhiều sự chú ý đang đổ dồn vào những bước đi tiếp theo của hai người.

Không chỉ As Ever, Meghan được cho là có thể có thêm một số dự án liên quan tới Anh trong thời gian tới. Trước đó xuất hiện nhiều đồn đoán rằng nữ Công tước có thể trở lại với diễn xuất, trong đó có tin cô sẽ tham gia mùa 3 của series The Gentlemen do Guy Ritchie phát triển.

Tuy nhiên, khả năng này chưa được xác nhận. Nam diễn viên Theo James, người tham gia series, thậm chí mô tả những tin đồn về việc Meghan góp mặt là "hot air" khi được hỏi về một cựu thành viên Hoàng gia có thể tham gia dự án. Anh sau đó cho biết ê-kíp hiện tập trung vào mùa 2 và mùa 3 sẽ được thực hiện sau đó.

Một cánh cửa khác có thể đang mở với Meghan là các hoạt động thiện nguyện tại Anh. Đại diện tổ chức Smart Works, nơi từng có mối quan hệ hợp tác với nữ Công tước, cho biết họ "rất vui mừng" chào đón Meghan cùng gia đình trở lại Anh. Điều này khiến khả năng Meghan tiếp tục các hoạt động liên quan tới tổ chức trở nên đáng chú ý.

Trong những ngày gần đây, Meghan cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ một bức ảnh chưa từng công bố của con trai Archie trong bài đăng tưởng nhớ Gloria Steinem, người bạn và cố vấn của cô. Trong ảnh, Archie mặc quần xám và áo phông trắng, còn gương mặt được che bằng biểu tượng trái tim nhằm bảo vệ danh tính của cậu bé.

Bức ảnh được chụp tại ngôi nhà của gia đình Sussex ở Montecito, California, trước khi họ trở lại Anh.

Như vậy, trong khi sự trở lại Anh của Harry và Meghan vẫn diễn ra khá âm thầm, Meghan không hoàn toàn đứng ngoài những hoạt động của công chúng. Từ việc tiếp tục phát triển As Ever, đón nhận thành tích bán hàng mới cho tới khả năng mở lại một số hoạt động tại Anh, Meghan dường như đang có khá nhiều điều để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

*Theo Hello!