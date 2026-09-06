Bắt đầu bằng việc đưa mọi thứ về đúng chỗ

Bước đầu tiên của một lần "reset" phòng theo KonMari là trả mọi đồ vật về đúng vị trí của chúng. Đây là thao tác đơn giản nhưng tạo ra thay đổi thị giác rất rõ rệt: Khi mỗi món đồ có một "ngôi nhà" riêng, căn phòng nhanh chóng trở nên gọn gàng mà không cần phải mất hàng giờ để tổng vệ sinh.

Thay vì cố dọn tất cả mọi thứ cùng lúc, có thể bắt đầu từ những món đang nằm sai chỗ như quần áo trên ghế, sách trên giường, cốc nước trên bàn hay những món đồ nhỏ bị bỏ quên ở nhiều góc. Việc đưa chúng trở lại vị trí vốn có cũng giúp hạn chế tình trạng căn phòng vừa dọn xong đã nhanh chóng trở lại trạng thái lộn xộn.

Chỉnh lại những món đồ mềm - một việc chỉ mất vài giây nhưng tạo khác biệt lớn

Sau khi các đồ vật được trả về đúng chỗ, hãy dành vài phút để chỉnh lại những món đồ mềm như ga giường, chăn và gối. Chỉ cần gấp lại chiếc chăn, dựng lại gối hoặc vuốt phẳng bề mặt giường, diện mạo của cả căn phòng đã thay đổi đáng kể.

Điều thú vị là KonMari không chỉ nhìn việc này dưới góc độ làm sạch hay sắp xếp. Việc chăm chút cho những món đồ mang lại sự thoải mái cũng là một cách nhắc nhở bản thân rằng không gian mình sống xứng đáng được quan tâm, giống như chính cơ thể và tinh thần của mình.

Đưa những thứ khiến bạn vui trở lại tầm mắt

Một căn phòng gọn gàng chưa chắc đã là một căn phòng khiến người ở trong đó cảm thấy vui. Vì vậy, bước tiếp theo là đưa những thứ tạo cảm giác dễ chịu trở lại không gian.

Một bình hoa tươi, một món đồ có ý nghĩa, một cuốn sách yêu thích hay bất cứ vật dụng nào khiến bạn thực sự muốn nhìn ngắm đều có thể trở thành điểm nhấn. Trong hình ảnh được chia sẻ, hoa tươi được sử dụng như một cách đơn giản để đưa thêm sức sống vào căn phòng.

Đây cũng là điểm khá đặc trưng trong tinh thần KonMari: dọn dẹp không chỉ nhằm loại bỏ sự bừa bộn mà còn để tạo ra một không gian chứa những thứ thực sự có ý nghĩa với mình.

Mở cửa sổ, để không khí mới đi vào

Sau khi sắp xếp lại căn phòng, hãy mở cửa sổ để không khí được lưu thông. Nếu thích, có thể đốt một chút hương thơm để tạo cảm giác về một sự chuyển đổi rõ ràng giữa trạng thái trước và sau khi "reset".

Điều này không nhất thiết phải trở thành một nghi thức cầu kỳ. Chỉ vài phút mở cửa, đón ánh sáng và không khí bên ngoài cũng có thể khiến căn phòng thay đổi cảm giác. Khi không gian xung quanh trở nên thoáng hơn, bản thân người ở trong đó cũng dễ có cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng, hãy cảm ơn căn phòng trước khi bước ra

Đây là bước đặc biệt nhất trong 5 bước. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, thay vì lập tức chuyển sang công việc tiếp theo, hãy dừng lại một chút và nhìn căn phòng vừa được "reset".

Theo tinh thần KonMari, bước cuối cùng biến việc dọn dẹp từ một công việc nhà đơn thuần thành một nghi thức nhỏ của sự chăm sóc. Căn phòng đã giữ bạn qua những ngày mệt mỏi, những đêm mất ngủ, những buổi sáng vội vã và cả những khoảng thời gian bình yên. Dành một khoảnh khắc để ghi nhận điều đó cũng là cách kết thúc quá trình dọn dẹp một cách có chủ ý.

Vì vậy, một lần "reset" phòng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc lôi toàn bộ đồ đạc ra khỏi tủ hay dành cả ngày cuối tuần để tổng vệ sinh. Đôi khi, chỉ cần trả lại mọi thứ về đúng chỗ, chỉnh lại chiếc giường, mở cửa sổ, đặt một bình hoa và dành vài phút thực sự nhìn căn phòng, không gian sống đã có thể đem lại một cảm giác hoàn toàn khác.

Và có lẽ đó cũng là lý do việc dọn dẹp thường được xem như một hình thức self-care: khi chăm chút cho nơi mình sống, ta đồng thời tạo cho bản thân một khoảng không để thở.