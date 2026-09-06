Biểu cảm ngại ngùng của Hoàng tử George gây sốt

Trong đoạn video, Hoàng tử George xuất hiện cùng cha mẹ và để lộ một khoảnh khắc khá tự nhiên. Thay vì vẻ nghiêm túc thường thấy trong những sự kiện Hoàng gia, cậu bé có biểu cảm hơi ngại ngùng, kín đáo và nhanh chóng trở thành điểm được người hâm mộ chú ý.

Nhiều người nhận xét nét biểu cảm này gợi nhớ đến Công nương Diana khi còn xuất hiện trước công chúng. George vốn được nhận xét có nhiều đường nét giống cha - Thân vương William, vì vậy những khoảnh khắc mang nét giống Diana càng khiến người hâm mộ thích thú.

Ở tuổi thiếu niên, George ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn bên cha mẹ trong các sự kiện công khai. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại để lộ thêm một chút cá tính thay vì chỉ đứng bên cạnh William và Kate với vẻ nghiêm nghị.

Điều khiến nhiều người yêu mến George là sự tự nhiên ấy. Cậu bé dường như vẫn giữ được nét rụt rè, kín đáo đúng với độ tuổi, nhưng đồng thời ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Những biểu cảm nhỏ, ánh mắt hay cách tương tác với cha mẹ đều giúp công chúng có thêm cơ hội nhìn thấy một George đời thường hơn phía sau hình ảnh Hoàng tử tương lai.

Đặc biệt, George thường xuất hiện cùng cả gia đình trong những dịp quan trọng. Sự đồng hành của William và Kate cũng giúp cậu bé dần quen với sự chú ý của truyền thông, trong khi cha mẹ vẫn cố gắng để các con có một tuổi thơ tương đối bình thường.

Với người hâm mộ Hoàng gia, mỗi lần George xuất hiện vì thế không chỉ là dịp để ngắm nhìn diện mạo ngày càng trưởng thành của vị Hoàng tử trẻ. Những khoảnh khắc đời thường như một ánh mắt ngại ngùng hay nụ cười thoáng qua cũng giúp họ cảm nhận rõ hơn tính cách của George - một cậu bé được bao bọc bởi gia đình và đang từng bước làm quen với vai trò đặc biệt mà mình sẽ đảm nhận trong tương lai.