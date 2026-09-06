Cháu trai Vua Tây Ban Nha cao 1m94, đẹp như tài tử nhưng không thích hào quang Hoàng gia: Chọn làm vận động viên bóng ném

Trong Hoàng gia Tây Ban Nha, Pablo Urdangarin có một vị trí khá đặc biệt. Anh không thuộc nhánh trực tiếp kế vị như Công chúa Leonor hay Công chúa Sofía, cũng không thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện nghi lễ của Hoàng gia, nhưng lại là một trong những thành viên trẻ được công chúng chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và sự nghiệp thể thao.

Sinh ngày 6/12/2000, Pablo là con trai thứ hai của Infanta Cristina và cựu Công tước Iñaki Urdangarin, đồng thời là cháu ngoại của cựu Vua Juan Carlos I và cựu Hoàng hậu Sofía. Anh cũng là cháu trai của Vua Felipe VI và là anh họ của người thừa kế ngai vàng Leonor. Tính đến tháng 11/2024, Pablo đứng thứ chín trong thứ tự kế vị ngai vàng Tây Ban Nha.

Cao 1m94, gương mặt khiến người ta liên tưởng đến Cillian Murphy

Có lẽ điều đầu tiên khiến Pablo Urdangarin gây chú ý là ngoại hình. Với chiều cao khoảng 1m94, mái tóc nâu xoăn, đôi mắt xám xanh, gò má cao và đường nét gương mặt sắc nét, anh sở hữu vóc dáng gần như lý tưởng cho cả thể thao lẫn thời trang. Diện mạo của Pablo được so sánh với tài tử Ireland Cillian Murphy khi còn trẻ. Nếu chỉ nhìn những bức ảnh đời thường, rất khó đoán anh là một thành viên thuộc Hoàng gia Tây Ban Nha bởi phong cách của Pablo không mang vẻ cầu kỳ hay kiểu cách thường thấy ở những người trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý.

Chiều cao và thể hình ấy không chỉ là lợi thế về ngoại hình mà còn trở thành nền tảng quan trọng cho con đường sự nghiệp mà Pablo lựa chọn. Anh theo đuổi bóng ném từ nhỏ, sau đó chuyển hướng nghiêm túc sang thi đấu chuyên nghiệp. Pablo là một thành viên Hoàng gia “không có dáng vẻ công tử”, thay vào đó tập trung vào tập luyện và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng năng lực trên sân đấu. Đến năm 2025, anh đã có bước tiến quan trọng khi lần đầu được triệu tập và ra sân cho đội tuyển bóng ném nam Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Tháng 6/2026, Pablo gia hạn hợp đồng với Fraikin Granollers thêm hai mùa giải, kéo dài tới tháng 6/2028. Như vậy, ở tuổi 25, anh đã có một hướng đi tương đối rõ ràng trong bóng ném chuyên nghiệp, thay vì chỉ được biết đến nhờ cái họ Urdangarin hay vị trí trong gia phả Hoàng gia.

Gia đình từng trải qua bê bối lớn, còn Pablo chọn cách im lặng và tập trung vào thể thao

Đằng sau hình ảnh chàng trai cao ráo, điển trai và có cuộc sống tưởng như thuận lợi, gia đình Pablo từng trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha hiện đại. Cha anh, Iñaki Urdangarin, từng là vận động viên bóng ném nổi tiếng trước khi kết hôn với Infanta Cristina. Sau đó, ông vướng vào vụ án Nóos, bị kết án tù liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tiền công và cuối cùng phải chấp hành án. Infanta Cristina cũng từng bị cuốn vào vụ án, dù sau đó được tuyên trắng án. Tước hiệu Công tước và Công tước phu nhân Palma của hai người cũng bị thu hồi, trong khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2022. ELLE cho rằng những biến động này diễn ra đúng vào giai đoạn Pablo còn trẻ và chắc chắn tạo ra không ít áp lực đối với gia đình.

Trong bối cảnh đó, Pablo dường như lựa chọn cách sống khá kín tiếng. Thay vì tận dụng sự chú ý của truyền thông, anh tập trung vào bóng ném và việc học. Năm 2020, Pablo chuyển tới Barcelona để tập luyện, đồng thời theo học ngành quản trị kinh doanh tại EU Business School. Con đường của anh vì vậy khá giống một vận động viên trẻ bình thường: Học tập, luyện tập, thi đấu và từng bước tìm kiếm cơ hội trong sự nghiệp.

Đây cũng là một trong những điểm khiến câu chuyện về Pablo khác với hình ảnh “hoàng tử” thường thấy. Anh sinh ra trong một gia đình có quan hệ trực tiếp với Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng lại không xây dựng hình ảnh dựa trên những buổi dạ tiệc hay các sự kiện xa hoa. Sân bóng mới là nơi Pablo muốn được công chúng nhìn thấy năng lực của mình.

Không còn là cậu bé Hoàng gia, Pablo giờ đã là một vận động viên thực thụ

Khi còn nhỏ, Pablo từng sống cùng gia đình tại nhiều quốc gia do công việc của cha, trong đó có thời gian ở Mỹ và Thụy Sĩ, trước khi quay trở lại Tây Ban Nha. Bóng ném dần trở thành niềm đam mê lớn và cũng là con đường nghề nghiệp mà anh nghiêm túc theo đuổi. Những năm tháng tập luyện giúp Pablo đi từ một thành viên Hoàng gia được truyền thông chú ý vì ngoại hình đến một vận động viên thực sự có chỗ đứng trong hệ thống bóng ném Tây Ban Nha.

Việc anh gia hạn hợp đồng với Granollers tới năm 2028 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bóng ném không phải một thú vui nhất thời. Đội bóng cũng từng thông báo việc tiếp tục gắn bó với Pablo sau một giai đoạn có nhiều bất định về tương lai thể thao của anh.

Đặc biệt, việc được khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở cấp độ đội tuyển nam trưởng thành vào năm 2025 càng khiến sự nghiệp của Pablo bước sang một chương mới. Đây là thành tích mà không phải một thành viên trẻ thuộc Hoàng gia nào cũng có thể đạt được chỉ nhờ xuất thân. Trên sân bóng, họ của anh không thể giúp anh ghi bàn hay giành chiến thắng; thứ được đánh giá vẫn là năng lực, thể lực, chiến thuật và sự bền bỉ sau nhiều năm tập luyện.

Có bạn gái là sinh viên y khoa, gia đình cũng ủng hộ

Đời tư của Pablo cũng từng được truyền thông Tây Ban Nha quan tâm khi anh công khai mối quan hệ với Johanna Zott, một nữ sinh viên y khoa. Hai người thường xuất hiện cùng nhau tại các trận đấu của Pablo, trong đó Johanna nhiều lần có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Theo ELLE, Johanna được cho là có quan hệ tốt với gia đình Pablo, thậm chí được các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình anh yêu quý.

Mối quan hệ này cũng khá phù hợp với hình ảnh mà Pablo xây dựng: Không quá ồn ào, không cố biến chuyện tình cảm thành một phần của thương hiệu cá nhân. Trong khi nhiều thành viên trẻ của các Hoàng gia châu Âu thường xuyên trở thành tâm điểm của truyền thông thời trang và đời sống thượng lưu, Pablo chủ yếu được nhắc đến qua những trận đấu, sự nghiệp bóng ném và những lần xuất hiện bên người thân.

Instagram của anh được duy trì ở chế độ riêng tư, trong khi TikTok từng xuất hiện một số video ngắn ghi lại hình ảnh đời thường của anh. Hai video được nhắc tới trong bài từng thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của Pablo không chỉ đến từ những thông tin liên quan tới Hoàng gia mà còn từ chính ngoại hình và phong thái của anh.

Điều này tạo ra một nghịch lý khá thú vị: Pablo không phải người chủ động tìm kiếm sự nổi tiếng nhưng lại sở hữu gần như đầy đủ những yếu tố khiến công chúng tò mò. Anh là cháu trai của Vua Tây Ban Nha, cao 1m94, có ngoại hình nổi bật, chơi thể thao chuyên nghiệp, có chuyện tình được quan tâm và lại có phong cách thời trang rất dễ tạo thiện cảm.

Gu ăn mặc đơn giản nhưng có chất “Old Money”

Nếu không nhìn vào gia phả Hoàng gia, phong cách của Pablo cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một chàng trai thuộc giới thượng lưu châu Âu. Nhưng thay vì logo lớn hay những món đồ quá phô trương, anh thường chọn những trang phục khá cơ bản: Áo polo, sơ mi, áo len, quần trắng hoặc quần chinos, giày thể thao và các gam màu nhẹ. Công thức mặc đồ của Pablo là trơn màu, ít chi tiết và ưu tiên các tông màu có độ bão hòa thấp.

Trong một lần tới Geneva dự lễ tốt nghiệp của em gái Irene, Pablo mặc áo Ralph Lauren màu xanh nhạt dạng half-zip, bên trong là áo hoodie trắng. Một lần khác, khi dùng bữa cùng gia đình, anh phối áo sơ mi xanh nhạt với quần trắng và giày adidas màu nâu nhạt. Những lựa chọn này không quá cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác sạch sẽ, thoải mái và có phần “Old Money” - một kiểu sang trọng đến từ phom dáng và sự tiết chế hơn là việc mặc thật nhiều món đồ đắt tiền.

Và chính phong cách ấy lại khá phù hợp với cuộc sống mà Pablo đang lựa chọn. Anh không cần phải mặc một bộ lễ phục Hoàng gia để chứng minh xuất thân, cũng không cần sử dụng hàng loạt món đồ xa xỉ để gây chú ý. Chiều cao, thần thái và cách ăn mặc tối giản đã đủ khiến anh nổi bật.

Có lẽ điểm hấp dẫn nhất trong câu chuyện của Pablo Urdangarin không nằm ở chiều cao 1m94 hay gương mặt được ví với Cillian Murphy. Điều đáng chú ý hơn là cách anh đang từng bước tạo ra một danh tính riêng bên ngoài Hoàng gia.

Anh là cháu trai của Vua Felipe VI, nhưng không phải người thừa kế ngai vàng. Anh có xuất thân đặc biệt, nhưng sự nghiệp hiện tại lại được xây dựng trên một lĩnh vực mà gia thế không thể thay thế cho năng lực. Anh từng trải qua những biến động lớn của gia đình khi còn trẻ, nhưng thay vì để những ồn ào ấy trở thành trung tâm cuộc sống, anh chọn bóng ném và tiếp tục tiến lên.

Đến năm 2026, Pablo đã không còn đơn thuần là “cháu trai đẹp trai của Vua Tây Ban Nha” như cách truyền thông từng giới thiệu. Anh là một vận động viên bóng ném chuyên nghiệp, đã khoác áo đội tuyển quốc gia và vừa có tương lai được đảm bảo với Granollers tới năm 2028.

Và có lẽ chính điều ấy mới khiến Pablo trở thành một nhân vật thú vị trong thế hệ trẻ của Hoàng gia Tây Ban Nha: Sinh ra với một cái tên đủ sức mở rất nhiều cánh cửa, nhưng anh lại chọn bước qua một cánh cửa mà phía sau nó không có ngai vàng, chỉ có sân bóng, những giờ tập luyện và thành quả phải tự mình giành lấy.

*Theo Elle, Vanity Fair, Hola